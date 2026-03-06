Budapest irigykedhet, hatalmas utasterminállal könnyíti a közlekedést a szomszéd főváros

Részben uniós támogatással valósul meg egy eurómilliós beruházás Pozsony Főrév (Ruzinov) nevű városrészében. A tervezett kombinált utasterminál összekapcsolja majd a városi és regionális közlekedést az autós forgalommal.

Repkednek az eurómilliók Kelet-Közép-Európában / Fotó: Ruzinov városrész / Facebook

Ma ez a hely csupán egy egyszerű parkoló, ám hamarosan Pozsony egyik legkomplexebb közlekedési csomópontja lesz − nyilatkozta Michal Feik, a pozsonyi önkormányzat kommunikációs és marketingosztályának igazgatója.

Az eurómilliós terminál felépítése

Mivel a terminál feladata egy integrált közlekedési csomópont létrehozása, a komplexum három fő részből áll majd:

egy aluljáróból a Vrakunská út alatt, amely összeköti a vasúti megállót a terminállal,

egy autóbusz-állomásból a városi és regionális járatok számára és

egy körülbelül 200 férőhelyes parkolóházból.

A tervezett épületben ezenkívül helyet kapnak még járművezetőket kiszolgáló helyiségek, valamint egy elektromoskerékpár-kölcsönző is, amely közvetlenül a városközpont felé vezető kerékpárút mellett létesül.

A terminál nagyon közel lesz a villamos végállomásához, és az egész régió délkeleti részét kiszolgálja majd, ezzel könnyítve a diákok és ingázók életét. A cél, hogy kényelmesen, az időjárási viszonyoktól védetten és gyorsan lehessen átszállni a vasútról a városi tömegközlekedési eszközökre − beszélt az elképzelésekről Juraj Droba, a megye elnöke.

Pozsony autóforgalmának csökkentése a cél

Martin Chren, Ruzinov polgármestere fontosnak tartja a főváros autómentesítését: „Minél több ember itt vált tömegközlekedésre, annál inkább tehermentesítjük az utakat és a parkolóhelyeket a pozsonyiak számára” − fejtette ki.

A terminálról egyelőre csupán tanulmány készült, a következő lépés egy kivitelező bevonása közbeszerzési tenderen keresztül. Ha minden a tervek szerint halad, az építkezés 2027 és 2028 között kezdődhet, az átadás pedig 2029-re várható.

Magyarországon is óriásberuházás indult

Orbán Viktor február 20-án jelentette be, hogy új mérföldkőhöz érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése. Ez azonban nem a főváros, hanem az állam projektje.