Deviza
EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,83 -0,03% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,1% EUR/HUF379,22 -0,08% USD/HUF322,37 0% GBP/HUF433,65 -0,09% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF89,83 -0,03% RON/HUF74,38 -0,08% CZK/HUF15,64 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 336,98 -0,27% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 534 -1,02% OTP39 730 +0,1% RICHTER11 790 -0,25% OPUS541 -0,18% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 011,67 -0,39% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,47 +0,3% BUX126 336,98 -0,27% MTELEKOM1 982 -0,5% MOL3 534 -1,02% OTP39 730 +0,1% RICHTER11 790 -0,25% OPUS541 -0,18% ANY7 520 -0,27% AUTOWALLIS169,5 +0,29% WABERERS5 220 -1,53% BUMIX10 011,67 -0,39% CETOP4 273,41 -0,14% CETOP NTR2 685,47 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vállakozás
Demján Sándor
beruházás

Szétszedik az új támogatást a vállalkozások, mindenki a pénzeső alá állna: a keret több mint kétszeresére érkezett igény

A Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemében 257 vállalkozás kapott most támogatói döntést, összesen 20 milliárd forint értékben. A támogatás révén legalább 40 milliárd forintnyi eszközberuházás indulhat el országszerte.
VG
2026.02.19, 15:12
Frissítve: 2026.02.19, 15:25

A kormány 2025 végén 20 milliárd forintos kerettel elindította a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemét, amely a vidéki vállalkozások eszközberuházásait támogatja. A program második ütemében beérkezett pályázatok szakmai értékelése alapján, ezen a héten 257 vállalkozás kap támogatói döntést összesen húszmilliárd forint értékben – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Több tízmilliárd forintnyi új beruházás indul az 1+1 Program második körében
Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A benyújtott kérelmek alapján az átlagos támogatási igény 77 millió forint volt, míg az átlagos projektösszköltség elérte a 160 millió forintot. A döntések eredményeként újabb, legalább negyvenmilliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a magyar gazdaságban. A kkv-k megerősítése a helyi munkahelyek megőrzése és bővítése mellett hozzájárul a gazdasági teljesítmény területi kiegyensúlyozásához, a beszállítói hálózatok erősítéséhez.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: „az 1+1 program második ütemében elnyert támogatások révén újabb jelentős beruházások indulhatnak el a magyar gazdaságban. A fejlesztések hozzájárulnak a hazai kkv-k technológiai megújulásához, termelékenységük növeléséhez, így a magyar vállalkozások továbbra is stabilan és válságállóan tudnak alkalmazkodni a gazdasági kihívásokhoz.”

Ezt kell tudni az 1+1 programról

A Demján Sándor Program részeként 2024 végén elindított „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program első ütemében eddig közel 1400 vállalkozás részesült mintegy 108 milliárd forint támogatásban, amely több mint 200 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását tette lehetővé.

A program második ütemben 618 támogatási kérelem érkezett, összesen 46,5 milliárd forint támogatási igénnyel, ami több mint kétszerese a rendelkezésre álló keretnek. Ezen a héten 257 vállalkozás kap támogatói döntést összesen húszmilliárd forint értékben. A támogatott vállalkozások:

  • csaknem háromnegyede mikro- és kisvállalkozás (176 db),
  • egynegyede középvállalkozás (81 db).

A megoszlás egyértelműen azt tükrözi, hogy a program elsősorban a legkisebb, növekedési potenciállal rendelkező hazai vállalkozások fejlesztéseit ösztönzi, elősegítve méretugrásukat és hatékonyságuk javítását. Ágazati bontásban a támogatott vállalkozások legnagyobb csoportját a feldolgozóiparon belül a fémmegmunkálással és fémszerkezet-gyártással foglalkozó vállalkozások adják, 44 nyertes projekttel és 2,9 milliárd forint támogatási összeggel.

A támogatások területi megoszlása a program kiegyensúlyozott forráselosztását igazolja:

  • a közép-dunántúli térségben 44 vállalkozás 2,9 milliárd forint támogatásban részesül,
  • a dél-alföldi régióban 38 vállalkozás 4,4 milliárd forint,
  • az észak-alföldi régióban 36 vállalkozás 3 milliárd forint,
  • a nyugat-dunántúli régióban 35 vállalkozás 2 milliárd forint,
  • a dél-dunántúli régióban 32 vállalkozás 2,9 milliárd forint,
  • Pest vármegyében 50 vállalkozás 3,8 milliárd forint,
  • Észak-Magyarországon pedig 22 vállalkozás 1,7 milliárd forint forráshoz jut.

A támogatói döntésekről a vállalkozások hivatalos értesítést kapnak a pályázati rendszeren keresztül. Az értesítést követően 15 nap áll rendelkezésükre a támogatás biztosítékául szolgáló felhatalmazó levelek postai és elektronikus úton történő benyújtására. A szükséges dokumentumok beérkezését követően – tervezetten március közepéig – kiállításra kerülnek a támogatói okiratok, majd a támogatási összegeket 100 százalékos előleg formájában kapják meg, biztosítva ezzel a beruházások mielőbbi megkezdését.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu