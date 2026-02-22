Kiállt a többség: a magyarok elsöprő arányban támogatják az adócsökkentést – megéri az európai árral szemben úszni

A magyarok döntő többsége támogatja a kormány adócsökkentési törekvéseit és a munkaalapú társadalom koncepcióját – derül ki a Századvég legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint a családi adókedvezményt a felnőttek 95 százaléka ismeri, és 76 százalék egyet is ért vele.

Széles társadalmi támogatottság övezi az adócsökkentési politikát Magyarországon / Fotó: Shutterstock

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. friss, mintegy ezer fő megkérdezésével készült felmérése szerint a magyar társadalomban stabil támogatottsága van az adócsökkentési politikának és a munkaalapú társadalom koncepciójának. Erről Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője beszélt az M1 műsorában.

Elsöprő az adócsökkentés támogatottsága

A kutatás egyik legerősebb adata, hogy a családi adókedvezményt a felnőtt lakosság 95 százaléka ismeri. Bár a kedvezmény közvetlenül minden negyedik háztartást érint, a válaszadók 76 százaléka egyetért vele. Ez azt jelenti, hogy a támogatás társadalmi megítélése jóval szélesebb körű, mint azok köre, akik közvetlen pénzügyi előnyt élveznek belőle.

Hortay Olivér szerint ez azt mutatja, hogy a kormányzati törekvések „jól rezonálnak” a társadalmi elvárásokkal. A 2010 utáni szakpolitikai irány két pillérre épült:

egyrészt a munkaalapú társadalom megteremtésére;

másrészt a családok kiemelt támogatására.

A koncepció lényege egy olyan közösség, ahol a munka értéket jelent, és ahol a család a társadalom alapvető építőköve.

Az üzletágvezető úgy fogalmazott: mára számos program indult, amely ebből a két megközelítésből vezethető le, és az üzenet „átment” a magyar társadalom egészébe. A családi adókedvezmény bővítése szerinte nem csupán a háztartások pénzügyi helyzetét javítja, hanem kedvező hatással van a produktivitásra és a foglalkoztatottságra is. Ennek oka, hogy a kedvezmény a munkához kötött, tehát ösztönzi az aktív jelenlétet a munkaerőpiacon.

Hortay hangsúlyozta: ahhoz, hogy ma Magyarországon aki dolgozni szeretne, az munkát találjon, és közel teljes foglalkoztatottság alakuljon ki, ezek az ösztönzők is hozzájárultak. A modell lényege szerinte az, hogy a támogatás nem segélyként jelenik meg, hanem az adófizetői teljesítmény elismeréseként.

Én is teszek valamit, a kormányzat is segít valamivel

– foglalta össze a logikát.