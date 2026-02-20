Merzben reménykedik a német feldolgozóipar – félő, hogy csalódás lesz a vége

Németország feldolgozóipara 2022 óta először bővült, amiben jelentős szerepet játszott, hogy a kormány hatalmas költségvetési kiadásai lendületet adhatnak a német gazdaságnak – írja a Bloomberg.

Merz öli a pénzt a gazdaságba, a fordulat jelei már látszanak, azonban továbbra is kihívásokkal néz szembe a német gazdaság / Fotó: Annegret Hilse / Reuters

A gazdasági fordulat jelei látszanak Németországban

Az S&P Global feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) februárban 50,7 pontra emelkedett a januári 49,1-ről — ezzel átlépte az 50 pontos küszöböt, amely a növekedést és a visszaesést választja el egymástól, és véget vetett annak a lejtmenetnek, amely visszafogta a növekedést és a foglalkoztatást.

Az erősebb kereslet a német összetett BMI-t is négyhavi csúcsra, 53,1 pontra emelte, és meghaladta az elemzők 52,3 pontos várakozását. A szolgáltatási szektor teljesítménye is felülmúlta az előrejelzéseket.

Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank közgazdásza a pénteki közleményében arról írt, hogy a gazdasági fordulat jelei már látszanak. „Arra számítunk, hogy a kormány infrastrukturális programja és a magasabb katonai kiadások egyre erősebb hátszelet biztosítanak majd az iparnak.”

A német gazdaság a kormány jelentős kiadásainak köszönhetően kezd kilábalni a gazdasági válságból.

Az elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a kulcsfontosságú feldolgozóipar újjáélesztése időbe telik.

A vállalatok arra ösztönzik Friedrich Merz kancellárt, hogy csökkentse a bürokráciát és mérsékelje a jóléti kiadásokat is.

A Bundesbank szerint a német fellendülés valószínűleg folytatódik az első negyedévben, bár gyenge lendülettel. Tavasszal azonban a kibocsátás dinamikusabb növekedése várható, elsősorban a költségvetési ösztönzés hatására.

A törékenységet jelzi, hogy a befektetők gazdasági kilátásai váratlanul romlottak. Januárban Németország vezető gazdasági hangulatmutatója, az Ifo index változatlanul 87,6 ponton állt, a várakozásokat mutató alindex romlott.

A BMI-adatokat a piacok kiemelten figyelik, mivel jól jelzik a gazdasági trendeket és fordulópontokat.

Németország gazdasága közel ezermilliárd eurós veszteséget szenvedett el a különböző válságok következtében. A Német Iparszövetség már most a második világháború utáni legsúlyosabb gazdasági válságról beszél: egyre több vállalat válik fizetésképtelenné, a munkanélküliség pedig emelkedő tendenciát mutat. A Német Gazdaságkutató Intézet (IW) friss számításai szerint a 2020 óta eltelt hat évben a reál bruttó hazai termék (GDP) kiesése megközelítette a 940 milliárd eurót.

A német gazdaság talán sose fog úgy muzsikálni, mint korábban

Egész Európa számára lesújtó jövőt vázolt fel országáról a legnagyobb német kutatóintézet. Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) borús jövőt fest a németek elé, különösen, ha a szövetségi kormány nem hajt végre átfogó reformokat. Ennek fényében Európa-szerte át kell gondolni a gazdasági stratégiákat, beleértve a németekkel erősen összefonódott közép-európai gazdaságokat – írta kedden elemzésében a Világgazdaság.