Még februárban rábólinthat az IMF az Ukrajnának szánt, több mint nyolcmilliárd dolláros hitelprogramra

Ukrajna arra számít, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsa heteken belül, akár még februárban hivatalosan jóváhagyja az új, 8,2 milliárd dolláros programját – mondta a Reutersnek Jurij Bucsa, az ország adósságkezelésért felelős vezetője.

Zelenszkij örülhet, hamarosan jöhet az új IMF-megállapodás, és több milliárd dollár ütheti Ukrajna markát / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ukrán gazdaságnak nagy szüksége van a Nemzetközi Valutaalap hitelprogramjára

Az új megállapodás a jelenlegi, 15,6 milliárd dolláros IMF-hitelkeretet váltaná fel, amivel segítene fenntartani az ukrán gazdasági stabilitást és az állami kiadásokat. Ukrajna minden anyagi segítségbe kapaszkodik, mivel a következő években várhatóan 140 milliárd dolláros költségvetési hiány várható.

Oroszország 2022-es inváziója óta Ukrajna több százmilliárd dollárnyi támogatásra szorult nyugati kormányoktól és intézményektől, valamint több mint 20 milliárd dolláros államadósság-átütemezést hajtott végre.

Jelenleg az új IMF-programra várunk, de az idei és a jövő évi számokban már mindenben megállapodtunk. A költségvetési hiányt meglévő kötelezettségvállalásokból fedezzük

– mondta az ukrán tisztviselő, ám óvatos a tekintetben, hogy hetek alatt tűzszünet jöhne az ukrajnai háborúban. Rámutatott, hogy egy tűzszünet sem vetne véget a pénzügyi nyomásnak, mivel még akkor is fenn kell tartaniuk egy erős és nagyszámú hadsereget, és fegyverkezniük kell.

Az ország adósságkezelésért felelős vezetője úgy látja, hogy Ukrajna nem fog kötvényt kibocsátani a háború véget érése után, inkább továbbra is kedvezményes, alacsony kamatozású hitelekre támaszkodik, valamint hrivnyában kibocsátott kötvényekre, amelyek nem jelentenek devizakockázatot.

Mivel az IMF-program úgynevezett adósságfenntarthatósági elemzésen (DSA) alapul, Bucsa elmondta, hogy a kormány nem tud garanciákat nyújtani állami tulajdonú vállalatok – például az Ukrán Vasút vagy a Naftogaz – adósságának átstrukturálásához.

Ukrajna a háború után elsősorban a hazai befektetőkre támaszkodna

Az idei év egy másik fő fókusza a háborús tőkekorlátozások kérdése lesz, amelyeket Ukrajna fokozatosan szeretne megszüntetni.

A következő fontos lépés az lehet, hogy a nemzetközi befektetők hazautalhassák az ukrán devizakötvények vásárlásakor befektetett tőkét.

Bucsa szerint ez fontos eleme annak a törekvésnek, hogy a jövőben több helyi valutában kibocsátott kötvényt értékesítsenek, és akár még a háború vége előtt is megvalósulhat.