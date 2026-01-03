Deviza
tűz
svájc
hiba
szilveszter
hős

Óriásit hibáztak a tűzoltók a szilveszteri svájci tűzvésznél? Megszólalt a hős, aki rengeteg embert mentett meg – „Nem foglalkoztak egy másik menekülőúttal”

Hősként ünneplik a crans-montanai szilveszteri tűz egyik civil megmentőjét, Paolo Campolót, aki több mint egy tucat embert húzott ki a lángoló bárból. A 55 éves férfi azonban nemcsak életeket mentett: komoly kérdéseket is felvetett a mentés körülményeiről. Állítása szerint a tűzoltók nem reagáltak időben egy hátsó menekülőút megnyitására, miközben kétségbeesett emberek rekedtek mögötte. A szilveszteri tűz a svájci síparadicsomban megrázta a világot.
Werderits Ivett
2026.01.03, 08:03
Frissítve: 2026.01.03, 09:26

Több mint egy tucat ember életét mentette meg a szilveszteri tűz során, most viszont komoly kérdéseket vetette fel a svájci szilveszteri tragédia egyik kulcsfigurája. A 55 éves Paolo Campolo a crans-montanai tűzvész éjszakáján az elsők között rohant a helyszínre, és civilekkel együtt 15–20 embert húzott ki a füsttel telt épületből. 

szilveszteri tűz svájcban
Szilveszteri tűz Svájcban: óriásit hibáztak a tűzoltók? / Fotó: France 24

A férfi azonban nemcsak hőstettet hajtott végre: állítása szerint a mentés során

egy olyan menekülőút is volt, amellyel a tűzoltók nem foglalkoztak időben, miközben emberek rekedtek mögötte

– erről a 20Minuten oldalán olvashatunk.

A szilveszteri tűz éjszaka történt Crans-Montanában. A Wallis (Valais) kanton főügyésze szerint feltehetően pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök lobbantották lángra újév hajnalán a síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét.

A tűz és a mérgező füst rendkívül gyorsan elárasztotta a zsúfolt helyiséget, pánikot okozva a vendégek körében. A katasztrófában legalább 40 ember vesztette életét, míg mintegy ötven sérültet – súlyos égési sérüléseik miatt – más európai országok speciális klinikáira szállítottak, illetve fognak átszállítani a későbbiekben.

Szilveszteri tűz Svájcban: óriásit hibáztak a tűzoltók?

Paolo Campolo nem messze lakik a bártól. Hajnali fél kettő után értesült a tűzről, gondolkodás nélkül a helyszínre indult. Elmondása szerint a főbejáraton keresztül hatolt be az épületbe, ahol a sűrű füstben alig lehetett látni. Egy-két méterre tudott csak előrejutni, de ez is elég volt ahhoz, hogy eszméletlen vagy pánikba esett embereket ragadjon meg, és kirángassa őket a szabadba. Más civilekkel együtt sorra mentette ki az áldozatokat.

A hőstett Campolo számára sem maradt következmények nélkül: súlyos füstmérgezést szenvedett, jelenleg is kórházban ápolják, légzőmaszkra szorul. Mint mondja, nem érzi magát hősnek.

„Ilyenkor az ember nem mérlegel. Nem gondol sem a veszélyre, sem arra, mi lesz vele. Csak cselekszik!” – fogalmazott.

Beszámolója azonban túlmutat a bátor helytálláson. Campolo szerint a helyszínen felfedezett egy hátsó ajtót, amely mögött emberek rekedtek. Az ajtó zárva vagy eltorlaszolva volt, a bent lévők pedig kétségbeesetten próbáltak segítséget kérni.

Állítása szerint erről értesítette a már jelen lévő tűzoltókat, akik azt mondták, foglalkoznak vele – ám az ajtó megnyitása nem történt meg azonnal.

Campolo és más civilek végül saját kezűleg törték fel az ajtót, nem vártak a tűzoltókra és így mentették ki a mögötte rekedt embereket. „Nem tudom, vészkijárat volt-e vagy szervizajtó, de emberek voltak mögötte, akiket látni lehetett” – mondta. A történtekről vallomást tett a rendőrségen. 

A férfi szerint a tragédia során sok áldozat fején és felsőtestén voltak súlyos égési sérülések, ami arra utal, hogy a forró füst és a lángok rendkívül gyorsan terjedtek. Ez szerinte még inkább indokolja, hogy minden lehetséges menekülési útvonalat azonnal ellenőrizni kellett volna, de ezt a tűzoltók szerinte ezt elmulasztották. 

A hatóságok továbbra is vizsgálják a tűz pontos körülményeit és a mentés lefolyását. Campolo története azonban már most ráirányítja a figyelmet arra, hogy nemcsak a tűz keletkezésének oka, hanem a mentési döntések és az esetleges mulasztások is kulcsszerepet játszhattak abban, hogy ilyen súlyos lett a végkimenetel. A kérdés nemcsak az, mi okozta a tüzet – hanem az is, hogy minden lehetséges eszközt időben használtak-e az emberéletek megmentésére.

 

