Kapkodják a fejüket a magyar kisvállalkozók, minden irányból állami milliárdok érkeznek

Az állami gazdaságfejlesztési programok az idei év elején több területen is erősítést kaptak: a vállalati e-autó-támogatás keretének emelése, az innovációs pályázatok felpörgetése és a kkv-k kapacitásbővítésének ösztönzése egyaránt azt jelzi, hogy a kormány a zöldátállást, a technológiai megújulást és a foglalkoztatás bővítését is támogatja.

Több ezer vállalkozásnak segített a kormány elektromos autót vásárolni / Fotó: Shutterstock

A friss adatok szerint több ezer vállalkozás jutott már forráshoz.

Több mint hatezer nyertes az e-autó-programban

Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint már több mint hatezer pályázó kapott támogatást a vállalati e-autó-programban. A nyerteseknek eddig több mint 26 milliárd forintot fizettek ki, amelyből több mint 6700 elektromos személyautót, teherautót és kisbuszt vásároltak. Az egy járműre jutó átlagos támogatás 3,9 millió forint volt.

A konstrukcióban a támogatás legfeljebb 25 millió forintos vételárig igényelhető, autónként 2,5–4 millió forint közötti összegben. A keretösszeget február elején 45 milliárd forintra emelték, a pályázat április közepéig érhető el, és akár tízezer klímabarát jármű beszerzését is segítheti.

Ahogy arról korábban beszámoltunk , a forgalomba helyezési adatok alapján 2025 rekordév lett az elektromos járművek terjedésében: 31 ezer tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba, számuk decemberre meghaladta a százezret. Ez két év alatt duplázódás, 2020 elejéhez képest tizenháromszoros növekedés. A kormány célja, hogy 2030-ra a közlekedésben a megújuló energia aránya elérje a 25 százalékot. Korábban a Világgazdaságnak nyilatkozva Lantos Csaba energiaügyi miniszter arról beszélt, hogy

addigra a hazai zöldautó-állomány – az elektromos és hibrid járművekkel együtt – elérheti a 225 ezret, amihez az újonnan forgalomba helyezett autók legalább ötödének elektromos vagy hibrid meghajtásúnak kell lennie.

Innováció és foglalkoztatási problémák

A tavaly októberben indult, 340 milliárd forintos innovációs programban eddig több mint ezer mikro-, kis- és középvállalkozás részesült támogatásban – közölte Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára. A legnépszerűbb konstrukcióban 20–50 millió forint közötti forrást nyerhettek a cégek üzleti folyamataik megújítására. A támogatott vállalkozások több mint 80 százaléka Budapesten kívül működik.

Az innováció finanszírozása az elmúlt évtizedben jelentősen bővült: a 2016. évi mintegy 110 milliárd forintról az elmúlt években 300 milliárd forint fölé emelkedett az erre fordított összeg.

A foglalkoztatást a KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0 program ösztönzi. Czomba Sándor államtitkár szerint a következő időszakban csaknem 2000 új munkahely jöhet létre. Az idei, február 1-jén indult konstrukcióban a vállalkozások 1–10 fős létszámbővítés esetén munkavállalónként mintegy 2,5 millió forint támogatást kaphatnak, amely bérre, lakhatásra, eszközbeszerzésre, illetve zöld- vagy informatikai fejlesztésekre is fordítható.