Komolyan bepöccent a nagyhatalom Trump világvámjára: nem erről volt eddig szó – ennyi volt, lemondták a találkozót

Az indiai kormány elhalasztja az Egyesült Államokkal tervezett tárgyalásait, amelyeken a két ország ideiglenes kereskedelmi megállapodását véglegesítették volna, miután Donald Trump újabb, immár 15 százalékos globális vámot vezetett be, közvetlenül azután, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság elkaszálta az elnök vámrendszerének alapját.

Felborult a diplomáciai menetrend az Egyesült Államok és India között, miután Donald Trump 15 százalékos globális vámot vetett ki / Fotó: AFP

India kereskedelmi tisztviselői elhalasztják az Egyesült Államokba tervezett látogatásukat, amelynek célja az ideiglenes kétoldalú kereskedelmi megállapodás véglegesítése lett volna.

India sem úszta meg Trump bosszúhadjáratát

Új-Delhi döntése közvetlenül azután született, hogy a Legfelsőbb Bíróság kimondta: Donald Trump túllépte hatáskörét, amikor a Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatalmakról szóló törvényre hivatkozva széles körű vámokat vetett ki. A bíróság 6-3 arányban döntött, és ezzel lényegében kihúzta a talajt az elnök vámstratégiájának alapja alól.

A Fehér Ház azonban nem hátrált meg. Donald Trump pénteken egy kiáltvánnyal ideiglenes, 10 százalékos globális vámot vezetett be a következő

150 napra. Szombaton pedig ezt az arányt 15 százalékra emelte, „azonnali hatállyal”.

Trump közösségi oldalán „nevetségesnek” és „Amerika-ellenesnek” nevezte a bírósági döntést, és jelezte: a következő hónapokban új, „jogilag megengedhető” vámrendszert dolgoznak ki. A kormányzat párhuzamosan vizsgálatokat indított a Legfelsőbb Bíróság döntése ellen, nemzetbiztonsági indokra hivatkozva.

Ebben a gyorsan változó környezetben India egyelőre inkább kivár, és a korábban erre a hétre tervezett washingtoni tárgyalásokat későbbre halasztják. A döntés indoka egyszerű: előbb elemezni akarják a fejleményeket és azok következményeit, annak ellenére, hogy

a hónap elején már megszületett egy ideiglenes keretmegállapodás.

Ennek részeként Trump

az indiai termékekre kivetett vámot 25 százalékról 18 százalékra csökkentette;

és eltörölt egy további, büntető jellegű, 25 százalékos pótdíjat.

A mostani, 15 százalékos globális vám azonban új egyensúlyt teremt, és kérdésessé teszi, hogy az ideiglenes kedvezmények mennyire maradnak versenyképesek.