Az ukrán aranykonvoj kérdések raját veti fel: kinek az aranyát kocsizzák Kijev felé? Aranyvécé lesz belőle?
Számos kérdést felvet a NAV által lekapcsolt, Ausztriából Ukrajnába tartó készpénz- és aranyszállítmány. A World Gold Council adatai szerint az ukrán aranytartalék mennyisége 2024 harmadik negyedéve óta változatlanul 27,37 tonnát tesz ki. Tekintve, hogy a NAV tájékoztatása szerint csak az idén 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Ukrajna felé, rengeteg kérdés merül fel a lekapcsolt ukrán aranykonvojt és a háború alatt fellendült ukrán aranyimportot illetően.
Az aranykonvojok szállította hatalmas készpénzmennyiséggel kapcsolatban a magyar külügyminiszter maga is számos kérdést tett fel, az arany azonban emellett önmagában is elgondolkodtató és további kérdőjeleket támaszt.
Ha a Volodimir Zelenszkijhez kötődő korrupciós vizsgálat elől elmenekült Timur Mindics lakásán talált aranyvécé jut az eszünkbe, nem vagyunk ezzel egyedül. Netán az is importaranyból készült? Kinek a megtakarításait, vagy „megtakarításait” testesíti meg az országokon áthurcolt nagy mennyiségű arany? Lehet, hogy az ukrajnai korrupcióellenes hatóságok is felfigyelnek a szállítmányokra?
Szijjártó Péter kipakolt az ukrán aranykonvojról: felfoghatatlan készpénzt hurcoltak át Magyarországon, a kormány azonnal válaszokat vár Zelenszkijéktől – „Kinek a pénze ez?”
Több mint 900 millió dollár (mintegy 325 milliárd forint) és 420 millió euró (körülbelül 168 milliárd forint) készpénz, valamint 146 kilogramm arany haladt át Magyarországon az elmúlt hónapokban Ukrajna felé – erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter számonkérte az ukrán kormányt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elfogott ukrán állampolgárokról és az általuk szállított pénzről.
Pénzmosás vagy rutintranzakció a lekapcsolt arany?
Miközben a NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok törvénytelenül vettek őrizetbe hét ukrán állampolgárt, akik az állami tulajdonú Oscsadbank alkalmazottai, és akik két járművel készpénzt szállítottak Ausztria és Ukrajna között, az állami bankok közötti rendszeres pénzszállítás részeként.
A miniszter a történteket állami terrorizmusnak és zsarolásnak minősítette a bejegyzésében. Ez azért is érdekes, mert
ilyen eszközökkel Ukrajna élt eddig Magyarországgal szemben, például a Barátság vezeték leállításával.
Felmerül tehát annak a kérdése is, hogy kik küldtek Ukrajnába aranyat, és milyen céllal.
A hivatalos aranytartalékban nem jelennek meg jelentős aranyszállítások. Az uniós támogatások és segélyek nem arany formájában érkeznek a hadban álló országba, a jogszabályok ezt a támogatási formát valószínűleg nem is engedik meg az unió számára, hacsak az Európai Tanács erre külön engedélyt nem ad.
Az is kérdéses, hogy miért van ekkora aranymennyiségre szüksége a folyamatosan csőd szélén táncoló országnak, melynek működését csak a nemzetközi támogatások teszik lehetővé.
Noha a NAV az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett.
A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt. Azóta állítólag Ukrajna hivatalos diplomáciai jegyzéket küldött Magyarországnak, amelyben az érintett állampolgárok azonnali szabadon bocsátását követeli.
Zelenszkijé lehetett az arany?
Anatolij Sarij ukrán youtuber és ellenzéki politikus szerint a lefoglalt összeg „finoman szólva sem volt éppen hétköznapi”.
„Meg vagyok győződve arról, hogy a pénz Zelenszkijé volt. Valamiféle visszaélés. Ma azonban azt az információt kaptam, hogy a pénz nem Zelenszkijé, hanem európai társaié. A történet teljesen fantasztikus, és tegnap még irreálisnak tűnt számomra. De ma számos forrás arról számol be, hogy Orbán nem Kijevben, hanem Brüsszelben csapott le. Körülbelül 80 millió euróról és nagyjából 10 kilogramm aranyról van szó. Brüsszelben tudják, kinek a pénzéről van szó. És ezért most, úgy tűnik nekem, mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a botrány kitörését. Orbán nagyon pontosan cselekedett, és ott ütött, ahol fáj” – írta az ellenzéki politikus.
A Világbank adatai szerint egyébként a háború kitörése óta megugrott az ukrán aranyimport, ami a korábbi elhanyagolható szintről 2023-ban 559 kilogrammra ugrott, majd 2024-ben az ország további legalább 378 kilogramm aranyat importált.
Az ukrán aranyimport főként Svájcból indult útnak, ami nem meglepő, hiszen az aranyrudak gyártásában Svájc fontos szerepet játszik, míg a háború nyomán bevezetett devizakorlátozások növelhetik az arany iránti keresletet Ukrajnában.