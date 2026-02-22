Visszatértek Európába a hírhedt orosz zsoldosok, eldobható ügynökké váltak – az ukrán front helyett a NATO ellen vezénylik őket
A Wagner csoport korábbi toborzói ma már nem az ukrán frontra vagy afrikai polgárháborúkba, hanem európai szabotázsakciókra keresnek embereket – állítják nyugati hírszerzési források. A célpont immár a NATO területe, a módszer pedig egyszerű: pénzért beszervezett, „eldobható” ügynökök, akikkel Moszkva kényelmesen végezteti el a piszkos munkát.
A korábban az ukrajnai háborúban és több tucat afrikai hadszíntéren harcoló zsoldosairól ismert Wagner csoport új szerepkörben tűnt fel Európában. Nyugati hírszerzési tisztviselők szerint a szervezet egykori toborzói és propagandistái ma már nem a frontvonalra, hanem NATO-országok területén végrehajtandó szabotázsakciókra keresnek embereket.
Hamvaiból támadt fel a Wagner
A hírhedt zsoldoscsoport helyzete bizonytalanná vált a 2023. júniusi, sikertelen lázadást követően, amelyet alapítója, Jevgenyij Prigozsin indított az orosz katonai vezetés ellen.
A hatalmi harc után Prigozsin egy repülőgép-szerencsétlenségben vesztette életét, a Kreml pedig szigorította az ellenőrzést a félkatonai struktúrák felett.
A hálózat azonban nem oszlott fel teljesen – inkább átalakult.
A Financial Timesnak nyilatkozó nyugati források szerint az orosz katonai hírszerzés, a GRU vette át a csoport irányítását, a Wagner korábbi toborzói pedig, akik korábban Oroszország vidéki régióiban kerestek fiatal férfiakat az ukrajnai frontra, most gazdaságilag kiszolgáltatott európaiakat céloznak meg. A cél: erőszakos akciók, gyújtogatások, provokációk.
Az orosz belbiztonsági szolgálat, az FSZB állítólag szintén aktív a toborzásban, bár ők inkább bűnözői és diaszpóra-hálózatokra támaszkodnak. A hírszerzők szerint azonban a tömeges beszervezésben a Wagner-féle struktúra hatékonyabbnak bizonyult.
A Kreml az elmúlt két évben jelentősen fokozta európai destabilizációs kampányát, amelynek kettős célja van:
- gyengíteni Ukrajna politikai, katonai és gazdasági támogatását,
- valamint társadalmi feszültséget kelteni, amely akár a szankciópárti kormányok bukásához vezethet.
Mivel az utóbbi években az uniós tagállamok számos orosz diplomatát kiutasítottak – jelentősen csökkentve a fedett kémek számát –, Moszkva egyre inkább közvetítőkön és „eldobható” ügynökökön keresztül dolgozik.
A Wagner infrastruktúrája erre alkalmas eszköznek bizonyult. A közösségi médiában már kiépített csatornáik – különösen a Telegramon – könnyen átállíthatók nemzetközi közönségre.
Egy európai tisztviselő szerint a csatornák meglepően professzionálisak, pontosan értik a célcsoportjuk nyelvét és motivációit.
A hálózat működésére konkrét példa is akad: 2023 végén például Wagnerhez köthető online felületeken keresztül brit állampolgárokat szerveztek be. A 21 éves, büntetett előéletű Dylan Earl a közösségi médián keresztül került kapcsolatba a toborzókkal. 2024 márciusában, miután további négy fiatalt is bevont, felgyújtott egy raktárépületet Kelet-Londonban. A brit bíróság 23 év börtönre ítélte.
Az ügyben eljáró bíró szerint az akciót az interneten keresztül szervezték meg: anonim közvetítők titkosított platformokon radikalizáltak fiatal férfiakat, akik viszonylag csekély pénzért árulták el saját országukat.
Az európai biztonsági szolgálatok azóta egy jóval kiterjedtebb hálózat képét rajzolják fel. Ugyanakkor van egy fontos tényező: amit az orosz szolgálatok nyernek méretben és költséghatékonyságban az amatőr végrehajtókkal, azt elveszítik szakértelemben és titoktartásban.
A nyugati hatóságok szerint eddig több akciót sikerült meghiúsítani, mint amennyi sikerrel járt.
A Wagner tehát nem tűnt el a 2023-as válság után – csak új pályára állt. A frontvonal már nem kizárólag Ukrajna, hanem Európa belső terepe is.
