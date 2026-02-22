Feketén-fehéren leírták: uniós rendelet mondja ki, hogy át kell engedni az orosz olajat, ha kiesik a Barátság kőolajvezeték – szorításban a horvátok, lépniük kell

Nincs energiabiztonsági krízishelyzet, és nem is lesz – jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Czepek Gábor közölte: megvannak azok a biztonsági előírások, mechanizmusok, amelyekkel biztosítják az ország energiaellátását, kiváló biztonsági kőolajkészletezési rendszer van, és felszabadítottak 250 ezer tonna kőolajat, amely biztosítja az ország ellátását.

Czepek Gábor: át kell engedni az orosz olajat a Barátság kőolajvezetéken / Fotó: Balogh Zoltán

Az államtitkár elmondta, egy szövetség részét képező országgal, Magyarországgal szemben egy a szövetségbe igyekvő ország, Ukrajna olyan lépést tesz, amelyet háborús felek tesznek egymással, leállítja az energiaellátást. A szövetség agyközpontja, Brüsszel pedig nem a tagország, hanem egy külső ország érdekeit nézi – tette hozzá.

Szerinte világossá vált, hogy mi Ukrajna mesterterve: a magyar energiabiztonság és rezsivédelem gyengítése, ezáltal pedig a magyar kormány gyengítése, mert gyenge kormány nem tud választást nyerni, a Tisza-kormány pedig beengedné őket az unióba.

Kitért rá, hogy két jogi előírást kell betartani: az egyik az európai társulási megállapodás 276. cikkelye, amely kimondja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti a tagok energiabiztonságát, a másik a 2022/879-es EU rendelet, amelybe magyar nyomásra bekerült az a passzus, hogy ha megszűnik az ellátás a Barátság kőolajvezetéken, akkor délről a Janaf- (használt formula még az Adria-kőolajvezeték is – a szerk.) vezetéken az orosz kőolajat át kell engedni.

Szólt arról is, hogy Magyarország három lehetőséggel élhet:

leállította a dízelellátást Ukrajnába (ez az ukrán dízelforgalom körülbelül 10 százalékát jelenti), nem járul hozzá az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós segélycsomag garanciarendszeréhez, amíg nem érkezik olaj Ukrajnából. A harmadik, még meg nem lépett lehetőségként az államtitkár a villanyellátás leállítását említette, kiemelve, a villany- és gázszektorban az ukrán import 45 százalékát Magyarország biztosítja.





Barátság kőolajvezeték / Fotó: Kallus György / Világgazdaság



Mint mondta, 3 milliárd köbméter gázról van szó, ami 3 millió háztartás ellátására elég, a továbbított áram pedig egymillió háztartást lát el.