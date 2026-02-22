Deviza
Itt a bejelentés, hogy Magyarország leállítja-e az áramszállítást Ukrajnába - „nem akarunk több szenvedést okozni, ezzel óvatosan kell bánni!"

Kárpátalját, az ott élő magyarokat is súlyosan érintené, ha Magyarország az Ukrajnába irányuló áramszállítást is leállítaná a dízelszállítás megszüntetése mellett, amiért az ukrán döntés nyomán hetek óta nem érkezik Magyarországra orosz kőolaj a Barátság vezetéken. Ezért a kérdést nagyon óvatosan kell kezelni, „a kormánynak nem az ott élő emberekkel, hanem az ukrán kormánnyal van vitája" – jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter vasárnap, az Energiabiztonsági Tanács ülése után.
Németh Tamás
2026.02.22., 11:13

„Az ukránok a héten úgy döntöttek, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarországra, ami egy nyilvánvaló zsarolás, amivel 1000 forintos benzinárat, másrészt egy ellátási zavart akartak létrehozni hazánkban, közeledve a választásokhoz, ők egy ukránbarát kormányt akarnak látni Budapesten” – kezdte a külügyminiszter az Energiabiztonsági Tanács ülését követő bejelentkezésében a közösségi oldalán. 

Szijjártó Péter: Nekünk nem az Ukrajnában élő emberekkel, hanem az ukrán kormánnyal van vitánk, óvatos a kormány a Barátság kőolajvezeték ügyében is
Szijjártó Péter: „Nekünk nem az Ukrajnában élő emberekkel, hanem az ukrán kormánnyal van vitánk, óvatos a kormány a Barátság kőolajvezeték ügyében is” / Fotó: Soós Lajos / MTI

Szijjártó Péter úgy folytatta, a kormány kivédte ezt a kísérletet, felszabadították az olajtartalék egy részét, és már tengeri úton elkezdték beszerezni az utánpótlást, ami már úton is van. Emlékeztetett, Magyarország leállította a dízelszállítást, blokkolja a 90 milliárdos, Ukrajnának nyújtott támogatást. Emlékeztetett: hétfőn akarták elfogadni a 20. szankciós csomagot Oroszország ellen, de ezt Magyarország blokkolni fogja, mert ameddig Ukrajna nem indítja újra a szállítást, minden nekik kedvező döntést a magyar kormány megakadályoz. 

„A mai napon áttekintettük a villamosenergia-ellátással kapcsolatos kérdéseket is, ugye az importjuk majdnem fele Magyarországról származik, de megállapítottuk, hogy ebben a kérdésben különös óvatossággal kell eljárni, hiszen annak elállítása elsősorban Kárpátalját és az ott élő magyarokat érintené: nekünk a vitánk nem az Ukrajnában élő emberekkel, hanem az ukrán kormánnyal és Volodimir Zelenszkijjel van ebben a kérdésben. Nem akarunk még több szenvedést okozni, az ukrán kérdésben rendkívül óvatosan kell eljárni.” 

Eddig nyitott volt az a kérdés, hogy Magyarország akár az Ukrajnába irányuló áram- és gázszállítás letiltásával is válaszolhat a dízelszállítás megszüntetése mellett arra, hogy ukrán döntés nyomán hetek óta nem érkezik Magyarországra orosz kőolaj a Barátság-vezetéken. Ismert, a lehetőséget Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter vetette fel. 

„Holnap külügyminiszteri tanácsülés Brüsszelben, eddig az volt a várakozás, hogy ott elfogadásra kerül az újabb szankciós csomag, nos, ez nem lesz így!” – zárta szavait a külügyminiszter. 

 

Helyzet van, üléseztek

Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot vasárnap. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása volt. 

Az ülésen részt vett Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Szarvas Ferenc, a Mavir Zrt. vezérigazgatója, Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, Mátrai Károly, az MVM Zrt. vezérigazgatója, valamint Máté János Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár.

Szijjártó Péter vasárnapi bejelentése csak részben újdonság, hiszen annak technikai részleteit már a friss Magyar Közlönyből megtudtuk, hogy miként reagált az ukrán energiaválságra a kormány. Ennek kapcsán az Energiaügyi Minisztérium először is arra hívta fel a figyelmet, hogy a kőolajkészlet részleges felszabadításával garantálható az ellátás biztonsága. Mint írták, Ukrajna politikai okokból akadályozza a szállítások újraindítását a Barátság-vezetéken. A kormány a hazai és régiós fogyasztók zavartalan üzemanyag-ellátása érdekében 250 ezer tonna kőolajat szabadít fel a biztonsági készletből. 

Ez óriási tétel: az értékesítésre felajánlott mennyiség a teljes tartalék mintegy 40 százalékát teszi ki, visszapótlásáról legkésőbb augusztus végéig gondoskodni kell.

Kiemelték, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának műszaki feltételei február eleje óta adottak, a szállítások azonban bizonytalan ideig szünetelnek.

A tárca szerint Ukrajna zsarolással próbálja a háborúpárti országok közé kényszeríteni Magyarországot. A politikai döntés a hazai és régiós fogyasztók ellátásának biztonságát fenyegeti. Arányos ellenlépésként leállt az Ukrajnába irányuló magyar dízelexport, de a kormány további válaszintézkedések lehetőségét is mérlegeli.

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás alapján a biztonsági készletből tehát 250 ezer tonna nyersolajat szabadítanak fel. A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére.

A vállalatnak az értékesített készletet legkésőbb 2026. augusztus 24-ig kell visszapótolnia.

A felszabadított készletmennyiség alkalmas és elegendő az átmeneti időszakban felmerülő szükségletek kiszolgálására – zárult a bejelentés.

