Megfenyegették Trumpot, a leghosszabb kormányzati leállás után megint megbénítják az államot – napok kérdése

A demokraták nem hajlandók finanszírozni a belbiztonsági tárcát. Újabb kormányzati leállás követheti az eddigi leghosszabbat.
M. Cs.
2026.01.26, 15:21
Frissítve: 2026.01.26, 16:50

Egyre nagyobb az esély, hogy újabb, ezúttal részleges kormányzati leállás következik a hétvégén az Egyesült Államokban, a demokraták ugyanis a szenátusban nem hajlandóak megszavazni olyan költségvesést, amelynek része a Belbiztonsági Minisztérium finanszírozása. Így akarnak tiltakozni a tárca alá tartozó Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (Immigration and Customs Enforcement – ICE) minnesotai fellépése ellen, amelyben eddig két amerikai állampolgár vesztette életét.

kormányzati leállás
Gyertyák Alex Pretti halála helyszínén. Kormányzati leállás jöhet, a demokraták nem hajlandóak finanszírozni a Belbiztonsági Minisztériumot / Fotó: Anadolu via AFP

A Fortune tudósítása szerint az elmúlt hetekben a Polymarket csupán 30 százalék körülire tette az újabb kormányzati leállás esélyét – ez 79 százalékra ugrott azután, hogy az ICE-ügynökök tíz lövessél megölték a földön fekvő 37 éves Alex Prettit. Az intenzív osztályon dolgozó ápoló volt a második halálos áldozat a városban ebben a hónapban.

A leghosszabb kormányzati leállás után jöhet a következő

Novemberben ért véget az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállása, az akkori döntéssel azonban csak január végéig finanszírozták a szövetségi intézmények működését. 

Az új, 1200 milliárd dolláros csomagot a hónap végéig kellene elfogadni,

 így nagyon rövid az idő az egyeztetésre.

A helyzetet tovább nehezíti az országot megbénító történelmi vihar, amely miatt százezrek maradtak áram nélkül és több ezer repülőjáratot kellett törölni, a szenátus is kénytelen volt elhalasztani a hétfőre tervezett szavazást.

A képviselőház a múlt héten már elfogadta a tervezetet, a szenátusban azonban nincs elég republikánus többség a jóváhagyásához. A párt csupán 53 szenátorral rendelkezik a száztagú testületben, azonban 60 szavazatra – vagyis demokrata támogatásra lenne szükség, aminek egyre csekélyebb az esélye, amennyiben nem veszik ki belőle a belbiztonsági tárcát.

A republikánusok kötik az ebet a karóhoz

A CNBC értesülése szerint a republikánusok szenátusi vezetősége azonban erre nem hajlandó. „A kormányzat finanszírozása a hét végén leáll, és a republikánusok eltökélték, hogy nem lesz újabb leállás. A tervek szerint haladunk tovább, és reméljük, hogy a demokraták csatlakoznak hozzánk” – mondta a portálnak a neve elhallgatását kérő forrás.

Democrat Leaders Press Conference At Capitol
Chuck Schumer, a szenátusi demokrata kisebbség vezetője / Fotó: NurPhoto via AFP

Erre valószínűleg hiába várnak, Chuck Schumer, a demokrata kisebbség szenátusi vezetője már a hétvégén közölte, hogy nem fogja támogatni a tervezetet.

Nemmel fogok szavazni. A szenátusban ülő demokraták nem fogják biztosítani a szavazatokat a költségvetési törvényjavaslathoz, ha abban a Belbiztonsági Minisztérium finanszírozása is benne lesz

– idézte a közleményét a CBS News.

„A szenátusi republikánusok is látták ugyanazokat a borzalmas felvételeket, amelyeket minden amerikai az ICE amerikaiakkal szemben elkövetett égbekiáltó visszaéléseiről” – emlékeztetett Schumer.

A lázadók független vizsgálatot sürgetnek

A demokratákkal együtt szavazó Angus King maine-i szenátor mellett Minnesota demokrata szenátora, Amy Klibuchar és Patty Murray is bejelentette, hogy nem fogja megszavazni a tervezetet.

U.S. Capitol Building During Government Shutdown
A szenátusnak péntekig van ideje megoldást találni / Fotó: NurPhoto via AFP

„Szövetségi ügynökök nem gyilkolhatnak embereket fényes nappal anélkül, hogy számolniuk kelljen a következményekkel” – írta Murray az X-en.

A republikánusok nagyrészt hallgatnak, bár közülük hárman: 

  • a louisianai Bill Cassidy, 
  • az alaszkai Lisa Murkowski 
  • és az észak-karolinai Thom Tillis 

legalább addig elment, hogy 

független vizsgálatot sürgetett a Minnesotában történtek ügyében.

A Belbiztonsági Minisztérium működését egyébként a leállás kevésbé akadályozná, mivel a tárca felhasználhatja azt a több százmilliárd dollárt, amelyet a kongresszusi republikánusok a tavaly nyáron elfogadott „nagy, gyönyörű törvény” részeként kapott.


 

