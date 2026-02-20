Deviza
kőolaj
Horvátország
orosz kőolaj

Kíméletlen horvát üzenet érkezett Magyarországnak: nem engedik át az orosz olajat az Adria-vezetéken – pedig ők is elismerik, hogy 30 százalékkal olcsóbb a többinél

Horvátország határozottan elutasította Magyarország és Szlovákia kérését, hogy az Adria-vezetéken keresztül tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását. Zágráb szerint kész segíteni az ellátásbiztonság fenntartásában, de kizárólag nem orosz eredetű olajjal.
VG
2026.02.20, 06:29
Frissítve: 2026.02.20, 07:36

Napok óta éles szóváltás zajlik Horvátország és Magyarország között az olajszállítás ügyében, amelybe időközben Szlovákia is bekapcsolódott.

Aerial,View,Above,A,Large,Crude,Oil,Product,Tanker,Ship gázár, lng,, olaj
Horvátország határozottan elutasította Magyarország és Szlovákia kérését, hogy az Adria-vezetéken keresztül tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását / Fotó: Clare Louise Jackson / Shutterstock

A magyar kormány arra kérte Horvátországot, hogy engedélyezze az orosz kőolaj tranzitját Magyarország felé. A horvát kormány azonban kitart álláspontja mellett, és ismételten kijelentette: nem engedélyezi orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia számára – számolt be a horvát Index.

Az orosz támadás következtében megrongálódott, az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken keresztül Oroszország Magyarországot és Szlovákiát látta el. A szállítás leállása újabb energiaválságot idézett elő Közép-Európában.

A Barátság a világ egyik leghosszabb és legfontosabb kőolajvezetéke, amelyet még a Szovjetunió idején építettek, hogy az orosz olajmezőket összekösse a közép- és kelet-európai finomítókkal. 

A rendszernek két fő ága van: egy északi és egy déli.

Az ukrán Naftogaz január 27-én közölte, hogy Oroszország megtámadta egyik kelet-ukrajnai létesítményüket, pontos helyszínt nem megnevezve. 

A Brodi városában – ahol a Barátság vezeték keresztezi a Brodi–Odessza-útvonalat – működő hatóságok a levegő szennyezettségére figyelmeztették a lakosságot az égő kőolajszármazékok miatt. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha az X-en közzétett egy fotót a lángoló vezetékről.

Az új útvonal Horvátországon vezetne keresztül. Magyarország és Szlovákia nem alternatív olajat kért, hanem alternatív szállítási útvonalat ugyanahhoz az orosz Urals típusú kőolajhoz – az Adria (Janaf) vezetéken keresztül.

Az Európai Bizottság vészhelyzeti kivételt ad a magyar energiaellátás biztosítására a Barátság kőolajvezetéket ért támadások miatt. Brüsszel kiemelte, hogy a tagállamok energiaellátása minden körülmények között prioritás, és ezért engedélyezi az orosz olaj Horvátországon keresztül történő importját.

Szijjártó Péter külügyminiszter és Denisa Saková szlovák energetikai miniszter levélben fordult a horvát gazdasági miniszterhez, Ante Susnjarhoz, hogy Horvátország tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását.

„Kérjük Horvátországot, hogy tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia számára az Adria-vezetéken keresztül, mivel a szankciók alóli mentességünk lehetővé teszi a tengeri úton történő importot, ha a vezetéki szállítás megszakad” – áll a levélben.

A levél szerint „az energiaellátás biztonsága soha nem lehet ideológiai kérdés”, és elvárják, hogy Horvátország – „Ukrajnával ellentétben” – ne veszélyeztesse politikai okokból Magyarország és Szlovákia ellátását.

Ante Susnjar erre úgy reagált, hogy

Horvátország segít a partnereinek, de a segítség nem orosz olajat jelent, hanem kizárólag nem orosz eredetű nyersanyagot.

„A Janaf kapacitása elegendő, és nincs technikai akadálya a kőolajimportnak” – mondta, hozzátéve, hogy a segítség az európai jogszabályokkal és az OFAC-szabályokkal összhangban történhet.

A cikk emlékeztet, hogy amikor az Európai Bizottság 2024-ben alternatívaként említette a horvát vezetéket az orosz olaj helyett, Budapest és Pozsony pénzügyileg fenntarthatatlannak és operatívan problémásnak nevezte.

A horvát politikus közlése szerint a százhalombattai finomító évi nyolcmillió tonnát, a pozsonyi hatmillió tonnát képes feldolgozni, miközben Magyarország saját termelése körülbelül egymillió tonna. Az Adria-vezeték viszont évi 15 millió tonna szállítására képes Omisaljtól Magyarország és Szlovákia felé.

A miniszter szerint a vita valójában pénzről szól. A szállítási tarifák a teljes költség mindössze 1 százalékát teszik ki, miközben az orosz olaj körülbelül 30 százalékkal olcsóbb az alternatíváknál.

