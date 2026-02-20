Orbán Viktor-interjú: Paks II. a legjobb döntés volt – történelmi beruházás indul Tolnában

Február elején új szakaszba lépett a paksi atomerőmű bővítése: az első betonöntéssel a nemzetközi szabályok szerint is megkezdődött a Paks II. beruházás érdemi kivitelezése. Orbán Viktor a Teolnak adott interjúban úgy fogalmazott, az elmúlt évek geopolitikai és energiapiaci fejleményei egyértelműen igazolták a döntést. A miniszterelnök szerint az energia a következő két-három évtized meghatározó kérdése lesz, Magyarország pedig saját jelentős energiahordozók híján csak a nukleáris kapacitások bővítésével tudja biztosítani a gazdaság versenyképességét és a megfizethető lakossági áramárakat.

Orbán Viktor: Paks II. a legjobb döntés volt – történelmi beruházás indul Tolnában / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A kormányfő emlékeztetett: Paks I. üzemidejének meghosszabbítása mellett Paks II. megépítésével a hazai villamosenergia-igény 60-65 százalékát nukleáris forrásból lehetne fedezni. A fennmaradó részt döntően napenergiával, kisebb részben földgázzal állítanák elő. A 15-20 milliárd euróra (mintegy 6-8 ezermilliárd forintra) becsült beruházás Orbán Viktor szerint Magyarország történetének legnagyobb ipari projektje lehet, amely Tolna vármegye és Szekszárd térsége számára is komoly gazdasági lehetőségeket jelent.

Az interjúban szó esett a térség iparfejlesztési kilátásairól is. A miniszterelnök jelezte:

Szekszárdon újabb ipari területek kialakításáról zajlanak egyeztetések, és a kormány nyitott arra, hogy állami támogatással vonzzon beruházásokat a térségbe.

Az M9-es gyorsforgalmi út továbbra is szerepel a fejlesztési tervek között, ugyanakkor elsőbbséget élvez a szekszárdi elkerülő út megépítése, amely a 2026–2030 közötti ciklusban készülhet el.

Egészségügyi beruházásként egy új, 21. századi színvonalú vármegyei kórház építését is kilátásba helyezte a kormányfő Szekszárdon, a jelenlegi pavilonrendszerű intézmény kiváltására. A sportinfrastruktúra fejlesztése szintén napirenden van: a korábban átadott uszoda után a város elavult sportcsarnokának korszerűsítése vagy újjáépítése is indokolt lehet a kormányfő szerint.

Az agrárium kapcsán Orbán Viktor elismerte:

a borászat komoly piaci kihívásokkal néz szembe,

miközben a vízpótlás és az öntözés kérdése stratégiai jelentőségűvé vált.

A kormány a következő években a mezőgazdasági és élelmiszeripari források növelésével, valamint új gazdasági stratégiával kíván alkalmazkodni a klimatikus és piaci változásokhoz. A miniszterelnök szerint a következő hét-nyolc év a magyar mezőgazdaság számára akár kiugró fejlődési időszakot is hozhat.