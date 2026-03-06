Mutatjuk Teherán olcsó szuperfegyverét, amellyel még hónapokig blokkolhatja a Hormuzi-szorost

Irán dróngyártási kapacitása körülbelül havi 10 ezer darabra elegendő – állítja a Centre for Information Resilience, egy nonprofit kutatócsoport, amelyet a brit külügyminisztérium finanszíroz. És bár a hírszerzési források és katonai elemzők szerint kevésbé világos, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság meddig bírja fenntartani a tüzet, nem kizárt, hogy a konfliktus akár még hónapokig is elhúzódhat – írta a Reuters.

A Sahid drón lehet Irán legütősebb fegyvere / Fotó: Morteza Nikoubazl

Az iráni dróntámadások még hónapokig megzavarhatják a Hormuzi-szorost

Az izraeli hadsereg becslései szerint Irán rakétakészlete mintegy 2500, míg más elemzők szerint akár 6000 darabos is lehet. Az iráni fegyverkészlet fennmaradó mennyisége pedig kulcsfontosságú tényező a háború lefolyásának meghatározásában.

„Irán nem fog könnyen vagy gyorsan megbukni, megvannak az eszközeik ahhoz, hogy veszélyessé tegyék a kereskedelmi forgalom áthaladását Hormuzon” – mondta Bob McNally, a Rapidan Energy Group elnöke.

Ugyanakkor a stratégiai rakétakészletek Irán sebezhető pontjai – állítja a brit MI6 hírszerző ügynökség egy korábbi igazgatója. „Oroszország nincs abban a helyzetben, hogy utánpótlást biztosítson, és Kína is meglehetősen óvatos lesz ezzel kapcsolatban. Ha kiderülne, hogy Kína valóban komoly katonai felszerelést szállít Iránnak, az nagyon rosszul érintené a GCC-államokat” – mondta, utalva az Öböl Menti Együttműködési Tanácsra, amelynek tagjai Bahrein, Kuvait, Szaúd-Arábia, Katar, Omán és az Egyesült Arab Emírségek.

Egy másik nyugati hírszerzési forrás szerint a rakétakészletek alacsonyabbak lehetnek, mivel Teherán a libanoni Hezbollahnak és a jemeni húsziknak szállított rakétákat. Az izraeli katonai hírszerzés szerint a készletek az Izraellel vívott júniusi 12 napos háborúban is csökkentek, de azokat részben pótolták. A rakéták indítóberendezései is kulcsfontosságú akadályt jelenthetnek. A készletek legalább a felére csökkentek az elmúlt évben Izrael és az Egyesült Államok csapásai miatt, de az elmúlt öt napban is jócskán fogytak – derült ki a brit CIR kutatásából. Ennek ellenére Irán valószínűleg még egy ideig képes lesz fenntartani a harcot a drónjaival.

Az ország legújabb generációs Sahid–136 drónjainak hatótávolsága ugyanis 700–1000 kilométer, ami elegendő ahhoz, hogy az iráni szárazföldről vagy hajókról indítva a déli Mexikói-öböl partvidékének bármely pontját elérjék.

Ezek a drónok képesek voltak behatolni az Öböl menti államok légvédelmi rendszereibe: a konfliktus kitörése óta 65 darab lépett be az Egyesült Arab Emírségekbe.