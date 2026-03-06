Deviza
Rengeteg pénzt dobunk ki az ablakon ezzel a figyelmetlenséggel

A kultúra, sport, szórakozás, kommunikáció és a szabadidőtöltés témakörére mára milliónyi előfizetéses szolgáltatás épült. A felesleges előfizetések azonban észrevétlenül emészthetik fel a megtakarításainkat.
VG
2026.03.06, 12:17
Frissítve: 2026.03.06, 12:31

Egy kutatás rávilágított, hogy az emberek rengeteg pénzt dobnak ki az ablakon az alig használt, felesleges vagy épp elfelejtett előfizetések havidíjain keresztül.

Mutatjuk, hogyan ellenőrizheti, hogy vannak-e felesleges előfizetései / Fotó: Unsplash

A Self Financial megbízásából végzett felmérések az Egyesült Államokban élő válaszadókat az előfizetéseikről és arról kérdezték, hogy ezek közül hányat nem használtak fel. 2023-ban a válaszadók 54,6 százalékának volt legalább egy havi fel nem használt fizetős előfizetése, 2024-ben pedig ez a szám 85,7 százalékra nőtt. A felmérés arra is rávilágított, hogy a válaszadók által nem használt előfizetések havi átlagos értéke 2025-ben 10,57 dollár (3500 forint) volt. Nem kell azonban az Egyesült Államokig menni, hiszen Magyarországon is rengetegen fizetnek elő olyan applikációkra, amely havonta terheli meg a bankkártyát, holott a szolgáltatásai nincsenek kihasználva, vagy épp teljesen feleslegesek a felhasználó számára – írta cikkében az Origo.

Mutatjuk, hogyan ellenőrizheti, hogy vannak-e felesleges előfizetései

Egy friss tanulmány szerint a fogyasztók 90 százaléka alábecsüli a havi előfizetési költségeit, és a ténylegesen fizetett összeg háromszorosa a becsléseknek. Annak tehát, hogy a hónap végén több pénz maradjon a bankkártyán, az egyik legegyszerűbb módja a felesleges előfizetések lemondása. Az automatikus levonásokat a bankkártyás tranzakciók közt találjuk meg, Az aktív előfizetéseket pedig az App Store vagy Google Play oldalakon törölhetjük. Gyakran előfordul az is, hogy egy ingyenes próbaidőszak után elfelejtettük törölni a regisztrációt, a kártyánkról pedig ezentúl könyörtelenül vonják le a pénz, ezért is érdemes időről időre monitoroznunk a bankszámlakivonatunkat.

