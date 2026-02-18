Csúcspolitikus építi az atombunkerét, máris kibukott, miért kell távoznia az EKB elnökének

Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, sajtóértesülés szerint Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke hónapokkal a mandátuma lejárta előtt távozhat posztjáról. Christine Lagarde 2019-ben kapta a megbízatását nyolc évre, ám a friss hír szerint a 2027. áprilisi francia választások előtt, vagyis még a mandátuma 2027. októberi lejárta előtt elhagyná a tisztségét. A döntés hátterében politikai időzítés állhat – mutat rá az Euronews.

Christine Lagarde hónapokkal mandátuma lejárta előtt távozhat az EKB elnöki posztjáról / Fotó: AFP

Azt egyelőre nem tudni, hogy ennek mekkora valóságalapja van. Az EKB például nyomban az első újságcikk után cáfolta az értesülést, és hangsúlyozta, hogy Lagarde teljes mértékben a küldetésére összpontosít.

Emmanuel Macron és Friedrich Merz is a sajátjait ültetné pozíciókba

Az európai kormányok mindenesetre már egyeztetnek arról, hogy miként osszák fel a következő körben megüresedő pozíciókat. Ráadásul a nyugati politikai elit körében egyre nagyobb az aggodalom, hogy a szélsőjobboldali francia Nemzeti Tömörülés és német AfD akár kormányra is kerülhet. Marine Le Pen és pártfogoltja, Jordan Bardella jól szerepelnek a közvélemény-kutatásokban, ami felveti annak lehetőségét, hogy egy euroszkeptikus vezetés kerülhet hatalomra Franciaországban. Ez pedig megbéníthatja az Európai Unió fontos intézményeinek vezetői kinevezési folyamatait.

Itt jön képbe Lagarde lehetséges lemondása. Korai távozásával ugyanis

Lagarde lehetővé tenné, hogy Emmanuel Macron 2027-ben leköszönő francia elnök és Friedrich Merz német kancellár felügyeljék az utódja kinevezését. Ezzel pedig Európa két legnagyobb gazdaságának jelenlegi vezetése formálhatná az európai monetáris politika jövőjét.

Emmanuel Macron célja tehát, hogy még a francia elnökválasztás előtt a kulcspozíciókba a saját és a fennálló nyugati politikai elitnek megfelelő embereket ültesse, és elkerülje, hogy az euroszkeptikus Nemzeti Tömörülés kezébe kerülhessen a döntés.

Ide illik az is, hogy nemrég a Francia Nemzeti Bank elnöke, Francois Villeroy de Galhau is váratlanul bejelentette a korai távozását.