Itt az EU–Mercosur-megállapodás igazi nyertese, félmilliárd európai fogyasztó lehet az övék – már nem Amerikát, vagy Kínát kell figyelni, más írja a történelmet

Miközben a befektetők többsége az Egyesült Államok vagy Kína felé tekint, Brazília egy olyan hosszabb távú fellendülés előtt állhat, amelyet több strukturális tényező összhangja segít – írja a Focus Online-ban Stefan Feulner, a portál szakértője, aki korábban egy tőzsdén jegyzett, kockázati tőkét kezelő társaság vezérigazgatója volt.

Nyílt bányaüreg a brazíliai Belo Horizonte közelében / Fotó: AFP

Drasztikusan csökkenhet az alapkamat

Az egyik mozgatórugó a brazil alapkamat várható drasztikus csökkentése a jelenlegi, kétéves rekordot jelentő 15 százalékos rátáról. Az elemzők arra számítanak, hogy a kamatvágások már 2026 első negyedévében megkezdődhetnek, és 2026 végére akár 12 százalék körüli szintre mérséklődhetnek.

A 2005 óta nyomon kísért gazdaságtörténeti adatok pedig azt mutatják, hogy a brazil irányadó index, az Ibovespa, az első kamatcsökkentést követő hat hónapban minden esetben emelkedett.

Most pedig van is honnan emelkednie, lévén az erős közelmúltbeli teljesítménye ellenére is az Ibovespa-index árfolyam/nyereség aránya (P/E) 12, ami közel áll a történelmi átlaghoz.

Eközben a Dow Jones közel 23-as és a német DAX körülbelül 19-es P/E értéke jóval drágább. Ezért a szakértő szerint nem beszélhetünk spekulatív túlértékelésről.

A 2023–2024-es brazil monetáris lazítással párhuzamosan például az index közel 30 százalékkal nőtt, ráadásul a mozgás jelentős része már az első kamatcsökkentés előszelére megkezdődött. Az alapul szolgáló mechanizmus logikus. A csökkenő kamatlábak csökkentik a finanszírozási költségeket, támogatják a fogyasztást és ösztönzik a beruházásokat.

Gyengülő dollár

Az amerikai jegybank, azaz a Federal Reserve (Fed) adatai szerint az amerikai államadósság immár meghaladja a 38 ezermilliárd dollárt. A többi központi bank pedig – részben emiatt is – folyamatosan diverzifikálja tartalékait.

A Bloomberg szerint a globális aranytartalékok értéke 1996 óta először 2025-ben haladta meg az amerikai államkötvényekét.

A gyenge dollár viszont hagyományosan a feltörekvő piacok felé tereli a tőkeáramlást. Piaci mérete és likviditása miatt pedig valószínűleg Brazília lesz a folyamat egyik első számú haszonélvezője. Még egy mérsékelt tőkemozgás is aránytalan árfolyamváltozásokat válthat ki a Sao Pauló-i börzén.