Szétszedik az új támogatást a vállalkozások, mindenki a pénzeső alá állna: a keret több mint kétszeresére érkezett igény

A kormány 2025 végén 20 milliárd forintos kerettel elindította a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemét, amely a vidéki vállalkozások eszközberuházásait támogatja. A program második ütemében beérkezett pályázatok szakmai értékelése alapján, ezen a héten 257 vállalkozás kap támogatói döntést összesen húszmilliárd forint értékben – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A benyújtott kérelmek alapján az átlagos támogatási igény 77 millió forint volt, míg az átlagos projektösszköltség elérte a 160 millió forintot. A döntések eredményeként újabb, legalább negyvenmilliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a magyar gazdaságban. A kkv-k megerősítése a helyi munkahelyek megőrzése és bővítése mellett hozzájárul a gazdasági teljesítmény területi kiegyensúlyozásához, a beszállítói hálózatok erősítéséhez.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: „az 1+1 program második ütemében elnyert támogatások révén újabb jelentős beruházások indulhatnak el a magyar gazdaságban. A fejlesztések hozzájárulnak a hazai kkv-k technológiai megújulásához, termelékenységük növeléséhez, így a magyar vállalkozások továbbra is stabilan és válságállóan tudnak alkalmazkodni a gazdasági kihívásokhoz.”

Ezt kell tudni az 1+1 programról

A Demján Sándor Program részeként 2024 végén elindított „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program első ütemében eddig közel 1400 vállalkozás részesült mintegy 108 milliárd forint támogatásban, amely több mint 200 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását tette lehetővé.

A program második ütemben 618 támogatási kérelem érkezett, összesen 46,5 milliárd forint támogatási igénnyel, ami több mint kétszerese a rendelkezésre álló keretnek. Ezen a héten 257 vállalkozás kap támogatói döntést összesen húszmilliárd forint értékben. A támogatott vállalkozások:

csaknem háromnegyede mikro- és kisvállalkozás (176 db),

egynegyede középvállalkozás (81 db).

A megoszlás egyértelműen azt tükrözi, hogy a program elsősorban a legkisebb, növekedési potenciállal rendelkező hazai vállalkozások fejlesztéseit ösztönzi, elősegítve méretugrásukat és hatékonyságuk javítását. Ágazati bontásban a támogatott vállalkozások legnagyobb csoportját a feldolgozóiparon belül a fémmegmunkálással és fémszerkezet-gyártással foglalkozó vállalkozások adják, 44 nyertes projekttel és 2,9 milliárd forint támogatási összeggel.