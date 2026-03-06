Deviza
Fejvesztve menekül a gazdag elit a Közel-Kelet háborús poklából, pénz nem számít

Vannak, akik akár több százezer dollárt is áldoznak azért, hogy magánrepülőgépekkel elmenekülhessenek a háborús Közel-Keletről.
Világgazdaság
2026.03.06, 13:11
Frissítve: 2026.03.06, 13:20

A Dubajban és Abu-Dzabiban élő gazdag elit tagjai kétségbeesetten keresik a privát menekülési útvonalakat, amióta az Egyesült Államok és Izrael összehangolt támadásokat indított Irán ellen a hét végén – írta meg a Semafor nyomán az Origo.

iráni háború, gazdag elit
A gazdag elit tagjainak semmi sem drága, hogy elmenekülhessenek a közel-keleti háborús övezetből / Fotó: AFP

Fejvesztve menekül a gazdag elit a háború sújtotta régióból

Vannak, akik hajlandóak akár több százezer dollárt is kifizetni azért, hogy 10 órás autóút árán eljussanak Szaúd-Arábiába, ahonnan magángépeket bérelhetnek Európába. „Szaúd-Arábia az egyetlen valódi lehetőség azok számára, akik most azonnal el akarnak menekülni a régióból” – mondta Ameerh Naran, a Vimana Private magánrepülőgép-közvetítő cég vezérigazgatója.

A régióból ilyen módon menekülők között vannak globális pénzügyi cégek vezető tisztségviselői és a térségben nyaraló szupergazdagok. „Ügyfeleink vegyesen keresnek meg minket, köztük családok, magánszemélyek és vállalatok, akik ki akarnak jutni a régióból, mert féltik a biztonságukat” – tette hozzá Ian McCaul, aki az Egyesült Királyságban működő Alma Risk biztonsági cégnél dolgozik.

A hirtelen megnövekedett kereslet miatt az európai magánrepülőgép-charterek díjai elérhetik akár a 350 ezer dollárt (mintegy 117 millió forint) is.

Dubaj – amely az elmúlt években a külföldi ultragazdag üzletemberek, vállalkozók és influenszerek központjává vált – azon Öböl menti területek között van, amelyek ellen Irán megtorló csapásokat indított. Bejárták a világsajtót és az internetet például azok a felvételek, amelyek a lángokban álló dubaji Fairmont The Palm luxusszállodát ábrázolják. 

Holott Dubaj jó ideig a gazdagok Mekkájának számított, erről itt olvashat bővebben.

