Aranyláz tört ki Dél-Afrikában, tömegével mozdultak meg a szerencséjüket próbára tevők

Aranyláz söpör végig Dél-Afrikán, miután többségében szegény munkavállalók leptek el egy vidéki térséget annak reményében, hogy egy csapásra komoly értéket képviselő nemesfémhez juthatnak. Az egész nagyjából egy hete kezdődött, amikor egy férfi – egy városon kívüli marhakarámban – állítólag aranyat talált, miközben kerítésoszlopot ásott le. A hír villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában, és néhány napon belül megtelt a terület reménykedő aranyásókkal, akik lyukakat vájtak a talajba – írja az Origo.

Aranyláz tört ki Dél-Afrikában / Fotó: Pexels

Aranybányászati központ volt a mostani aranyláz helyszíne

A lap azt írja, nem csoda, hogy egy ilyen értesülés hatására nagy tömegek gyűlnek össze egy város környékén a gyors pénzszerzés reményében.

Dél-Afrikában a munkanélküliség megközelíti a 32 százalékot, így még a valószínűtlen könnyű pénzről szóló pletykák is elegendőek ahhoz, hogy aranyláz alakuljon ki.

Ráadásul Springs a hatvanas évek végéig jelentős aranybányászati központnak számított, ami sokak szemébe megalapozott várakozást jelenthet ahhoz, hogy újra aranyat találtak a környéken.

Mivel az arany ára szédületes emelkedést produkált az elmúlt években, de különösen a tavalyi év végén, sokak számára már egy kisebb mennyiség megtalálásának reménye is felülírja azt, hogy a saját szakállra végzett aranykeresés alapvetően jogellenes. A hatóságok azonban figyelmeztettek:

a kutatás súlyosan károsítja a környezetet, miközben a hatóságok még nem erősítették meg, hogy valóban található-e arany a helyszínen.

Az ásványkincsekkel foglalkozó minisztérium arra szólította fel az ásókat, hogy igényeljenek hivatalos engedélyt a kutatáshoz. Eközben egy bányászati szakértő jelezte: lehet, hogy a lelkesedés alaptalan, és már nincs releváns mennyiségű arany a korábban aranybányászatáról ismert környéken.

