Hazai gyártású szuperfegyverekkel erősít a Magyar Honvédség: Debrecenbe is begurultak a verhetetlen páncélosok
Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar haderő fejlesztése: a hódmezővásárhelyi dandár után a debreceni Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx típusú páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése. A Magyarországon gyártott, csúcstechnológiás „Hiúzok” a digitális hadviselés korszakát hozzák el az alakulat számára.
A Honvédelmi Minisztérium közleménye alapján a dandárhoz érkező első járműveket a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázis területén helyezik el.
Ezek a harcjárművek már Magyarországon készültek, a német hadiipari vállalat, a Rheinmetall zalaegerszegi gyárában.
Ez fontos különbség a hódmezővásárhelyi Lynx-flottához képest, amelynek jelentős része még Németországban készült.
A hazai gyártás nem csupán ipari siker. A vezérkari főnök hangsúlyozta: a technológiai szuverenitás erősítése nemzetbiztonsági és gazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű. A védelmi ipar hazai bázisának kiépítése hosszú távon csökkenti a külső kitettséget, miközben munkahelyeket és magas hozzáadott értékű tudást teremt.
Lynx: 21. századi harctérre tervezett szuperfegyver
A Lynx KF41 HU-t, magyar nevén „Hiúzt” a világ egyik legkorszerűbb gyalogsági harcjárműveként tartják számon. Korszerű nappali és éjszakai figyelőműszerekkel rendelkezik, valamint nagy sávszélességű kommunikációs rendszerrel, amely jelentősen javítja a harctéri helyzetfelismerést és az egységek közötti együttműködést. A digitális hadviselés alapja az adat: a Lynx ennek gyors és biztonságos továbbítására épül.
A modern technológia nemcsak a harcértéket növeli, hanem a katonák biztonságát is:
- a fejlett páncélvédelem,
- a korszerű érzékelők
- és az integrált rendszerek együttesen javítják a túlélőképességet.
A rendszerbe állítás így nem pusztán eszközcsere, hanem szemléletváltás is.
Böröndi Gábor szerint a fejlesztések egyértelmű üzenetet hordoznak:
A Magyar Honvédség korszerű technikával felszerelt haderőként védi az ország biztonságát.
A hangsúly nemcsak a fegyverzeten, hanem az állomány védelmén és megbecsülésén is van. A szolgálat erkölcsi és anyagi elismerést, valamint szakmai fejlődési és karrierlehetőségeket is kínál.
A Bocskai-dandár a honvédség egyik legnagyobb alakulata, több évszázados hagyományokkal. Erős bajtársi közösség és professzionális állomány jellemzi. Most pedig a 21. századi technológia is megérkezik hozzájuk.
A Lynxek rendszeresítése jól illeszkedik a Zrínyi haderőfejlesztési program céljaihoz, amely a magyar haderő átfogó modernizációját tűzte ki célul. A „Hiúzok” tehát nemcsak új járművek, hanem egy új korszak jelképei a Magyar Honvédségben – ahol a hagyomány és a digitális hadviselés most már ugyanabban a kötelékben szolgál.
Az új Lynx KF–41 családot úgy tervezték, hogy megfeleljen a jelenlegi és a jövőbeli harctéri követelményeknek, hangsúlyt fektetve a magas fokú modularitásra, így a Magyar Honvédség valódi szuperfegyvereket kapott. A Rheinmetall jelentése szerint a jármű nyitott elektronikus felépítéssel és a kategóriájában legnagyobb védett belső térrel rendelkezik.