Időjárás: jövő héttől öltözhetünk át, erre a változásra nem számítottunk – 15 éve nem történt ilyen Magyarországon

Már ma is enyhébb idő van, akár 12 fok is lehet, szerényen kopogtat a tavasz. Ami jövő héttől lesz, az viszont már kifejezetten jó időnek mondható, ha nincs bajunk egy kis csapadékkal – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

Időjárás: alacsonyabb fokozatra kapcsolhatjuk majd a fűtést, melegszik az idő / Fotó: Németh András Péter

Hétfőn még borongós időre számíthatunk, és több helyen fordul elő kisebb eső, záporeső. A szél északnyugatira fordul és megerősödik, 7 és 15 fok között változik a hőmérséklet, délen lesz a legenyhébb idő.

Kedden estig erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délelőtt többfelé, délután már egyre kevesebb helyen fordul elő eső, zápor. Néhol zivatar is lehet. Sokfelé lesz erős az északnyugati szél, 10 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerdán, a ködfoltok megszűnése után változóan felhős lesz az ég, akár többórás napsütéssel. Nem lesz már csapadék. A maximum 11 fok körül várható – írják előrejelzésükben.

A csütörtöknek már kifejezetten örülni fogunk, hiszen kora tavaszias időre van kilátás többórás napsütéssel, csapadék nélkül, 10 és 16 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Mikor jön a tavasz?

Bár melegszik az idő, frontokra is számítani kell a következő napokban, az örömteli viszont, hogy az Időkép szerint komoly lehűlés nem jön, sőt, tavaszias hangulatban indulhat a március. Kifejtik: a jövő héten a nyugatias áramlás lesz meghatározó Európa időjárásában. Az Atlanti-óceán térségében megerősödő zonális áramlás miatt egymást követik a mérsékelt övi ciklonok és frontjaik, amelyek enyhe, nedves levegőt szállítanak kontinensünk fölé, és a Kárpát-medencét is sorra elérik.

Hétfőn egy hidegfront vonul át Magyarországon, elszórtan esővel, záporokkal, sőt helyenként akár zivatar is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél többfelé megélénkül, időnként megerősödhet. „Látható, hogy a hétfői hidegfront nem hoz számottevő lehűlést. Az éjszakák túlnyomóan fagymentesek maradhatnak, a délutáni maximumok pedig többnyire 10 fok fölött alakulnak. A jelenlegi kilátások szerint tehát tavaszias idővel indul a március, újabb markáns lehűlés vagy jelentősebb havazás egyelőre nem körvonalazódik a modellekben” – olvasható az Időkép cikkében.