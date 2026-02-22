Hazai gyártású szuperfegyverekkel erősít a Magyar Honvédség: Debrecenbe is begurultak a verhetetlen páncélosok

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar haderő fejlesztése: a hódmezővásárhelyi dandár után a debreceni Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx típusú páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése. A Magyarországon gyártott, csúcstechnológiás „Hiúzok” a digitális hadviselés korszakát hozzák el az alakulat számára.

A zalaegerszegi gyárban készült Lynxek új dimenziót nyitnak a magyar haderő működésében / Fotó: Havran Zoltán

A Honvédelmi Minisztérium közleménye alapján a dandárhoz érkező első járműveket a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázis területén helyezik el.

Ezek a harcjárművek már Magyarországon készültek, a német hadiipari vállalat, a Rheinmetall zalaegerszegi gyárában.

Ez fontos különbség a hódmezővásárhelyi Lynx-flottához képest, amelynek jelentős része még Németországban készült.

A hazai gyártás nem csupán ipari siker. A vezérkari főnök hangsúlyozta: a technológiai szuverenitás erősítése nemzetbiztonsági és gazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű. A védelmi ipar hazai bázisának kiépítése hosszú távon csökkenti a külső kitettséget, miközben munkahelyeket és magas hozzáadott értékű tudást teremt.

Lynx: 21. századi harctérre tervezett szuperfegyver

A Lynx KF41 HU-t, magyar nevén „Hiúzt” a világ egyik legkorszerűbb gyalogsági harcjárműveként tartják számon. Korszerű nappali és éjszakai figyelőműszerekkel rendelkezik, valamint nagy sávszélességű kommunikációs rendszerrel, amely jelentősen javítja a harctéri helyzetfelismerést és az egységek közötti együttműködést. A digitális hadviselés alapja az adat: a Lynx ennek gyors és biztonságos továbbítására épül.

A modern technológia nemcsak a harcértéket növeli, hanem a katonák biztonságát is:

a fejlett páncélvédelem,

a korszerű érzékelők

és az integrált rendszerek együttesen javítják a túlélőképességet.

A rendszerbe állítás így nem pusztán eszközcsere, hanem szemléletváltás is.

Böröndi Gábor szerint a fejlesztések egyértelmű üzenetet hordoznak:

A Magyar Honvédség korszerű technikával felszerelt haderőként védi az ország biztonságát.

A hangsúly nemcsak a fegyverzeten, hanem az állomány védelmén és megbecsülésén is van. A szolgálat erkölcsi és anyagi elismerést, valamint szakmai fejlődési és karrierlehetőségeket is kínál.