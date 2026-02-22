Visszatértek Európába a hírhedt orosz zsoldosok, eldobható ügynökké váltak – az ukrán front helyett a NATO ellen vezénylik őket

A Wagner csoport korábbi toborzói ma már nem az ukrán frontra vagy afrikai polgárháborúkba, hanem európai szabotázsakciókra keresnek embereket – állítják nyugati hírszerzési források. A célpont immár a NATO területe, a módszer pedig egyszerű: pénzért beszervezett, „eldobható” ügynökök, akikkel Moszkva kényelmesen végezteti el a piszkos munkát.

Nyugati tisztviselők szerint a Wagner-hálózat új szerepet kapott: európai civileket toboroz erőszakos akciókra / Fotó: AFP

A korábban az ukrajnai háborúban és több tucat afrikai hadszíntéren harcoló zsoldosairól ismert Wagner csoport új szerepkörben tűnt fel Európában. Nyugati hírszerzési tisztviselők szerint a szervezet egykori toborzói és propagandistái ma már nem a frontvonalra, hanem NATO-országok területén végrehajtandó szabotázsakciókra keresnek embereket.

Hamvaiból támadt fel a Wagner

A hírhedt zsoldoscsoport helyzete bizonytalanná vált a 2023. júniusi, sikertelen lázadást követően, amelyet alapítója, Jevgenyij Prigozsin indított az orosz katonai vezetés ellen.

A hatalmi harc után Prigozsin egy repülőgép-szerencsétlenségben vesztette életét, a Kreml pedig szigorította az ellenőrzést a félkatonai struktúrák felett.

A hálózat azonban nem oszlott fel teljesen – inkább átalakult.

A Financial Timesnak nyilatkozó nyugati források szerint az orosz katonai hírszerzés, a GRU vette át a csoport irányítását, a Wagner korábbi toborzói pedig, akik korábban Oroszország vidéki régióiban kerestek fiatal férfiakat az ukrajnai frontra, most gazdaságilag kiszolgáltatott európaiakat céloznak meg. A cél: erőszakos akciók, gyújtogatások, provokációk.

Az orosz belbiztonsági szolgálat, az FSZB állítólag szintén aktív a toborzásban, bár ők inkább bűnözői és diaszpóra-hálózatokra támaszkodnak. A hírszerzők szerint azonban a tömeges beszervezésben a Wagner-féle struktúra hatékonyabbnak bizonyult.

Kivonul a Wagner csoport Maliból: véget ért a küldetés, de az orosz jelenlét nem csökken az afrikai országban Teljesítették a küldetésüket az iszlamista lázadók ellen. Távozik a Wagner Maliból, de az orosz zsoldosok nem távoznak véglegesen: a hivatalos hadsereghez kötődő Afrika Hadtest folytatja a munkát a nyugat-afrikai országban.

A Kreml az elmúlt két évben jelentősen fokozta európai destabilizációs kampányát, amelynek kettős célja van:

gyengíteni Ukrajna politikai, katonai és gazdasági támogatását,

valamint társadalmi feszültséget kelteni, amely akár a szankciópárti kormányok bukásához vezethet.

Mivel az utóbbi években az uniós tagállamok számos orosz diplomatát kiutasítottak – jelentősen csökkentve a fedett kémek számát –, Moszkva egyre inkább közvetítőkön és „eldobható” ügynökökön keresztül dolgozik.