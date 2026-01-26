Megfenyegették Trumpot, a leghosszabb kormányzati leállás után megint megbénítják az államot – napok kérdése
Egyre nagyobb az esély, hogy újabb, ezúttal részleges kormányzati leállás következik a hétvégén az Egyesült Államokban, a demokraták ugyanis a szenátusban nem hajlandóak megszavazni olyan költségvesést, amelynek része a Belbiztonsági Minisztérium finanszírozása. Így akarnak tiltakozni a tárca alá tartozó Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (Immigration and Customs Enforcement – ICE) minnesotai fellépése ellen, amelyben eddig két amerikai állampolgár vesztette életét.
A Fortune tudósítása szerint az elmúlt hetekben a Polymarket csupán 30 százalék körülire tette az újabb kormányzati leállás esélyét – ez 79 százalékra ugrott azután, hogy az ICE-ügynökök tíz lövessél megölték a földön fekvő 37 éves Alex Prettit. Az intenzív osztályon dolgozó ápoló volt a második halálos áldozat a városban ebben a hónapban.
A leghosszabb kormányzati leállás után jöhet a következő
Novemberben ért véget az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállása, az akkori döntéssel azonban csak január végéig finanszírozták a szövetségi intézmények működését.
Az új, 1200 milliárd dolláros csomagot a hónap végéig kellene elfogadni,
így nagyon rövid az idő az egyeztetésre.
A helyzetet tovább nehezíti az országot megbénító történelmi vihar, amely miatt százezrek maradtak áram nélkül és több ezer repülőjáratot kellett törölni, a szenátus is kénytelen volt elhalasztani a hétfőre tervezett szavazást.
A képviselőház a múlt héten már elfogadta a tervezetet, a szenátusban azonban nincs elég republikánus többség a jóváhagyásához. A párt csupán 53 szenátorral rendelkezik a száztagú testületben, azonban 60 szavazatra – vagyis demokrata támogatásra lenne szükség, aminek egyre csekélyebb az esélye, amennyiben nem veszik ki belőle a belbiztonsági tárcát.
A republikánusok kötik az ebet a karóhoz
A CNBC értesülése szerint a republikánusok szenátusi vezetősége azonban erre nem hajlandó. „A kormányzat finanszírozása a hét végén leáll, és a republikánusok eltökélték, hogy nem lesz újabb leállás. A tervek szerint haladunk tovább, és reméljük, hogy a demokraták csatlakoznak hozzánk” – mondta a portálnak a neve elhallgatását kérő forrás.
Erre valószínűleg hiába várnak, Chuck Schumer, a demokrata kisebbség szenátusi vezetője már a hétvégén közölte, hogy nem fogja támogatni a tervezetet.
Nemmel fogok szavazni. A szenátusban ülő demokraták nem fogják biztosítani a szavazatokat a költségvetési törvényjavaslathoz, ha abban a Belbiztonsági Minisztérium finanszírozása is benne lesz
– idézte a közleményét a CBS News.
„A szenátusi republikánusok is látták ugyanazokat a borzalmas felvételeket, amelyeket minden amerikai az ICE amerikaiakkal szemben elkövetett égbekiáltó visszaéléseiről” – emlékeztetett Schumer.
A lázadók független vizsgálatot sürgetnek
A demokratákkal együtt szavazó Angus King maine-i szenátor mellett Minnesota demokrata szenátora, Amy Klibuchar és Patty Murray is bejelentette, hogy nem fogja megszavazni a tervezetet.
„Szövetségi ügynökök nem gyilkolhatnak embereket fényes nappal anélkül, hogy számolniuk kelljen a következményekkel” – írta Murray az X-en.
A republikánusok nagyrészt hallgatnak, bár közülük hárman:
- a louisianai Bill Cassidy,
- az alaszkai Lisa Murkowski
- és az észak-karolinai Thom Tillis
legalább addig elment, hogy
független vizsgálatot sürgetett a Minnesotában történtek ügyében.
A Belbiztonsági Minisztérium működését egyébként a leállás kevésbé akadályozná, mivel a tárca felhasználhatja azt a több százmilliárd dollárt, amelyet a kongresszusi republikánusok a tavaly nyáron elfogadott „nagy, gyönyörű törvény” részeként kapott.