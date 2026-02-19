Miért és meddig szakad még a forint?

Miután csütörtökön a kora reggeli órákban még 378 forint közelében is járt az euró árfolyama, délután masszívan gyengülni kezdett a forint , s nem is elsősorban a közösségi devizával szemben, sokkal inkább az amerikai dollár ellenében.

Az iráni–amerikai feszültség is gyengíti a forintot. Iráni katonai motorcsónakok vesznek körbe egy tankert / Fotó: AFP

Az euró ugyanis fél négyig nagyjából 0,2 százalékkal 379,6 forintig ralizott. Hasonló mértékben veszített erejéből hazai pénznemünk a cseh koronához és a svájci frankhoz mérten is.