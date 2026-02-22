Deviza
Lynx KF-41
Bocskai-dandár
Debrecen
Magyar Honvédség
harckocsi

Hazai gyártású szuperfegyverekkel erősít a Magyar Honvédség: Debrecenbe is begurultak a verhetetlen páncélosok

A hazai gyártású, modern páncélozott járművek a honvédelem technológiai szuverenitását is erősítik. Február utolsó hetében új korszak kezdődik Debrecenben: megérkeznek az első Lynx harcjárművek a Bocskai-dandárhoz.
VG/MTI
2026.02.22., 12:40

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar haderő fejlesztése: a hódmezővásárhelyi dandár után a debreceni Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandárnál is megkezdődik a Lynx típusú páncélozott gyalogsági harcjárművek rendszeresítése. A Magyarországon gyártott, csúcstechnológiás „Hiúzok” a digitális hadviselés korszakát hozzák el az alakulat számára.

HZ1_1695 lynx
A zalaegerszegi gyárban készült Lynxek új dimenziót nyitnak a magyar haderő működésében / Fotó: Havran Zoltán

A Honvédelmi Minisztérium közleménye alapján a dandárhoz érkező első járműveket a hajdúhadházi Vay Ádám Kiképzőbázis területén helyezik el. 

Ezek a harcjárművek már Magyarországon készültek, a német hadiipari vállalat, a Rheinmetall zalaegerszegi gyárában. 

Ez fontos különbség a hódmezővásárhelyi Lynx-flottához képest, amelynek jelentős része még Németországban készült.

A hazai gyártás nem csupán ipari siker. A vezérkari főnök hangsúlyozta: a technológiai szuverenitás erősítése nemzetbiztonsági és gazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű. A védelmi ipar hazai bázisának kiépítése hosszú távon csökkenti a külső kitettséget, miközben munkahelyeket és magas hozzáadott értékű tudást teremt.

Lynx: 21. századi harctérre tervezett szuperfegyver

A Lynx KF41 HU-t, magyar nevén „Hiúzt” a világ egyik legkorszerűbb gyalogsági harcjárműveként tartják számon. Korszerű nappali és éjszakai figyelőműszerekkel rendelkezik, valamint nagy sávszélességű kommunikációs rendszerrel, amely jelentősen javítja a harctéri helyzetfelismerést és az egységek közötti együttműködést. A digitális hadviselés alapja az adat: a Lynx ennek gyors és biztonságos továbbítására épül.

A modern technológia nemcsak a harcértéket növeli, hanem a katonák biztonságát is:

  • a fejlett páncélvédelem,
  • a korszerű érzékelők
  • és az integrált rendszerek együttesen javítják a túlélőképességet.

A rendszerbe állítás így nem pusztán eszközcsere, hanem szemléletváltás is.

Böröndi Gábor szerint a fejlesztések egyértelmű üzenetet hordoznak: 

A Magyar Honvédség korszerű technikával felszerelt haderőként védi az ország biztonságát. 

A hangsúly nemcsak a fegyverzeten, hanem az állomány védelmén és megbecsülésén is van. A szolgálat erkölcsi és anyagi elismerést, valamint szakmai fejlődési és karrierlehetőségeket is kínál.

A Bocskai-dandár a honvédség egyik legnagyobb alakulata, több évszázados hagyományokkal. Erős bajtársi közösség és professzionális állomány jellemzi. Most pedig a 21. századi technológia is megérkezik hozzájuk.

A Lynxek rendszeresítése jól illeszkedik a Zrínyi haderőfejlesztési program céljaihoz, amely a magyar haderő átfogó modernizációját tűzte ki célul. A „Hiúzok” tehát nemcsak új járművek, hanem egy új korszak jelképei a Magyar Honvédségben – ahol a hagyomány és a digitális hadviselés most már ugyanabban a kötelékben szolgál.

Valami történt januárban: elárasztotta a csúcsmodern német haditechnika a magyar hadsereget — most már megindult Ukrajnába és az olaszokhoz is

Az új Lynx KF–41 családot úgy tervezték, hogy megfeleljen a jelenlegi és a jövőbeli harctéri követelményeknek, hangsúlyt fektetve a magas fokú modularitásra, így a Magyar Honvédség valódi szuperfegyvereket kapott. A Rheinmetall jelentése szerint a jármű nyitott elektronikus felépítéssel és a kategóriájában legnagyobb védett belső térrel rendelkezik.

 

 

