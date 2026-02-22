Elzárt csapok háborúja: a szankcióknak, a pénznek és az energiának is búcsút mondhat Ukrajna – Orbán Viktor meghúzta a vörös vonalat

Orbán Viktor vasárnapi bejelentése szerint Magyarország megállítja az Ukrajnának szánt hadikölcsönt mindaddig, amíg a Barátság kőolajvezeték újra nem szállítja az olcsó orosz olajat. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ország ellátásbiztonsága teljesen garantált, a normális működés zavartalan.

Orbán Viktor szerint a magyarok ellátása a legfontosabb, ezért a Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézik tétlenül, és minden szükséges ellenlépést meghoztak / Fotó: AFP

Az Energiabiztonsági Tanács ülését követően Orbán Viktor vasárnap a Facebook-oldalán közölte:

Nem mehet semmilyen hadikölcsön Ukrajnába, amíg az olajszállításokat nem indítják újra Magyarországra.

A kormányfő kiemelte, hogy az ország ellátásbiztonsági helyzete stabil, a normális működés folyamatos, a magyarok üzemanyag-ellátása garantált.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítását nem hagyhatják következmények nélkül. Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz olaj a vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen, ezzel energiabiztonsági kockázatot teremtve. A miniszterelnök szerint ezt a veszélyt már elhárították, a megfelelő döntéseket meghozták, és az ellenlépések folyamatosan biztosítják a magyarországi ellátást.

A történtekre reagálva Szijjártó Péter is élesen bírálta Kijev döntését, és úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy Ukrajna politikai eszközként használja az energiaszállításokat. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a tranzit leállítása mesterségesen előidézett helyzet, amely mögött politikai megfontolások állnak, nem pedig műszaki vagy technikai akadályok.

A miniszter azonban kiemelte, hogy a magyar fél készen áll a tárgyalásokra, de csak olyan megoldás fogadható el, amely garantálja a stabil és kiszámítható szállítást a Barátság-vezetéken keresztül.

Orbán Viktor: minden válaszlépésnél Kárpátalját is figyelembe vesszük

Az ülés során döntöttek arról, hogy a dízelszállítást Magyarországról Ukrajnába nem indítják újra, amíg nem kapják meg a magyar olajszállítmányokat. A kormány továbbá elhatározta, hogy az energiaellátás terén, ahol Ukrajna a magyar forrásokra támaszkodik, óvatosan fognak eljárni, tekintettel a határ másik oldalán élő magyar közösségekre. A miniszterelnök világossá tette: „A mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika.”