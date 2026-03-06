Deviza
Varga Mihályt nem hozza zavarba Irán, de lehet, hogy megállítja – ha enyhül a konfliktus, a forint gyorsan megköszöni

A közel-keleti feszültség és az energiaárak emelkedése jelentős bizonytalanságot hozott a pénzpiacokra, ami a magyar gazdaság kilátásait és a jegybank mozgásterét is befolyásolhatja. Ha az iráni konfliktus eszkalálódik, az a forint gyengülését és a kamatcsökkentések elhalasztását is eredményezheti.
Zováthi Domokos
2026.03.06, 12:01
Frissítve: 2026.03.06, 12:20

A szituáció folyamatosan változik, és nagyon bizonytalan, hogy mi lesz a kimenetele – mondta a Világgazdaságnak Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója, akit az iráni háború gazdasági hatásairól kérdeztünk. A szakértő szerint nem zárható ki, hogy a feszültség végül deeszkalációba fordul, mivel egy jelentős energiaár-emelkedés a világgazdaság számos szereplőjének súlyos károkat okozna.

Iráni háború: ha a feszültség enyhül, az a forint árfolyamában is gyorsan megjelenhet / Fotó: Anna Linda Knoll / Shutterstock

Úgy látja, a piacok jelenleg egy kedvezőtlenebb forgatókönyvet is áraznak. Ha a közel-keleti konfliktus tartósan fennmarad, az a korábban vártnál gyengébb forintpályát eredményezhet, és a kamatcsökkentési ciklus folytatását is késleltetheti. „Ha ez következik be, akkor a korábban vártnál kisebb mértékű vagy akár hónapokkal későbbre tolódó kamatcsökkentések jöhetnek.”

Értékelése szerint a közel-keleti helyzet elsősorban az energiaárakon keresztül jelent kockázatot a gazdaság számára.

Ha a konfliktus eszkalálódik, és az olaj- vagy gáztermelésben fennakadások keletkeznek, az a jelenleginél is magasabb energiaárakat eredményezhet. Ebben az esetben már nem a monetáris lazítás folytatása kerülne a középpontba.

„Ilyen helyzetben már nem az a kérdés, hogy lehet-e kamatot csökkenteni, hanem az, hogy szükség van-e kamatemelésre” – mondta Árokszállási Zoltán, de szerinte még nem tart itt a helyzet. Az elemző több lehetséges forgatókönyvről beszélt, és hangsúlyozta: bízik abban, hogy a konfliktus nem romlik tovább, és idővel stabilizálódhat a helyzet.

Ha a feszültség enyhül, az a forint árfolyamában is gyorsan megjelenhet. Árokszállási Zoltán szerint ebben az esetben az euró árfolyama ismét a 380–385 forintos sávban stabilizálódhat. Ehhez azonban az is szükséges, hogy az energiaárak ne emelkedjenek tartósan tovább. „Ha a gázárak valamelyest ismét csökkennek, és az olaj ára sem szalad tartósan 100 dollár fölé, akkor ez reális forgatókönyv lehet” – mondta.

Befolyásolja a kamatcsökkentést az iráni háború?

A jelenlegi bizonytalanság a jegybank döntéseit is befolyásolhatja. Az MBH Elemzési Centrum igazgatója szerint egyre nagyobb az esélye annak, hogy a jegybank márciusban még kivár a kamatcsökkentéssel.

Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy biztosan nem lesz márciusban kamatcsökkentés, de nagyon megnőtt az ezzel kapcsolatos bizonytalanság

– fogalmazott. A szakértő szerint a gazdasági szereplők egyelőre folyamatosan figyelik a geopolitikai fejleményeket, mivel

  • a katonai
  • és politikai

események gyorsan változtathatják meg a gazdasági kilátásokat. „Mi elsősorban azt figyeljük, hogy a geopolitikai folyamatok milyen hatással lehetnek a gazdaságra, és bízunk abban, hogy a szereplők racionalitása végül olyan irányba viszi a folyamatokat, amely nem okoz súlyos károkat a világgazdaságnak.”

