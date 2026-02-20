Az államtitkár tiszta vizet öntött a pohárba: így spórolt 500 milliárdot az ország az olajon – a pénz a rezsivédelembe ment

„Az ukrán olajzsarolás nem csak a benzinárakat célozza. Valójában a rezsivédelem motorját akarják leállítani” – fogalmazott Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

Így spórolt 500 milliárdot az ország az olajon – a pénz a rezsivédelembe ment / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

A Facebookon azt írta, hogy

a Paksi Atomerőmű stabil termelése,

az olcsó orosz gázbeszerzés

és a rezsivédelmi alap

biztosítja itthon rezsivédelmet. Ezért fizetik a magyar családok hosszú évek óta Európa legalacsonyabb áram- és gázárait. A politikus szerint Brüsszel Paksot igyekszik lefékezni, itthon azonban az üzemidőt meghosszabbítják, és elindultak a Paks II. kivitelezési munkái is.

Az államtitkár azt írta, hogy Donald Trump amerikai elnökkel mentességben állapodott meg a kormány, az Európai Bíróság előtt pedig érvényesíteni fogja az érdekeit. „Így maradt a harmadik: a rezsivédelmi alap – írta. – Ennek egyik fontos bevétele az orosz nyersolaj árkülönbözetéből származik. A kormány extraprofitadót és további különadókat (két évig az árbevétel alapú különadó, folyamatosan az energiaszektort terhelő Robin Hood-adó címén) vetett ki erre” – tette hozzá.

Négy év alatt a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból 500 milliárd a költségvetésbe és – itt a lényeges pont – azon belül a rezsivédelmi alapba került; támasztja a rezsivédelmet, a családok villany- és gázszámláit

– közölte Czepek Gábor.

A politikus posztja szerint „a Brüsszel–Kijev–Zágráb-tengely képlete egyszerű: drágább energia + gyengébb védelem = új kormány --> gyorsított ukrán csatlakozás”.

Azt is írta, hogy az uniós szabály kimondja: ha a csővezetékes ellátást külső ok akadályozza, az olaj tengeri úton is behozható. „Ez jog, nem pedig kegy. Az orosz olaj tehát jönni fog. A rezsivédelem marad. A motor jár.”

Korábban arról is írunk, hogy Horvátország határozottan elutasította Magyarország és Szlovákia kérését, hogy az Adria vezetéken keresztül tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását. Zágráb azt állítja, kész segíteni az ellátásbiztonság fenntartásában, de kizárólag nem orosz eredetű olajjal.