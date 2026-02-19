Miért és meddig szakad még a forint?
Miután csütörtökön a kora reggeli órákban még 378 forint közelében is járt az euró árfolyama, délután masszívan gyengülni kezdett a forint , s nem is elsősorban a közösségi devizával szemben, sokkal inkább az amerikai dollár ellenében.
Az euró ugyanis fél négyig nagyjából 0,2 százalékkal 379,6 forintig ralizott. Hasonló mértékben veszített erejéből hazai pénznemünk a cseh koronához és a svájci frankhoz mérten is.
A zöldhasú azonban sokkal nagyobb, közel 0,6 százalékos mértékben erősödött, egészen 323,4 forintig.
Érdekes, hogy eközben a forint nem tágított a lengyel zloty közeléből, bár napközben elég nagyok voltak a kilengések délutánra szerdai zárószintjére ért vissza a régiós devizapár.
Az Irán körüli bizonytalanság hatására már szerdán is emelkedett az euró-forint árfolyam, azonban csütörtök reggel korrekciót mutat a jegyzés
– írta az Equilor Befektetési Zrt.
A 378,50-es szint továbbra is meghatározó, alatta 375–376 között látható támasz, míg felül 390 közelében húzódik ellenállási szint.
Az Erste is az iráni helyzet miatt bekövetkezett olajár-emelkedést, illetve főként a Barátság vezeték megrongálódása miatt az olajellátással kapcsolatos aggodalmakat emelte ki.
A háborús feszültségek szerepére utal a dollár erősödése az euróhoz képest is. Az euró-dollár keresztárfolyam nagyjából 0,3 százalékkal, 1,175 alá csúszott.
Ezen kívül azonban a Fed kamatdöntésre jogosult nyílt piaci bizottságának a legutóbbi üléséről készült és szerdán megjelent jegyzőkönyv tartalma is orientálta a devizapár mozgását. Az euró-dollár ugyanis még aznap került 1,18 alá, miután a dokumentumból kiderült, hogy a döntéshozók továbbra is meglehetősen megosztottak a monetáris politikai irányvonalat illetően.
Többen is utaltak további kamatvágásokra, ha az infláció csökken, míg mások egy „bizonyos ideig” változatlan kamatszint mellett foglaltak állást.