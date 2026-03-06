Keményen ütik a forintot, hónapok óta nem látott mélyponton az árfolyam

Keményen megütötték a forintot pénteken, miután a katari energiaminiszter arról beszélt, hogy az olaj ára akár a hordónként 150 dolláros szintet is elérheti, ha nem sikerül heteken belül véget vetni az iráni háborúnak.

A forint árfolyamának nagyon nem kedvez az iráni háború / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ezért zuhan a forint árfolyama

A világ energiaellátásának egyik legfontosabb útvonala, a Hormuzi-szoros továbbra is zárva van, ráadásul a katari tárcavezető arról is beszélt, hogy a közel-keleti ország aligha fogja egyhamar helyreállítani az LNG-termelését, sőt az ország óriási fejlesztései is csúszhatnak, amelyek 77 millió tonnáról 126 millió tonnára növelték volna a katari exportkapacitást.

A gázárak pedig akár a háború előtti szint csaknem négyszeresére növekedhetnek Katar szerint, ami a jelenlegi árszinthez képest újabb duplázódást jelentene.

A világ kapuján kopogtató globális energiaválság hazánkat is érzékenyen érintheti, hiszen Magyarország nettó energiaimportőr, ezért a forint is több mint 1 százalékot vesztett értékéből az euróval szemben, a 394 euró-forint árfolyam október óta nem látott érték. Mindeközben egy dollárért már több mint 340 forintot kellett adni péntek dél körül, amire szeptember óta nem volt példa.

A forint árfolyamának az sem nyújtott támaszt, hogy a Magyar Nemzeti Bank pénteken közzétett adatai szerint hazánk devizatartaléka történelmi csúcsra ért.