Teljesen lerombolták ezt a történelmi hidat, de újjáépítették, most pedig a világ legszebbjének tartják

A Bosznia-Hercegovina történelmi városában, Mostarban található Stari Most, azaz „Régi híd” vagy „Öreg híd” tekinthető most a világ legszebbjének a Time Out összesítése szerint. A hidat az UNESCO a „megbékélés, a nemzetközi együttműködés és a különböző kulturális, etnikai és vallási közösségek együttélésének szimbólumaként” jellemezte – írja az Origo.

A Mostarban található Stari Mostot választották a világ legszebb hídjának / Fotó: Unsplash

Porig rombolták az oszmánok által épített Stari Mostot

A Stari Most közel 25 méteres magasságban ível át a Neretva folyó fölött.

Az oszmánok építették 1567-ben, és ebben a formában állt egészen a 20. század végéig, ám a szerb–bosnyák háborúban, 1993. november 9-én horvát katonák tragikus módon lerombolták.

A történet háttereként érdemes feleleveníteni, hogy 1992-ben Bosznia-Hercegovina deklarálta elszakadását Jugoszláviától. Ezt követően kitört a szerb2bosnyák háború; a 18 hónapos ostrom alatt a város történelmi magja súlyos sérüléseket szenvedett. Ekkor semmisült meg a ferences rendi monostor, a püspöki palota és 50 ezres könyvtára, valamint tizenkét mecset. A bosnyák hadsereg végül boszniai horvát támogatással megállította a támadást, ám az ostromot követően a bosnyákok a horvátok ellen fordultak. A 450 éves hidat 1993. november 9-én egy horvát tank pár óra alatt lerombolta.

A történtekért Slobodan Praljak horvát tábornokot tették felelőssé, akit 2004-ben a hágai Nemzetközi Bíróság elé állítottak.

A háború végét (1995) követően azonnal megindult az újjáépítés megszervezése, az UNESCO felügyelete alatt, nemzetközi összefogással. A híd rekonstrukciójának magyar vonatkozása is van – erről itt olvashat bővebben.