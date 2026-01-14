Brutális baleset Thaiföldön: több tucat emberrel végzett a vonatot kettévágó daru – képgaléria

Szörnyű vonatbaleset rázta meg Thaiföldet kedden reggel. Legalább 28 ember életét vesztette, amikor helyi idő szerint reggel 9 óra környékén egy építőipari daru egy mozgó vonatkocsira zuhant Nakhon Ratchasima tartományban. A hivatalos adatok alapján a legalább 195 embert szállító vonat a fővárosból, Bangkokból Thaiföld északkeleti tartományába tartott.

Építőipari daru zuhant egy mozgó vonatra Thaiföldön / Fotó: AFP

A BBC tudósítása szerint a katasztrófának a legalább 28 halálos áldozat mellett rengeteg sérültje is van. A thaiföldi hatóságok szerint 64 ember megsérült, közülük heten súlyosan. A sérültek között van egyéves és 85 éves utas is. A legfrissebb hírek szerint az összes utast kimentették a szerelvényből és elszállították a helyszínről.

Az egyik túlélő, a vonat személyzetének egyik tagja arról számolt be, hogy ő és a többi utas is a levegőbe repült, amikor a daru a mozgó járműre zuhant. A szemtanúk szerint a baleset olyan volt, mintha a daru kettévágta volna a vasúti szerelvényt.

Nem ritkák a súlyos építési balesetek Thaiföldön

A thaiföldi állami vasút igazgatóját arra utasították, hogy alaposan és átfogóan vizsgálja ki a baleset okát és körülményeit. A halálos kimenetelű építési balesetek nem ritkák Thaiföldön, részben a szabványok és előírások nem megfelelő betartása miatt.

A daru egy Thaiföldet Kínával összekötő nagysebességű vasútvonal építésén dolgozott.

Anutin Charnvirakul thaiföldi miniszterelnök mielőbbi, gyors és teljes körű vizsgálatot sürgetett, és követelte, hogy valakit büntessenek meg és vonjanak felelősségre a katasztrófa miatt.