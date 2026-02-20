Baltikum: bevált a nyugati áram, de a lakossági ár magas maradt

A lett és a litván fővárosban egyaránt 1,11 százalékkal nőtt, az észtben pedig 0,09 százalékkal csökken a villamos energia lakossági végelhasználói ára azóta, hogy a három ország átváltott az oroszországi BRELL áramhálózatról a kontinentális európai rendszerre. Ez az egy év alatt kimutatott árváltozás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és a KSH oldalán is nyilvánosan hozzáférhető adatokból számolható ki. A bázisadat a váltás előtti utolsó hónapban, vagyis 2025 januárjában érvényesített bruttó lakossági végfelhasználói ár, az összehasonlító pedig a legfrissebb, tehát 2026. januári ár.

Rendben érkezik a villamos energia a rigai háztartásokba is, csak kicsit drágábban / Fotó: Viesturs Jugs / Shutterstock

A változások elenyészők, a balti országok döntése tehát nem érintette kedvezőtlenül a lakossági tarifákat. Az, hogy a 2025. február 7. utáni napokon a tőzsdék idegesen reagáltak, nem meglepő annak fényében, hogy bár a Baltikum egy bőséges kínálatú árampiacra kapcsolódott rá, ez műszaki szempontból hatalmas lépés volt, amelyben kockázatot lehetett látni. Technikai probléma azonban nem történt, az érintett rendszerirányítók kellő alapossággal készültek fel az új helyzetre. A magyarországi rendszerirányító, a Mavir akkori közlése szerint a szinkronizálást többéves előkészítést előzte meg, a lépés által az egész kontinensen tovább erősödött az energetikai ellenálló képesség és függetlenség.

Már évek óta készültek

Azt viszont kevésbé kísérjük figyelemmel Magyarországról, hogy bár a Baltikum áramellátása továbbra is erősen importfüggő, egyúttal évek óta lendülettel zöldül, ami mérsékli a térség importkitettségét is. 2030-ra mindhárom ország megcélozta a nettó áramimportőri pozíció felszámolását. Az adottságaik azonban eltérők.

A lett villamosenergia-termelés közel háromnegyede megújulók felhasználásával készült 2024-ben az ország hivatalos statisztikái szerint. A teljes termelés bő felét vízerőművek adták, több mint negyedét pedig olyan gázerőművek, amelyek hőt is termeltek a távhőhálózatba. Az időjárás- és napszakfüggő megújulók együttes súlya 12-13 százalék volt, ami azért is kiemelendő, mert miattuk a villamosenergia-rendszer (VER) egyensúlyának fenntartása jó eséllyel extra erőfeszítést és többletköltséget jelent, ahogy mellesleg Magyarországon is.