Mutatjuk Teherán olcsó szuperfegyverét, amellyel még hónapokig blokkolhatja a Hormuzi-szorost
Irán dróngyártási kapacitása körülbelül havi 10 ezer darabra elegendő – állítja a Centre for Information Resilience, egy nonprofit kutatócsoport, amelyet a brit külügyminisztérium finanszíroz. És bár a hírszerzési források és katonai elemzők szerint kevésbé világos, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság meddig bírja fenntartani a tüzet, nem kizárt, hogy a konfliktus akár még hónapokig is elhúzódhat – írta a Reuters.
Az iráni dróntámadások még hónapokig megzavarhatják a Hormuzi-szorost
Az izraeli hadsereg becslései szerint Irán rakétakészlete mintegy 2500, míg más elemzők szerint akár 6000 darabos is lehet. Az iráni fegyverkészlet fennmaradó mennyisége pedig kulcsfontosságú tényező a háború lefolyásának meghatározásában.
„Irán nem fog könnyen vagy gyorsan megbukni, megvannak az eszközeik ahhoz, hogy veszélyessé tegyék a kereskedelmi forgalom áthaladását Hormuzon” – mondta Bob McNally, a Rapidan Energy Group elnöke.
Ugyanakkor a stratégiai rakétakészletek Irán sebezhető pontjai – állítja a brit MI6 hírszerző ügynökség egy korábbi igazgatója. „Oroszország nincs abban a helyzetben, hogy utánpótlást biztosítson, és Kína is meglehetősen óvatos lesz ezzel kapcsolatban. Ha kiderülne, hogy Kína valóban komoly katonai felszerelést szállít Iránnak, az nagyon rosszul érintené a GCC-államokat” – mondta, utalva az Öböl Menti Együttműködési Tanácsra, amelynek tagjai Bahrein, Kuvait, Szaúd-Arábia, Katar, Omán és az Egyesült Arab Emírségek.
Egy másik nyugati hírszerzési forrás szerint a rakétakészletek alacsonyabbak lehetnek, mivel Teherán a libanoni Hezbollahnak és a jemeni húsziknak szállított rakétákat. Az izraeli katonai hírszerzés szerint a készletek az Izraellel vívott júniusi 12 napos háborúban is csökkentek, de azokat részben pótolták. A rakéták indítóberendezései is kulcsfontosságú akadályt jelenthetnek. A készletek legalább a felére csökkentek az elmúlt évben Izrael és az Egyesült Államok csapásai miatt, de az elmúlt öt napban is jócskán fogytak – derült ki a brit CIR kutatásából. Ennek ellenére Irán valószínűleg még egy ideig képes lesz fenntartani a harcot a drónjaival.
Az ország legújabb generációs Sahid–136 drónjainak hatótávolsága ugyanis 700–1000 kilométer, ami elegendő ahhoz, hogy az iráni szárazföldről vagy hajókról indítva a déli Mexikói-öböl partvidékének bármely pontját elérjék.
Ezek a drónok képesek voltak behatolni az Öböl menti államok légvédelmi rendszereibe: a konfliktus kitörése óta 65 darab lépett be az Egyesült Arab Emírségekbe.
A becslések szerint a Sahid drónok darabonként 20–50 ezer dollárba kerülnek, ezzel szemben a ballisztikus és cirkálórakéták darabonként több millió dollárt is kóstálhatnak. Ebben az értelemben a Sahid lehetőséget kínál Iránnak a viszonylag olcsó csapásmérésére. Teherán számára, amelyre nemzetközi szankciók és a fejlett fegyverek beszerzésére vonatkozó korlátozások egyaránt vonatkoznak, ez a költségelőny jelentős. Eközben az Egyesült Államok védelmi minisztériumának költségvetési dokumentumai szerint az Öböl-államok és Izrael által használt légvédelmi rendszerek elfogó vadászgépenként 3 és 12 millió dollár közötti árat képviselhetnek.
A tengeri aknák szintén meghosszabbíthatják a blokádot a Hormuzi-szorosban
Az olajkereskedők további áremelkedésekre készülnek, ahogy a Hormuzi-szoros lezárásának hatása egyre kézzelfoghatóbbá válik. Ráadásul, ha a rakéták és drónok kifogynak, Irán még tengeri aknákat is bevethet, 5000-6000 ilyen aknája van a Dryad Global, egy tengeri kockázatelemző cég szerint. Az aknák a tengerfenékhez rögzíthetők, rakétahajtásúak, vagy sodródhatnak is a vízben, majd felrobbannak, amikor egy hajó érintkezésbe kerül velük.
Az elemzők szerint jelenleg nincs arra utaló jel, hogy Irán aknákat telepített volna a Hormuzi-szorosban, ugyanakkor Cormac McCarry, a tengeri hírszerzésre és biztonsági szolgáltatásokra összpontosító Control Risks igazgatója úgy véli „ha tengeri aknákat telepítenek, hosszú időbe telik majd, mire elbánunk velük. Ebben az esetben hónapokig tartó pusztításra számíthatunk.”
