Tízezrével viszik a fix 3 százalékos hitelt — ez lehet az oka az újotthon-teremtés sikerének

Panyi Miklós a Csongrád-Csanád vármegyei városban tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a kihelyezett Otthon Start hitel nagysága meghaladja a 850 milliárd forintot.

Panyi Miklós elmondta, hogy jelenleg is további 8-9 ezer hitelkérelem elbírálása van folyamatban / Fotó: Purger Tamás

A politikus közölte, mivel minden második hitelszerződést fiatal házaspárok kötnek meg, öt és fél hónap alatt a program már több mint 37 ezer fiatal első otthonának megteremtését segítette. Az államtitkár kifejtette, a program továbbra is nagyon népszerű, emellett számos további otthonteremtési és családtámogatási kedvezmény lépett életbe. Példaként a közszférában dolgozók számára nyújtott egymillió forintos otthontámogatást, a családi adókedvezmények növelését, a minimálbért, a garantált bérminimumot, valamint a közigazgatásban dolgozók béremelését említette.

Gyorsuló tendenciákra számítanak a hitelfelvételben

Arra számítanak, hogy a program keretében havonta újabb 5 ezer hitelszerződést kötnek. Így egy év alatt a folyósított szerződések száma elérheti az 50-60 ezret, vagyis 80 ezer fiatal kaphat segítséget otthonteremtéséhez. Panyi Miklós kiemelte, fontos a program lakásfejlesztési pillére is. A kormány gyorsított építési eljárások keretében

támogatja azokat a projekteket, amelyek keretében legalább 250 lakás épül, és az ingatlanok négyzetméterára 1,5 millió forint alatt marad.

Kedden este 11 új lakásfejlesztési projekt társadalmi egyeztetése kezdődött el. A kilenc budapesti, egy budaörsi és egy debreceni projekt során 4300 lakás épülhet. Ezekkel együtt 25-re nő az ilyen beruházások száma, amelyekben 17 ezer lakás épülhet – tudatta a politikus.

Az Otthon Start program enyhíti az albérletpiaci helyzetet

Az államtitkár rámutatott, hogy az Otthon Start program az albérletpiacra is nagyon jó hatással van. Az elmúlt öt hónapban az albérletárak országosan csupán 0,4 százalékkal emelkedtek, ami a korábbi növekedés dinamikájához képest fordulatot jelent. Panyi Miklós hangsúlyozta,

az elmúlt években bevezetett családtámogatási intézkedések, a többi közt a CSOK Plusz, a babaváró kölcsön, a vidéki otthonfelújítási program vagy a falusi CSOK, kiegészítik az Otthon Start programot, egy részük pedig önerőként is felhasználható.

A helyi adatokról szólva az államtitkár közölte, Csongrád-Csanád vármegyében lakosságarányosan az ötödik legtöbb hiteligénylést nyújtották be. A több mint 1500 kérelemből 1200-at folyósítottak is, több mint 40 milliárd forintnyi hitelt helyeztek ki.

Az átlagos hitelnagyság 34 millió forint

Az ingatlanok 25 százaléka 50 négyzetméter alatti, 55 százalékuk pedig 50 és 100 négyzetméter közötti. Nógrádi Zoltán (Fidesz–KDNP) polgármester elmondta, a kormány otthonteremtési intézkedéseit jól tudják integrálni a város fejlesztési elképzeléseihez.

Az önkormányzat célja a népesség megtartása és gyarapítása, valamint minőségi szolgáltatásokkal élhető környezet megteremtése az itt élőknek és az ideköltözőknek.

A városban több száz közművesített telket alakítottak ki, az elmúlt egy évben 150-et, amelyekből csaknem 120 már gazdára is talált. Kétharmaduknál CSOK-ot vesznek igénybe a fiatal házaspárok. Emellett több beruházóval együttműködve a településen kétszáz társasházi lakás is épül — közölte a polgármester.