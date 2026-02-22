Itt a bejelentés, hogy Magyarország leállítja-e az áramszállítást Ukrajnába - „nem akarunk több szenvedést okozni, ezzel óvatosan kell bánni!"

„Az ukránok a héten úgy döntöttek, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarországra, ami egy nyilvánvaló zsarolás, amivel 1000 forintos benzinárat, másrészt egy ellátási zavart akartak létrehozni hazánkban, közeledve a választásokhoz, ők egy ukránbarát kormányt akarnak látni Budapesten” – kezdte a külügyminiszter az Energiabiztonsági Tanács ülését követő bejelentkezésében a közösségi oldalán.

Szijjártó Péter: „Nekünk nem az Ukrajnában élő emberekkel, hanem az ukrán kormánnyal van vitánk, óvatos a kormány a Barátság kőolajvezeték ügyében is” / Fotó: Soós Lajos / MTI

Szijjártó Péter úgy folytatta, a kormány kivédte ezt a kísérletet, felszabadították az olajtartalék egy részét, és már tengeri úton elkezdték beszerezni az utánpótlást, ami már úton is van. Emlékeztetett, Magyarország leállította a dízelszállítást, blokkolja a 90 milliárdos, Ukrajnának nyújtott támogatást. Emlékeztetett: hétfőn akarták elfogadni a 20. szankciós csomagot Oroszország ellen, de ezt Magyarország blokkolni fogja, mert ameddig Ukrajna nem indítja újra a szállítást, minden nekik kedvező döntést a magyar kormány megakadályoz.

„A mai napon áttekintettük a villamosenergia-ellátással kapcsolatos kérdéseket is, ugye az importjuk majdnem fele Magyarországról származik, de megállapítottuk, hogy ebben a kérdésben különös óvatossággal kell eljárni, hiszen annak elállítása elsősorban Kárpátalját és az ott élő magyarokat érintené: nekünk a vitánk nem az Ukrajnában élő emberekkel, hanem az ukrán kormánnyal és Volodimir Zelenszkijjel van ebben a kérdésben. Nem akarunk még több szenvedést okozni, az ukrán kérdésben rendkívül óvatosan kell eljárni.”

Eddig nyitott volt az a kérdés, hogy Magyarország akár az Ukrajnába irányuló áram- és gázszállítás letiltásával is válaszolhat a dízelszállítás megszüntetése mellett arra, hogy ukrán döntés nyomán hetek óta nem érkezik Magyarországra orosz kőolaj a Barátság-vezetéken. Ismert, a lehetőséget Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter vetette fel.

„Holnap külügyminiszteri tanácsülés Brüsszelben, eddig az volt a várakozás, hogy ott elfogadásra kerül az újabb szankciós csomag, nos, ez nem lesz így!” – zárta szavait a külügyminiszter.

Helyzet van, üléseztek

Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot vasárnap. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása volt.