Zelenszkij retteg: mindenki hátba szúrja, szervezkedik ellene – a feje felett egyeztet Európa és Amerika az oroszokkal

Az ukrán elnök tisztában van azzal, hogy az Egyesült Államok és Európa Oroszországgal szövetkezik a háta mögött – közölte Volodimir Zelenszkij a Telegramon.

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Telegramon nyilatkozott a nagyhatalmak szervezkedéséről / Fotó: Kay Nietfeld / DPA / AFP

Ukrajna elnöke kétségbeesett posztot közölt a Telegram közösségi oldalon:

Nincs szükségem ennyi történelmi fecsegésre ahhoz, hogy véget vessek ennek a háborúnak, és továbblépjek a diplomáciára. Mert ez csak egy halogató taktika

– fogalmazott az elnök. Hozzátette: „annyi történelemkönyvet olvastam, mint Putyin. És sokat tanultam.”

Hogy mit tanult a történelemkönyvekből, az a genfi tárgyalások után megosztott véleményében is látható. Az ukrán elnök hozzátette, hogy akadnak még biztonsági kérdések:

Nagy háború dúl ellenünk. Ezek a mi életünk. Az egyetlen dolog, amiről beszélni akarok vele, az az, hogy szerintem ezt sikeresen meg kell oldanunk. Gyorsan véget kell vetnünk ennek a háborúnak. Ezért csak ezekről a dolgokról akarok beszélni.

Ez egy európai háború, így Európának kellene megoldania

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint indokolt volt a svájci háromoldalú egyeztetés megtartása, ugyanakkor hangsúlyozta: ha a háború Európában zajlik, akkor a tárgyalások helyszínének is Európában kell lennie. Az államfő közösségi médiában közzétett bejegyzésében arról írt, hogy Ukrajna tiszteli és nagyra értékeli közel-keleti és más nemzetközi partnereit, de szerinte az európai dimenziót erősíteni kell a diplomáciai folyamatokban.

Zelenszkij elmondta, hogy a genfi tárgyalások katonai és politikai munkacsoportok keretében zajlottak, és a katonai vonalon nagyobb előrelépést tapasztaltak, mint a politikai egyeztetések során.

A Bloomberg szerint ez utalhat arra is, hogy a fegyveres helyzet stabilizálásával kapcsolatos technikai kérdésekben könnyebb konszenzust találni, mint a hosszabb távú politikai megállapodásokban.

Ukrajna még nagy geopolitikai meglepetések helyszíne lehet

Az ukrán elnök jelezte Telegramon, hogy tisztában van azzal is, hogy az Egyesült Államok és Európa párhuzamos egyeztetéseket folytat Oroszországgal. Arról is beszélt, hogy Washington és Moszkva egy új, a NATO-val kapcsolatos dokumentumról tárgyalhat. Kiemelte:

Ukrajnának készen kell állnia arra, hogy reagáljon a meglepetésekre

– utalt Zelenszkij a diplomáciai háttértárgyalások gyorsan változó biztonságpolitikai hatásaira.