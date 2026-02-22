Komolyan bepöccent a nagyhatalom Trump világvámjára: nem erről volt eddig szó – ennyi volt, lemondták a találkozót
Az indiai kormány elhalasztja az Egyesült Államokkal tervezett tárgyalásait, amelyeken a két ország ideiglenes kereskedelmi megállapodását véglegesítették volna, miután Donald Trump újabb, immár 15 százalékos globális vámot vezetett be, közvetlenül azután, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság elkaszálta az elnök vámrendszerének alapját.
India kereskedelmi tisztviselői elhalasztják az Egyesült Államokba tervezett látogatásukat, amelynek célja az ideiglenes kétoldalú kereskedelmi megállapodás véglegesítése lett volna.
India sem úszta meg Trump bosszúhadjáratát
Új-Delhi döntése közvetlenül azután született, hogy a Legfelsőbb Bíróság kimondta: Donald Trump túllépte hatáskörét, amikor a Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatalmakról szóló törvényre hivatkozva széles körű vámokat vetett ki. A bíróság 6-3 arányban döntött, és ezzel lényegében kihúzta a talajt az elnök vámstratégiájának alapja alól.
A Fehér Ház azonban nem hátrált meg. Donald Trump pénteken egy kiáltvánnyal ideiglenes, 10 százalékos globális vámot vezetett be a következő
150 napra. Szombaton pedig ezt az arányt 15 százalékra emelte, „azonnali hatállyal”.
Trump közösségi oldalán „nevetségesnek” és „Amerika-ellenesnek” nevezte a bírósági döntést, és jelezte: a következő hónapokban új, „jogilag megengedhető” vámrendszert dolgoznak ki. A kormányzat párhuzamosan vizsgálatokat indított a Legfelsőbb Bíróság döntése ellen, nemzetbiztonsági indokra hivatkozva.
Ebben a gyorsan változó környezetben India egyelőre inkább kivár, és a korábban erre a hétre tervezett washingtoni tárgyalásokat későbbre halasztják. A döntés indoka egyszerű: előbb elemezni akarják a fejleményeket és azok következményeit, annak ellenére, hogy
a hónap elején már megszületett egy ideiglenes keretmegállapodás.
Ennek részeként Trump
- az indiai termékekre kivetett vámot 25 százalékról 18 százalékra csökkentette;
- és eltörölt egy további, büntető jellegű, 25 százalékos pótdíjat.
A mostani, 15 százalékos globális vám azonban új egyensúlyt teremt, és kérdésessé teszi, hogy az ideiglenes kedvezmények mennyire maradnak versenyképesek.
A Fehér Ház jelezte: a „jogilag kötelező érvényű” kétoldalú megállapodásokat tiszteletben tartják. Az amerikai kereskedelmi képviselet vezetője, Jamieson Greer szerint Washington elvárja, hogy partnerei is így tegyenek. A bizonytalanság azonban kézzelfogható. A Yale Budget Lab becslése szerint 142 milliárd dollárnyi vámbevétel sorsa vált kérdésessé a bírósági döntés után, miközben amerikai vállalatok már visszatérítéseket követelnek.
A globális 15 százalékos vám több ország számára kedvezőtlen fordulat. Az Egyesült Királyság például korábban 10 százalékos általános kulcsot alkudott ki Washingtonnal, amely most 5 százalékponttal emelkedhet.
A lépés célja a Bloomberg szerint az lehet, hogy megakadályozza az exportőröket abban, hogy a korábbi, alacsonyabb – ideiglenes – vámkulcsokat kihasználva hirtelen növeljék az amerikai kivitelüket.
India tehát nem szakít, hanem számol. A végleges látogatás akkor jöhet, amikor mindkét fél felmérte az új vámrendszer hatását. A kérdés az, hogy a gyors tempóban változó amerikai kereskedelempolitika mellett mennyire lehet stabil, kiszámítható megállapodást kötni. A jelenlegi helyzet inkább taktikai kivárásról szól, mintsem visszavonulásról – de az időzítés most mindennél fontosabb.
A Legfelsőbb Bíróság döntése nem állította meg az elnököt. Trump új rendelettel biztosítja, hogy az amerikai vámrendszer legalább átmenetileg fennmaradjon.