Deviza
EUR/HUF386,4 +0,04% USD/HUF331,56 -0,07% GBP/HUF446,03 +0,13% CHF/HUF414,59 +0,12% PLN/HUF91,78 +0,09% RON/HUF75,93 +0,08% CZK/HUF15,95 +0,04% EUR/HUF386,4 +0,04% USD/HUF331,56 -0,07% GBP/HUF446,03 +0,13% CHF/HUF414,59 +0,12% PLN/HUF91,78 +0,09% RON/HUF75,93 +0,08% CZK/HUF15,95 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 365,07 +1,26% MTELEKOM1 910 +3,14% MOL3 406 +4,58% OTP38 000 +0,21% RICHTER10 270 -0,19% OPUS550 0% ANY8 000 +1,75% AUTOWALLIS151,5 +0,33% WABERERS5 320 +0,75% BUMIX10 443,53 +1,01% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 589,46 -0,02% BUX120 365,07 +1,26% MTELEKOM1 910 +3,14% MOL3 406 +4,58% OTP38 000 +0,21% RICHTER10 270 -0,19% OPUS550 0% ANY8 000 +1,75% AUTOWALLIS151,5 +0,33% WABERERS5 320 +0,75% BUMIX10 443,53 +1,01% CETOP4 134,29 +0,25% CETOP NTR2 589,46 -0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
katasztrófa
Thaiföld
vasút
vonat
baleset

Brutális baleset Thaiföldön: több tucat emberrel végzett a vonatot kettévágó daru – képgaléria

Legalább 28 ember életét vesztette, amikor egy mozgó vonatra zuhant egy építési daru. Thaiföldön nem ritkák a súlyos építési balesetek.
VG
2026.01.14, 15:30
Frissítve: 2026.01.14, 16:05

Szörnyű vonatbaleset rázta meg Thaiföldet kedden reggel. Legalább 28 ember életét vesztette, amikor helyi idő szerint reggel 9 óra környékén egy építőipari daru egy mozgó vonatkocsira zuhant Nakhon Ratchasima tartományban. A hivatalos adatok alapján a legalább 195 embert szállító vonat a fővárosból, Bangkokból Thaiföld északkeleti tartományába tartott.

Thaiföld Thailand vonat, vasút, vonatbaleset, katasztrófa
Építőipari daru zuhant egy mozgó vonatra Thaiföldön / Fotó: AFP

A BBC tudósítása szerint a katasztrófának a legalább 28 halálos áldozat mellett rengeteg sérültje is van. A thaiföldi hatóságok szerint 64 ember megsérült, közülük heten súlyosan. A sérültek között van egyéves és 85 éves utas is. A legfrissebb hírek szerint az összes utast kimentették a szerelvényből és elszállították a helyszínről.

Az egyik túlélő, a vonat személyzetének egyik tagja arról számolt be, hogy ő és a többi utas is a levegőbe repült, amikor a daru a mozgó járműre zuhant. A szemtanúk szerint a baleset olyan volt, mintha a daru kettévágta volna a vasúti szerelvényt.

Nem ritkák a súlyos építési balesetek Thaiföldön

A thaiföldi állami vasút igazgatóját arra utasították, hogy alaposan és átfogóan vizsgálja ki a baleset okát és körülményeit. A halálos kimenetelű építési balesetek nem ritkák Thaiföldön, részben a szabványok és előírások nem megfelelő betartása miatt.

A daru egy Thaiföldet Kínával összekötő nagysebességű vasútvonal építésén dolgozott.

Anutin Charnvirakul thaiföldi miniszterelnök mielőbbi, gyors és teljes körű vizsgálatot sürgetett, és követelte, hogy valakit büntessenek meg és vonjanak felelősségre a katasztrófa miatt.

28 ember meghalt, miután daru zuhant egy vonatra Thaiföldön
Fotó: Lillian SUWANRUMPHA / AFP
1/10
28 ember meghalt, miután daru zuhant egy vonatra Thaiföldön

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu