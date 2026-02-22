„Teljes a káosz", az EU befagyaszthatja az amerikai kereskedelmi megállapodás jóváhagyását Trump húzása miatt

Az Európai Parlament kereskedelmi vezetője azt javasolja, hogy függesszék fel az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás jóváhagyását, amíg Washington nem tisztázza vámstratégiáját.

Az amerikai vámkáosz begyűrűzött Európába: Brüsszel most jogi garanciákat és egyértelmű kötelezettségvállalásokat követel Washingtontól / Fotó: Tomas Ragina / Shutterstock

Az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke, Bernd Lange rendkívüli ülésen javasolja, hogy függesszék fel az úgynevezett Turnberry-megállapodás ratifikációs folyamatát. Indoklása szerint

addig nem szabad továbblépni, amíg az Egyesült Államok kormánya nem ad átfogó jogi értékelést és világos kötelezettségvállalásokat saját kereskedelmi politikájáról.

Lange vasárnap a közösségi médiában keményen fogalmazott: szerinte „tiszta vámkáosz” uralkodik az amerikai kormányzat részéről. Úgy látja, a jelenlegi helyzetben „senki sem tudja értelmezni” az amerikai lépéseket, csak megválaszolatlan kérdések és növekvő bizonytalanság marad az EU és más kereskedelmi partnerek számára.

A friss feszültségeket az okozta, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette Donald Trump azon döntését, amellyel egy rendkívüli felhatalmazásra hivatkozva úgynevezett „viszonossági vámokat” vetett ki világszerte. A bíróság szerint az elnök nem alkalmazhatta volna az adott vészhelyzeti törvényt ilyen formában.

Trump fittyet hányt a bíróságra, marad a vámháború

A fordulat azonban nem hozott megnyugvást. Trump pénteken bejelentette, hogy 10 százalékos globális vámot vezet be a világ többi részére, majd szombaton már 15 százalékról beszélt, amely a következő 150 napban érvényes lesz, kongresszusi jóváhagyás nélkül is. A hirtelen irányváltások tovább növelték a bizonytalanságot a piacokon és Brüsszelben is.

A most vitatott Turnberry-egyezményt tavaly nyáron kötötte meg Trump és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen. A megállapodás értelmében az EU-export jelentős részére csak 15 százalékos amerikai vám vonatkozna, miközben az EU eltörölné a vámokat az amerikai termékek többségére. Az Egyesült Államok ugyanakkor fenntartaná az 50 százalékos vámot az európai acél- és alumíniumimportra.

A konstrukció már a kezdetektől vitákat váltott ki, mivel sokan aránytalannak tartották.

Az EU mégis elfogadta a feltételeket, abban a reményben, hogy elkerülhető egy teljes körű vámháború, és fennmarad az amerikai biztonsági támogatás – különösen Ukrajna ügyében. Az Európai Parlament eredetileg márciusban kívánta ratifikálni az egyezményt.