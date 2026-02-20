Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabályi díjmentes készpénzfelvétel lehetősége 300 ezer forintra nőtt. Persze nyilatkozatot lehet az Alapszámlához is leadni, de aki megfeledkezett róla, az rosszabb helyzetbe került. Ezt a problémát orvosolja az éjszaka megjelent jogszabály. Fontos tudni, hogy minden lakossági ügyfél egy számlájánál élhet ezzel a lehetőséggel, méghozzá annál, ahol nyilatkozat tesz az ingyenes készpénzfelvételről. Jó hír, hogy a megemelt limit miatt nem kell új nyilatkozatot beadnia senkinek, az ide vonatkozó régi kérelem érvényben marad.

Újabb jelentős változások történtek az ingyenes készpénzfelvételben / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az Alapszámlához is kapcsolódik díjmentes készpénzfelvételi lehetőség

Havonta két alkalommal lehet ingyen készpénzt felvenni bankautomatából összesen legfeljebb 150 ezer forint összegben,

vagy havonta egy alkalommal lehet díjmentesen készpénzt felvenni a számlavezető bankfiókjában legfeljebb 50 ezer forint összegben.

A jogszabályi ingyenes készpénzfelvétel megemelésével azon Alapszámlával rendelkezők rosszabb helyzetbe lehetnek jelenleg, akik nem adtak le a csomagjukhoz kapcsolódóan külön a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján biztosított lehetőséghez kapcsolódóan nyilatkozatot. Hiszen ők kevesebb készpénzt tudnak felvenni díjmentesen. Ezt a helyzetet orvosolhatja április elsejétől a 27/2026. (II. 19.) Kormányrendelet. Itt ugyanis a kifejezetten az Alapszámlához kapcsolódó díjmentes készpénzfelvétel összegét megemelik 150 ezer forintról 300 ezer forintra. Vagyis egy jogszabályi díjmentes készpénzfelvételhez kapcsolódó nyilatkozattal nem rendelkező Alapszámla-tulajdonos is fel tud venni havonta legfeljebb két részletben 300 ezer forintot ingyen bankautomatából – írja a Bankmonitor.

Lehet, hogy 350 ezer forintot is fel lehet venni díjmentesen az Alapszámláról?

Az éjszaka megjelent rendeletben van még egy érdekes kikötés:

„(2a) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján biztosított ingyenes készpénzfelvétel és készpénzátadás lehetőségét.”