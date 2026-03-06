Deviza
EUR/HUF393,39 +1,46% USD/HUF340,14 +1,84% GBP/HUF453,72 +1,72% CHF/HUF435,92 +1,92% PLN/HUF91,83 +1,29% RON/HUF77,21 +1,37% CZK/HUF16,11 +1,36% EUR/HUF393,39 +1,46% USD/HUF340,14 +1,84% GBP/HUF453,72 +1,72% CHF/HUF435,92 +1,92% PLN/HUF91,83 +1,29% RON/HUF77,21 +1,37% CZK/HUF16,11 +1,36%
BUX122 094,8 -2,45% MTELEKOM2 115 -1,89% MOL3 682 -1,36% OTP36 630 -3,63% RICHTER11 490 -1,57% OPUS540 -1,11% ANY7 200 -1,67% AUTOWALLIS157 -3,18% WABERERS5 000 -1,2% BUMIX9 564,19 -0,82% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 532,58 -2,22% BUX122 094,8 -2,45% MTELEKOM2 115 -1,89% MOL3 682 -1,36% OTP36 630 -3,63% RICHTER11 490 -1,57% OPUS540 -1,11% ANY7 200 -1,67% AUTOWALLIS157 -3,18% WABERERS5 000 -1,2% BUMIX9 564,19 -0,82% CETOP4 133,7 +0,19% CETOP NTR2 532,58 -2,22%
devizapiac
iráni konfliktus
forint
iráni háború

Keményen ütik a forintot, hónapok óta nem látott mélyponton az árfolyam

Az iráni háború miatt akár 150 dollárig is ugorhat az olajár, a földgáz ára előtt pedig újabb duplázás áll Katar szerint. A globális energiaválság fenyegetése a forintot is lemészárolta.
K. B. G.
2026.03.06, 12:18
Frissítve: 2026.03.06, 12:57

Keményen megütötték a forintot pénteken, miután a katari energiaminiszter arról beszélt, hogy az olaj ára akár a hordónként 150 dolláros szintet is elérheti, ha nem sikerül heteken belül véget vetni az iráni háborúnak.

260203_forint_007_VZ
A forint árfolyamának nagyon nem kedvez az iráni háború / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ezért zuhan a forint árfolyama

A világ energiaellátásának egyik legfontosabb útvonala, a Hormuzi-szoros továbbra is zárva van, ráadásul a katari tárcavezető arról is beszélt, hogy a közel-keleti ország aligha fogja egyhamar helyreállítani az LNG-termelését, sőt az ország óriási fejlesztései is csúszhatnak, amelyek 77 millió tonnáról 126 millió tonnára növelték volna a katari exportkapacitást. 

A gázárak pedig akár a háború előtti szint csaknem négyszeresére növekedhetnek Katar szerint, ami a jelenlegi árszinthez képest újabb duplázódást jelentene.

A világ kapuján kopogtató globális energiaválság hazánkat is érzékenyen érintheti, hiszen Magyarország nettó energiaimportőr, ezért a forint is több mint 1 százalékot vesztett értékéből az euróval szemben, a 394 euró-forint árfolyam október óta nem látott érték. Mindeközben egy dollárért már több mint 340 forintot kellett adni péntek dél körül, amire szeptember óta nem volt példa.

A forint árfolyamának az sem nyújtott támaszt, hogy a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint hazánk devizatartaléka történelmi csúcsra ért.

