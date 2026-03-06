Szijjártó Péter kipakolt az ukrán aranykonvojról: felfoghatatlan készpénzt hurcoltak át Magyarországon, a kormány azonnal válaszokat vár Zelenszkijéktől - "Kinek a pénze ez?"

„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy megdöbbentő bűncselekmény gyanújában folytat most nyomozást, ugyanis az ukránok az elmúlt hónapokban elképesztő mennyiségű készpénzt és aranyat szállítottak át Magyarországon” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter magyarázatot vár

Január óta összesen 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át Magyarországon készpénzben, és emellett 146 kilogrammnyi aranytömböt is átvittek az országon. Számos súlyos kérdésünk van – fogalmazott a külügyminiszter Facebook videójában.

Először is, hogy ez egy óriási mennyiségű készpénz, és vajon mi szükség van arra, hogy az ukránok ilyen óriási mennyiségű készpénzt szállítsanak? Hogyha való igaz, hogy bankok közötti tranzakcióról van szó, akkor jogosan adódik a kérdés, hogy a bankok ezt egymás között miért nem átutalással rendezik, miért van szükség arra, hogy

ekkora mennyiségű pénz készpénzben utazzon, ráadásul Magyarországon keresztül.

Főleg úgy adódnak ezek a kérdések, hogy ezeknek a pénzszállítmányoknak a kíséretében olyan emberek vannak, akik egyértelmű kötődéssel rendelkeznek az ukrán titkosszolgálatokhoz. Magyarázatot követelünk arra, hogy miért szállítottak az ukránok ekkora bődületes mennyiségű készpénzt keresztül Magyarországon az elmúlt hónapokban. Mire használják ezt a pénzt? Ez kinek a pénze?

Magyarázatot és választ követelünk arra a kérdésre is, hogy ezt a pénzt csak átszállítják Magyarországon, vagy időnként meg is állítják, és esetleg ezt a pénzt itt valaki Magyarországon használja, vagy valakinek az érdekében felhasználják-e itt Magyarországon. Jogosan adódik a kérdés, hogy itt nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó. Ezekre a súlyos kérdésekre azonnali válaszokat és magyarázatot követelünk az ukrán féltől. Amíg ez nem történik meg, addig természetesen a magyar hatóságok a lehető legalaposabb és a lehető legmélyrehatóbb vizsgálatot fogják elvégezni – fogalmazott a külügyi tárcavezető.

Ukrán aranykonvojt fogott a TEK

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást. Csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába szállítottak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat.