fogyasztóvédelem
Szamóca
Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Népszerű gyorsfagyasztott szamócában találtak növényvédőszer-maradékot – aki megvette, semmiképpen ne egyen belőle

A Spar Magyarország visszahívta az S-BUDGET 1 kg-os gyorsfagyasztott szamócát, mert növényvédőszer-maradékot mutattak ki benne. Más gyártási tétel nem érintett, a hatóság kéri, hogy aki ilyet vásárolt, ne fogyassza el.
VG/MTI
2026.02.19, 16:23
Frissítve: 2026.02.19, 16:29

A Spar Magyarország Kft. növényvédőszer-maradék miatt S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócát vont ki a forgalomból – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A tájékoztatás szerint a visszahívott 1 kilogrammos S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca minőségmegőrzési ideje 2027. 05. 09., valamint 2027. 09., 02., a beszállító az Agrosprint Zrt. Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során növényvédőszer-maradékot mutattak ki az 1 kilogrammos S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca termékben.

A Spar Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívásáról a fogyasztóktól. A vállalkozás intézkedéseit, továbbá a visszagyűjtött termékek sorsát a hatóság nyomon követi – írták a közleményben.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek. A hatóság azt kéri, ha valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza azt el.

A növényvédő szerek – más néven peszticidek – olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése és a minőség javítása.

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik – ismertették a közleményben.

