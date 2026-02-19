Deviza
BUX126 343,92 -0,26% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 530 -1,13% OTP39 760 +0,18% RICHTER11 790 -0,25% OPUS541 -0,18% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 005,61 -0,45% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,68 +0,31% BUX126 343,92 -0,26% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 530 -1,13% OTP39 760 +0,18% RICHTER11 790 -0,25% OPUS541 -0,18% ANY7 500 -0,53% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 005,61 -0,45% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,68 +0,31%
Miért és meddig szakad még a forint?

Végre erőt mutat a dollár. A zöldhasú szárnyra kapott az euró, de legfőképpen a forint ellenében.
Murányi Ernő
2026.02.19, 16:19
Frissítve: 2026.02.19, 16:32

Miután csütörtökön a kora reggeli órákban még 378 forint közelében is járt az euró árfolyama, délután masszívan gyengülni kezdett a forint , s nem is elsősorban a közösségi devizával szemben, sokkal inkább az amerikai dollár ellenében.

forint
Az iráni–amerikai feszültség is gyengíti a forintot. Iráni katonai motorcsónakok vesznek körbe egy tankert / Fotó: AFP

Az euró ugyanis fél négyig nagyjából 0,2 százalékkal 379,6 forintig ralizott. Hasonló mértékben veszített erejéből hazai pénznemünk a cseh koronához és a svájci frankhoz mérten is.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A zöldhasú azonban sokkal nagyobb, közel 0,6 százalékos mértékben erősödött, egészen 323,4 forintig.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Érdekes, hogy eközben a forint nem tágított a lengyel zloty közeléből, bár napközben elég nagyok voltak a kilengések délutánra szerdai zárószintjére ért vissza a régiós devizapár.

PLN / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Az Irán körüli bizonytalanság hatására már szerdán is emelkedett az euró-forint árfolyam, azonban csütörtök reggel korrekciót mutat a jegyzés

– írta az Equilor Befektetési Zrt. 

A 378,50-es szint továbbra is meghatározó, alatta 375–376 között látható támasz, míg felül 390 közelében húzódik ellenállási szint.

Az Erste is az iráni helyzet miatt bekövetkezett olajár-emelkedést, illetve főként a Barátság vezeték megrongálódása miatt az olajellátással kapcsolatos aggodalmakat emelte ki.

A háborús feszültségek szerepére utal a dollár erősödése az euróhoz képest is. Az euró-dollár keresztárfolyam nagyjából 0,3 százalékkal, 1,175 alá csúszott.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Ezen kívül azonban a Fed kamatdöntésre jogosult nyílt piaci bizottságának a legutóbbi üléséről készült és szerdán megjelent jegyzőkönyv tartalma is orientálta a devizapár mozgását. Az euró-dollár ugyanis még aznap került 1,18 alá, miután a dokumentumból kiderült, hogy a döntéshozók továbbra is meglehetősen megosztottak a monetáris politikai irányvonalat illetően. 

Többen is utaltak további kamatvágásokra, ha az infláció csökken, míg mások egy „bizonyos ideig” változatlan kamatszint mellett foglaltak állást.

 

 

