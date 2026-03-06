Katar figyelmeztet: a közel-keleti háború 150 dollárig lökheti az olaj árát – térdre kényszerülhet a világgazdaság

Katar energiaügyi minisztere arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti háború térdre kényszerítheti a világgazdaságot, és azt jósolta, hogy néhány napon belül az Arab-öböl térségének minden energiahordozó-exportőre leállíthatja a termelést, ami akár 150 dollárra emelheti az olaj árát hordónként – írja a Financial Times.

A a közel-keleti háború 150 dollárig lökheti az olaj árát / Fotó: NurPhoto via AFP

Európa is megérzi, hogy a Közel-Keleten vis maior helyzet állt elő

Saad al-Kaabi az üzleti lapnak azt mondta, hogy

még ha a háború azonnal véget is érne, Katarnak hetekre vagy akár hónapokra lenne szüksége ahhoz, hogy visszatérjen a normál szállítási ciklushoz, miután egy iráni dróntámadás érte a legnagyobb cseppfolyósított földgáz-üzemét.

Katar a világ második legnagyobb LNG-termelője. Az arab állam kénytelen volt vis maior helyzetet hirdetni ezen a héten, miután támadás érte a Ras Laffan üzemét. Bár Katar viszonylag kis mennyiségű gázt exportál Európába, az energiaügyi miniszter szerint a kontinens mégis komoly hatásokat érez majd, mivel az ázsiai vevők túllicitálják az európaiakat a piacon elérhető gázért. Ráadásul más öböl menti országok sem tudják teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket.

„Mindenki, aki eddig nem hirdetett vis maior helyzetet, várhatóan meg fogja tenni a következő napokban, ha ez folytatódik. Ha ezt nem teszik meg, akkor jogilag felelősséget kell vállalniuk a szerződések megszegéséért, és ez az ő döntésük.”

Kaabi kijelentései azt mutatják, hogy az Öböl térségében egyre nagyobb az aggodalom az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának gazdasági következményei miatt, amely súlyos zavarokat okozott az olajban gazdag régióban.

A Brent típusú kőolaj ára péntek reggel Európában 2,5 százalékkal, 87,6 dollárra emelkedett hordónként, ami a konfliktus kezdete óta a legmagasabb szint. Az európai gázárak 5 százalékkal nőttek, bár még így is a hét eleji csúcs alatt maradtak.

Ha a háború néhány hétig folytatódik, a világgazdasági növekedés visszaesik. Mindenhol emelkedni fog az energia ára. Egyes termékekből hiány alakul ki, és láncreakció indul el: gyárak nem tudnak majd szállítani.

A miniszter elmondta, hogy bár Katar tengeri létesítményeiben nem keletkezett kár, a szárazföldi károkat még vizsgálják. „Még nem tudjuk a károk mértékét, jelenleg is értékeljük a helyzetet. Az sem világos, mennyi időbe telik a javítás” – mondta. Hozzátette, hogy Katar 30 milliárd dolláros fejlesztési projektje is késedelmet szenved, amelynek célja, hogy a hatalmas North Field gázmező termelési kapacitását 2027-re 77 millió tonnáról 126 millió tonnára növelje évente. Az első termelést eredetileg idén a harmadik negyedévre tervezték.