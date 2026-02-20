Merzben reménykedik a német feldolgozóipar – félő, hogy csalódás lesz a vége
Németország feldolgozóipara 2022 óta először bővült, amiben jelentős szerepet játszott, hogy a kormány hatalmas költségvetési kiadásai lendületet adhatnak a német gazdaságnak – írja a Bloomberg.
A gazdasági fordulat jelei látszanak Németországban
Az S&P Global feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) februárban 50,7 pontra emelkedett a januári 49,1-ről — ezzel átlépte az 50 pontos küszöböt, amely a növekedést és a visszaesést választja el egymástól, és véget vetett annak a lejtmenetnek, amely visszafogta a növekedést és a foglalkoztatást.
Az erősebb kereslet a német összetett BMI-t is négyhavi csúcsra, 53,1 pontra emelte, és meghaladta az elemzők 52,3 pontos várakozását. A szolgáltatási szektor teljesítménye is felülmúlta az előrejelzéseket.
Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank közgazdásza a pénteki közleményében arról írt, hogy a gazdasági fordulat jelei már látszanak. „Arra számítunk, hogy a kormány infrastrukturális programja és a magasabb katonai kiadások egyre erősebb hátszelet biztosítanak majd az iparnak.”
A német gazdaság a kormány jelentős kiadásainak köszönhetően kezd kilábalni a gazdasági válságból.
Az elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a kulcsfontosságú feldolgozóipar újjáélesztése időbe telik.
A vállalatok arra ösztönzik Friedrich Merz kancellárt, hogy csökkentse a bürokráciát és mérsékelje a jóléti kiadásokat is.
A Bundesbank szerint a német fellendülés valószínűleg folytatódik az első negyedévben, bár gyenge lendülettel. Tavasszal azonban a kibocsátás dinamikusabb növekedése várható, elsősorban a költségvetési ösztönzés hatására.
A törékenységet jelzi, hogy a befektetők gazdasági kilátásai váratlanul romlottak. Januárban Németország vezető gazdasági hangulatmutatója, az Ifo index változatlanul 87,6 ponton állt, a várakozásokat mutató alindex romlott.
A BMI-adatokat a piacok kiemelten figyelik, mivel jól jelzik a gazdasági trendeket és fordulópontokat.
Németország gazdasága közel ezermilliárd eurós veszteséget szenvedett el a különböző válságok következtében. A Német Iparszövetség már most a második világháború utáni legsúlyosabb gazdasági válságról beszél: egyre több vállalat válik fizetésképtelenné, a munkanélküliség pedig emelkedő tendenciát mutat. A Német Gazdaságkutató Intézet (IW) friss számításai szerint a 2020 óta eltelt hat évben a reál bruttó hazai termék (GDP) kiesése megközelítette a 940 milliárd eurót.
A német gazdaság talán sose fog úgy muzsikálni, mint korábban
Egész Európa számára lesújtó jövőt vázolt fel országáról a legnagyobb német kutatóintézet. Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) borús jövőt fest a németek elé, különösen, ha a szövetségi kormány nem hajt végre átfogó reformokat. Ennek fényében Európa-szerte át kell gondolni a gazdasági stratégiákat, beleértve a németekkel erősen összefonódott közép-európai gazdaságokat – írta kedden elemzésében a Világgazdaság.
„A növekedési motor Németországban soha nem fog újraindulni, már csak a demográfiai okok miatt sem” – mondta Marcel Fratzscher, a DIW vezetője. Szerinte nincs elegendő munkaerő a korábbi növekedési ütemek eléréséhez.
A német gazdaság strukturális problémája, hogy a lakosság továbbra is abban bízik, hogy a jelenlegi stagnálást hamarosan erőteljes növekedés váltja fel. Ennek azonban számos előfeltétele hiányzik.
A nemzetközi szervezetek rendkívül gyengének ítélik Németország hosszú távú növekedési kilátásait.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Németország hosszú távú potenciális növekedését éves átlagban mindössze 0,7 százalékra becsüli. A német kormány gazdasági szakértői tanácsa szintén 0,7 százalékos értékre jutott, ami azt az átlagos éves növekedési rátát jelenti, amelyet Németország 2070-ig elérhetne.
A tartósan gyenge növekedés elsődleges oka az elöregedő népesség. Mivel a német ipar továbbra is nehézségekkel küzd, a vállalkozói oldal egyre határozottabban sürgeti a munkaidő emelését.
A szakértő ezenkívül több problémára is felhívta a figyelmet és tűzoltási elemeket javasolt.
Németországban mindig van lejjebb: több százezer ipari munkahely tűnt el, a hűlt helyüket nézik
Rekordtempóban zuhan a német ipari foglalkoztatás: tavaly 124 ezerrel kevesebb ember dolgozott az ágazatban, mint egy évvel korábban. A szakértők szerint a mély válságban lévő ipar – különösen az autó-, textil- és kohászati szektor – további leépítésekre kényszerülhet, ha nem jön valódi gazdasági élénkülés.