Az ukrán aranykonvoj kérdések raját veti fel: kinek az aranyát kocsizzák Kijev felé? Aranyvécé lesz belőle?

A miniszter a történteket állami terrorizmusnak és zsarolásnak minősítette a bejegyzésében. Ez azért is érdekes, mert

ilyen eszközökkel Ukrajna élt eddig Magyarországgal szemben, például a Barátság vezeték leállításával.

Felmerül tehát annak a kérdése is, hogy kik küldtek Ukrajnába aranyat, és milyen céllal.

A hivatalos aranytartalékban nem jelennek meg jelentős aranyszállítások. Az uniós támogatások és segélyek nem arany formájában érkeznek a hadban álló országba, a jogszabályok ezt a támogatási formát valószínűleg nem is engedik meg az unió számára, hacsak az Európai Tanács erre külön engedélyt nem ad.

Az is kérdéses, hogy miért van ekkora aranymennyiségre szüksége a folyamatosan csőd szélén táncoló országnak, melynek működését csak a nemzetközi támogatások teszik lehetővé.

Noha a NAV az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett.

A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt. Azóta állítólag Ukrajna hivatalos diplomáciai jegyzéket küldött Magyarországnak, amelyben az érintett állampolgárok azonnali szabadon bocsátását követeli.

Zelenszkijé lehetett az arany?

Anatolij Sarij ukrán youtuber és ellenzéki politikus szerint a lefoglalt összeg „finoman szólva sem volt éppen hétköznapi”.

„Meg vagyok győződve arról, hogy a pénz Zelenszkijé volt. Valamiféle visszaélés. Ma azonban azt az információt kaptam, hogy a pénz nem Zelenszkijé, hanem európai társaié. A történet teljesen fantasztikus, és tegnap még irreálisnak tűnt számomra. De ma számos forrás arról számol be, hogy Orbán nem Kijevben, hanem Brüsszelben csapott le. Körülbelül 80 millió euróról és nagyjából 10 kilogramm aranyról van szó. Brüsszelben tudják, kinek a pénzéről van szó. És ezért most, úgy tűnik nekem, mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a botrány kitörését. Orbán nagyon pontosan cselekedett, és ott ütött, ahol fáj” – írta az ellenzéki politikus.