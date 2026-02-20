Besültek a dúsgazdag olajkirályság tervei, elhalasztották az ázsiai téli játékokat

A szaúdi koronaherceg, egyben a beruházást irányító Mohammed bin Szalmán a jelentős költségtúllépések és az évek óta tartó késések miatt most egy sokkal kisebb fejlesztést képzel el, mint eredetileg tervezték – írta meg az Origo. Ezzel összefüggésben az olajkirályság a napokban bejelentette az ázsiai téli játékok elhalasztását határozatlan időre – az eseményt eredetileg 2029-ben tartották volna meg a Neom részét képező Trojena síközpontban.

Szaúd-Arábiában újratervezik a hatalmas városfejlesztési projektet, a Neomot / Fotó: JLPPA / Bestimage

Emellett állítólag folyamatban van a megaváros központi elemének szánt The Line, a futurisztikus lineáris város újragondolása is, amely eredetileg 170 kilométer hosszan húzódott volna a Vörös-tenger mellett a szárazföldön. Az Euronews cikke kitér arra is, hogy a fejlesztés fontos részét képezi továbbá az Oxagon, egy kiterjedt tengerparti ipari és logisztikai övezet, amelynek tervein valószínűleg szintén változtatnak.

Ezek a fejlemények nem kis részben a visszafogott olajárak következményei (a Brent olaj hordónkénti ára jelenleg valamivel 60 dollár felett van): az állami bevételek csökkenése miatt Rijád kénytelen változtatni ambiciózus tervein.

Neom: Szaúd-Arábia válasza a Szilícium-völgyre

A körülbelül Belgium méretével megegyező nagyságú területen felépülő Neomot kezdetben a Szilícium-völgyre adott szaúd-arábiai válaszaként emlegették, a technológia és a futurisztikus innováció központjaként. A projekt becsült költsége körülbelül 500 milliárd dollár volt, de a legfrissebb jelentések szerint a valós szám ennél sokkal magasabb lehet, és megközelítheti a 9 ezermilliárd dollárt.

A sivatagi megaváros, amelynek terveit 2017-ben mutatták be, az eredeti elképzelések szerint 2045-re kilencmillió embernek adna otthont, és hozzájárulna ahhoz, hogy Szaúd-Arábia növelhesse a lakosságát, illetve globális gazdasági nagyhatalommá válhasson.

A Neomot azonban indulása óta folyamatosan kétségek övezték mind a királyságban, mind azon kívül a mérete és a megvalósíthatósága miatt.

A projekt tehát várhatóan sokkal szerényebb mértékű lesz, emellett a szaúdi kormány a hangsúlyt egy új iparágra helyezi át – erről itt olvashat bővebben.