Megjöttek az üzemanyagárak: mindenki feszülten vár, bármelyik pillanatban szakadhat a húr

Keddtől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is változatlan marad. Ettől függetlenül a kiskereskedelmi árak még változhatnak, ahogy az az elmúlt hétvégén is történt – írja a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő portál.

Keddtől nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak / Fotó: Oksana Yermoshenko / Shutterstock

Tartják magukat az üzemanyagárak

Hétfőn az átlagárak a következőképpen alakulnak a benzinkutakon:

95-ös benzin: 553 Ft/liter

Gázolaj: 570 Ft/liter

A portál historikus adatai alapján a gázolaj nagykereskedelmi ára legutóbb január 21-én emelkedett bruttó 3 forinttal, míg a benziné január 19-én nőtt ugyanennyivel. Akkor a gázolaj ára 5 forinttal lett magasabb.

Mint ahogy lapunk már beszámolt róla, az elmúlt év végén az olajpiacon szinte konszenzus volt arról, hogy túlkínálat alakul ki idén a nyersanyagból, és a kőolaj ára csak lefelé mehet. Ezt az egyetértést még Nicolás Maduro venezuelai elnök eltávolítása sem törte meg, sőt volt, aki a venezuelai olaj gyors világpiaci visszatérésére számított, ami tovább nyomhatja lefelé a globális árakat.

Az olajpiac és így a hazai üzemanyagárak egyik mozgatója az olajhatalmak közötti konfliktus

Donald Trump amerikai elnök Venezuela után tekintetét Iránra vetette, és többször megfenyegette, ha nem működik együtt, akkor katonai csapással éri el a célját. Irán a világ egyik legnagyobb olajkitermelője, ráadásul mellette húzódik az olajszállításra használt egyik legfontosabb tengeri hajózási útvonal, amelynek szűk keresztmetszete a Hormuzi-szoros, ahol a világ kőolajszállításának 20 százalékát bonyolítják. Ezen nemcsak kőolaj-, de LNG-szállítmányok is keresztülhaladnak, így az ottani kockázat növekedése az olajpiac mellett a tágabb energiapiacra is negatív hatást gyakorolhat.

A növekvő amerikai–iráni ellentét miatt a piac egyre idegesebbé vált az elmúlt hetekben. Attól tartottak ugyanis, hogy a tengeri átjáró is érintett lesz a konfliktusban. Ez pedig hatással van az olajárakra. A brent olaj ára minden újabb történésre érzékenyen reagál, így amikor a világ régi-új olajnagyhatalmának vezetője múlt hét szerdán újból megfenyegette a közel-keleti államot, az olaj árfolyama is megugrott. Megnőtt ugyanis az olaj drágulására fogadó kereskedők száma, ami felfelé hajtotta az árakat.

A CitiGroup elemzője, Anthony Yuen múlt héten még úgy látta, hogy a geopolitikai prémium hordónként 3-4 dollárral dobhatja meg az olaj árát, ami tovább maradhat emelkedett szinten, mint azt a piac gondolná – annak ellenére, hogy az év elején mindenki óriási túlkínálatra számított.