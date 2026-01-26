Megfenyegették Trumpot, a leghosszabb kormányzati leállás után megint megbénítják az államot – napok kérdése

Egyre nagyobb az esély, hogy újabb, ezúttal részleges kormányzati leállás következik a hétvégén az Egyesült Államokban, a demokraták ugyanis a szenátusban nem hajlandóak megszavazni olyan költségvesést, amelynek része a Belbiztonsági Minisztérium finanszírozása. Így akarnak tiltakozni a tárca alá tartozó Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (Immigration and Customs Enforcement – ICE) minnesotai fellépése ellen, amelyben eddig két amerikai állampolgár vesztette életét.

Gyertyák Alex Pretti halála helyszínén. Kormányzati leállás jöhet, a demokraták nem hajlandóak finanszírozni a Belbiztonsági Minisztériumot / Fotó: Anadolu via AFP

A Fortune tudósítása szerint az elmúlt hetekben a Polymarket csupán 30 százalék körülire tette az újabb kormányzati leállás esélyét – ez 79 százalékra ugrott azután, hogy az ICE-ügynökök tíz lövessél megölték a földön fekvő 37 éves Alex Prettit. Az intenzív osztályon dolgozó ápoló volt a második halálos áldozat a városban ebben a hónapban.

A leghosszabb kormányzati leállás után jöhet a következő

Novemberben ért véget az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállása, az akkori döntéssel azonban csak január végéig finanszírozták a szövetségi intézmények működését.

Az új, 1200 milliárd dolláros csomagot a hónap végéig kellene elfogadni,

így nagyon rövid az idő az egyeztetésre.

A helyzetet tovább nehezíti az országot megbénító történelmi vihar, amely miatt százezrek maradtak áram nélkül és több ezer repülőjáratot kellett törölni, a szenátus is kénytelen volt elhalasztani a hétfőre tervezett szavazást.

A képviselőház a múlt héten már elfogadta a tervezetet, a szenátusban azonban nincs elég republikánus többség a jóváhagyásához. A párt csupán 53 szenátorral rendelkezik a száztagú testületben, azonban 60 szavazatra – vagyis demokrata támogatásra lenne szükség, aminek egyre csekélyebb az esélye, amennyiben nem veszik ki belőle a belbiztonsági tárcát.

A republikánusok kötik az ebet a karóhoz

A CNBC értesülése szerint a republikánusok szenátusi vezetősége azonban erre nem hajlandó. „A kormányzat finanszírozása a hét végén leáll, és a republikánusok eltökélték, hogy nem lesz újabb leállás. A tervek szerint haladunk tovább, és reméljük, hogy a demokraták csatlakoznak hozzánk” – mondta a portálnak a neve elhallgatását kérő forrás.