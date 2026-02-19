Trump a Béketanácsban: teljes mértékben Orbán Viktor mögött állok – Washingtonban születik meg az új világrend

Hamarosan megkezdődik a Donald Trump által alapított Béketanács első ülése Washingtonban, ahol a gázai tűzszünet következő szakasza és a térség stabilizálása kerül napirendre. Orbán Viktor is részt vesz a találkozón, ahol egy több milliárd dolláros újjáépítési tervről és a régió stabilizálásáról is tárgyalni fognak.

Orbán Viktor a világ legbefolyásosabb vezetőivel együtt Washingtonba utazott, hogy részt vegyenek a Béketanács első hivatalos ülésén / Fotó: AFP

Csütörtökön tartja első, régóta várt ülését a Donald Trump által alapított Béketanács Washingtonban. A tanácskozás helyszíne a washingtoni Békeintézet épülete, ahol több tucat ország képviselője jelenik meg, köztük állam- és kormányfők is. A résztvevők között ott lesz Orbán Viktor és Javier Milei is.

A miniszterelnök részvétele különösen figyelemre méltó, hiszen a fórum nemcsak a gázai helyzetről, hanem egy szélesebb nemzetközi szövetségről szól, ahol Magyarország kiemelt helyet kaphat.

A napirend középpontjában a gázai tűzszünet következő szakasza áll. Emellett szó lesz a térség stabilizációjáról és az újjáépítés konkrét pénzügyi kereteiről is. Trump a hétvégén arról beszélt, hogy több mint ötmilliárd dollárt ajánlottak fel Gáza újjáépítésére, és várhatóan egy több milliárd dolláros rekonstrukciós tervet jelent be az ülésen.

A találkozón emellett ismertetik egy ENSZ-felhatalmazással működő gázai stabilizációs erő terveit is. Amerikai források szerint több ország is részt venne egy katonai békemisszióban, amely során több ezer katonát vezényelnének a térségbe. A részletek egyelőre nem ismertek, de a cél a biztonsági helyzet tartós rendezése lesz.

Valószínűleg terítékre kerül a humanitárius segítségnyújtás kérdése, a Gázai Nemzeti Igazgatási Bizottság működése, valamint a Nemzetközi Stabilizációs Erő felállításának menetrendje is. A fórum tehát nem csupán politikai nyilatkozatokról, hanem konkrét intézményi és katonai lépésekről is szólhat.

A Béketanács nem áll meg Gázában

Donald Trump korábban kijelentette, hogy a világ „legnagyobb vezetői” csatlakoznak a kezdeményezéshez, s bár a Béketanácsot eredetileg a gázai békefolyamat felügyeletére hozta létre, azt hosszú távon az ENSZ-hez hasonló, globális konfliktusok kezelésére is alkalmas fórummá kívánja bővíteni.