A Lidl csoportja letarolna egy olyan üzletet is, amire nem gondolnánk: retteghetnek az amerikaiak?

A felhőszolgáltatások európai piacvezetői jelenleg amerikai óriásvállalata, ám a Schwarz Gruppe digitális üzletága, a Schwarz Digits véget vetne az Amazon és a Microsoft duopóliumának – nyilatkozta Christian Müller, a vállalat társelnöke a Deutsche Presse-Agentur újságírójának. A Lidl anyavállalatának nagyszabású tervei vannak a digitális térben.

A Lidl letarolná a tech szektort is / Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock (illusztráció)

Christian Müller arról is beszélt, hogy céljuk a hiperskálázóvá válás. Azokat a nagy felhőszolgáltatókat nevezzük így, amelyek világszerte nagyszámú szervert üzemeltetnek, ezzel lehetővé téve ügyfeleik számára az adattárolást, valamint a nagy hardverigényű − elsősorban mesterséges intelligenciához kapcsolódó − számítások elvégzését.

A Lidl az állami szektort is megcélozza

A kitűzött cél megvalósításához elengedhetetlen, hogy állami intézmények is ügyféllé váljanak − mondta Christian Müller, majd így folytatta:

Ehhez megfelelő szolgáltatásokra, megfelelő ügyfelekre, valamint a megfelelő digitális ökoszisztéma kiépítésére van szükség.

Arról is beszélt, hogy az első nagy mérföldkő a Lübbenauban épülő első létesítményük lesz, amely a tervek szerint 2027-re készül el.

Milliárdos beruházás

Az épülő adatközpont egy 11 milliárd euró befektetés keretében valósul meg, ez lesz a Schwarz Gruppe történetének eddigi legnagyobb önálló beruházása.

Az új adatközpontban a csoport saját adatait dolgozzák majd fel, például a szállítási és rendelési folyamatokból, fizetésekből és ügyfélhűség-programokból származó információkat. A hatalmas számítási és tárolási kapacitást természetesen külső ügyfeleknek is kínálják majd, már szerződést kötöttek néhány állami szereplővel is, köztük a baden-würtenbergi rendőrséggel.

Rolf Schuman, a Schwarze Gruppe társelnöke szerint az általános vélekedés, miszerint a nagy technológiafejlesztések az Egyesült Államokból jönnek, míg Európa nem képes az innovációra, téves.

Az IT-szektorban is fontos a diverzifikáció

A hatékonyság és a biztonság maximalizálására a Google és a Schwarz Gruppe 2024 novemberében hosszú távú együttműködési tervet jelentett be, azonban Christian Müller felhívja a figyelmet a diverzifikáció fontosságára:

Nálunk a Google működik, és ha a Google nem működne, akkor a Zendis OpenOffice-t használjuk tartalék megoldásként.

A Zendis OpenOffice egy olyan szoftver, amely lehetővé teszi a felhőalapú tárhely, e-mail, chat, videókonferencia és más szolgáltatások amerikai vállalatok termékeitől független használatát, ezzel kiküszöbölve az Európán kívüli szolgáltatóktól való függést.