Deviza
EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0% EUR/HUF380,81 0% USD/HUF323 0% GBP/HUF435,35 -0,04% CHF/HUF416,49 0% PLN/HUF90,2 0% RON/HUF74,67 0% CZK/HUF15,71 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
metropolisz
NEOM
sivatagi
sivatagi olajkirályság
Szaúd-Arábia

Besültek a dúsgazdag olajkirályság tervei, elhalasztották az ázsiai téli játékokat

A visszafogott olajárak és a jelentős költségtúllépések miatt Szaúd-Arábia kénytelen jelentősen csökkenteni a sivatagi szuperváros, a Neom projektjének méretét.
Világgazdaság
2026.02.20, 11:07

A szaúdi koronaherceg, egyben a beruházást irányító Mohammed bin Szalmán a jelentős költségtúllépések és az évek óta tartó késések miatt most egy sokkal kisebb fejlesztést képzel el, mint eredetileg tervezték – írta meg az Origo. Ezzel összefüggésben az olajkirályság a napokban bejelentette az ázsiai téli játékok elhalasztását határozatlan időre – az eseményt eredetileg 2029-ben tartották volna meg a Neom részét képező Trojena síközpontban.

Neom, Un gratte-ciel en forme de cristal devrait devenir le point de repère de l'ambitieuse nouvelle station de ski et de sports d'hiver d'Arabie saoudite.
Szaúd-Arábiában újratervezik a hatalmas városfejlesztési projektet, a Neomot / Fotó: JLPPA / Bestimage

Emellett állítólag folyamatban van a megaváros központi elemének szánt The Line, a futurisztikus lineáris város újragondolása is, amely eredetileg 170 kilométer hosszan húzódott volna a Vörös-tenger mellett a szárazföldön. Az Euronews cikke kitér arra is, hogy a fejlesztés fontos részét képezi továbbá az Oxagon, egy kiterjedt tengerparti ipari és logisztikai övezet, amelynek tervein valószínűleg szintén változtatnak.

Ezek a fejlemények nem kis részben a visszafogott olajárak következményei (a Brent olaj hordónkénti ára jelenleg valamivel 60 dollár felett van): az állami bevételek csökkenése miatt Rijád kénytelen változtatni ambiciózus tervein.

Neom: Szaúd-Arábia válasza a Szilícium-völgyre

A körülbelül Belgium méretével megegyező nagyságú területen felépülő Neomot kezdetben a Szilícium-völgyre adott szaúd-arábiai válaszaként emlegették, a technológia és a futurisztikus innováció központjaként. A projekt becsült költsége körülbelül 500 milliárd dollár volt, de a legfrissebb jelentések szerint a valós szám ennél sokkal magasabb lehet, és megközelítheti a 9 ezermilliárd dollárt.

A sivatagi megaváros, amelynek terveit 2017-ben mutatták be, az eredeti elképzelések szerint 2045-re kilencmillió embernek adna otthont, és hozzájárulna ahhoz, hogy Szaúd-Arábia növelhesse a lakosságát, illetve globális gazdasági nagyhatalommá válhasson.

A Neomot azonban indulása óta folyamatosan kétségek övezték mind a királyságban, mind azon kívül a mérete és a megvalósíthatósága miatt.

A projekt tehát várhatóan sokkal szerényebb mértékű lesz, emellett a szaúdi kormány a hangsúlyt egy új iparágra helyezi át – erről itt olvashat bővebben.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu