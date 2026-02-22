Deviza
EUR/HUF380,37 +0,08% USD/HUF322,68 0% GBP/HUF435,16 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,12 -0,23% RON/HUF74,59 +0,01% CZK/HUF15,7 +0,03% EUR/HUF380,37 +0,08% USD/HUF322,68 0% GBP/HUF435,16 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,12 -0,23% RON/HUF74,59 +0,01% CZK/HUF15,7 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Barátság kőolajvezeték
szankciócsomag
hadikölcsön
Kárpátalja
Ukrajna
Orbán Viktor
Európai Unió
dízel

Elzárt csapok háborúja: a szankcióknak, a pénznek és az energiának is búcsút mondhat Ukrajna – Orbán Viktor meghúzta a vörös vonalat

A kormány leállítja az Ukrajnának szánt forrásokat, amíg a kőolajszállítás nem áll helyre a Barátság-vezetéken. Orbán Viktor szerint a magyar gazdaság működése biztosított, a veszélyt elhárították.
VG
2026.02.22, 13:58
Frissítve: 2026.02.22, 14:41

Orbán Viktor vasárnapi bejelentése szerint Magyarország megállítja az Ukrajnának szánt hadikölcsönt mindaddig, amíg a Barátság kőolajvezeték újra nem szállítja az olcsó orosz olajat. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ország ellátásbiztonsága teljesen garantált, a normális működés zavartalan.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint a magyarok ellátása a legfontosabb, ezért a Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézik tétlenül, és minden szükséges ellenlépést meghoztak / Fotó: AFP

Az Energiabiztonsági Tanács ülését követően Orbán Viktor vasárnap a Facebook-oldalán közölte:

Nem mehet semmilyen hadikölcsön Ukrajnába, amíg az olajszállításokat nem indítják újra Magyarországra.

A kormányfő kiemelte, hogy az ország ellátásbiztonsági helyzete stabil, a normális működés folyamatos, a magyarok üzemanyag-ellátása garantált.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a Barátság kőolajvezeték leállítását nem hagyhatják következmények nélkül. Ukrajna megakadályozza, hogy az olcsó orosz olaj a vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen, ezzel energiabiztonsági kockázatot teremtve. A miniszterelnök szerint ezt a veszélyt már elhárították, a megfelelő döntéseket meghozták, és az ellenlépések folyamatosan biztosítják a magyarországi ellátást.

 

A történtekre reagálva Szijjártó Péter is élesen bírálta Kijev döntését, és úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy Ukrajna politikai eszközként használja az energiaszállításokat. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a tranzit leállítása mesterségesen előidézett helyzet, amely mögött politikai megfontolások állnak, nem pedig műszaki vagy technikai akadályok.

A miniszter azonban kiemelte, hogy a magyar fél készen áll a tárgyalásokra, de csak olyan megoldás fogadható el, amely garantálja a stabil és kiszámítható szállítást a Barátság-vezetéken keresztül.

Orbán Viktor: minden válaszlépésnél Kárpátalját is figyelembe vesszük

Az ülés során döntöttek arról, hogy a dízelszállítást Magyarországról Ukrajnába nem indítják újra, amíg nem kapják meg a magyar olajszállítmányokat. A kormány továbbá elhatározta, hogy az energiaellátás terén, ahol Ukrajna a magyar forrásokra támaszkodik, óvatosan fognak eljárni, tekintettel a határ másik oldalán élő magyar közösségekre. A miniszterelnök világossá tette: „A mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika.”

Ezen túlmenően Orbán Viktor bejelentette, hogy a Brüsszelben már jóváhagyott, de még nem folyósított hadikölcsönt megállítják. A döntés kiterjed a szankciós politikára is: amíg a Barátság-vezetéken az olaj nem érkezik, Magyarország nem támogat semmilyen új ukrán szankciós csomagot, így a 20. csomagot is megtagadják. A miniszterelnök szerint azonban, ha újraindul a kőolajszállítás, a normális viszonyok visszaállnak.

Itt a bejelentés, hogy Magyarország leállítja-e az áramszállítást Ukrajnába – „nem akarunk több szenvedést okozni, ezzel óvatosan kell bánni!"

Kárpátalját, az ott élő magyarokat is súlyosan érintené, ha Magyarország az Ukrajnába irányuló áramszállítást is leállítaná a dízelszállítás megszüntetése mellett, amiért az ukrán döntés nyomán hetek óta nem érkezik Magyarországra orosz kőolaj a Barátság-vezetéken. Ezért a kérdést nagyon óvatosan kell kezelni, „a kormánynak nem az ott élő emberekkel, hanem az ukrán kormánnyal van vitája” – jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter vasárnap, az Energiabiztonsági Tanács ülése után.

 

Energiaválság

Energiaválság
1132 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu