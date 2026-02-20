Kíméletlen horvát üzenet érkezett Magyarországnak: nem engedik át az orosz olajat az Adria-vezetéken – pedig ők is elismerik, hogy 30 százalékkal olcsóbb a többinél

Napok óta éles szóváltás zajlik Horvátország és Magyarország között az olajszállítás ügyében, amelybe időközben Szlovákia is bekapcsolódott.

Horvátország határozottan elutasította Magyarország és Szlovákia kérését, hogy az Adria-vezetéken keresztül tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását / Fotó: Clare Louise Jackson / Shutterstock

A magyar kormány arra kérte Horvátországot, hogy engedélyezze az orosz kőolaj tranzitját Magyarország felé. A horvát kormány azonban kitart álláspontja mellett, és ismételten kijelentette: nem engedélyezi orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia számára – számolt be a horvát Index.

Az orosz támadás következtében megrongálódott, az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken keresztül Oroszország Magyarországot és Szlovákiát látta el. A szállítás leállása újabb energiaválságot idézett elő Közép-Európában.

A Barátság a világ egyik leghosszabb és legfontosabb kőolajvezetéke, amelyet még a Szovjetunió idején építettek, hogy az orosz olajmezőket összekösse a közép- és kelet-európai finomítókkal.

A rendszernek két fő ága van: egy északi és egy déli.

Az ukrán Naftogaz január 27-én közölte, hogy Oroszország megtámadta egyik kelet-ukrajnai létesítményüket, pontos helyszínt nem megnevezve.

A Brodi városában – ahol a Barátság vezeték keresztezi a Brodi–Odessza-útvonalat – működő hatóságok a levegő szennyezettségére figyelmeztették a lakosságot az égő kőolajszármazékok miatt. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha az X-en közzétett egy fotót a lángoló vezetékről.

Az új útvonal Horvátországon vezetne keresztül. Magyarország és Szlovákia nem alternatív olajat kért, hanem alternatív szállítási útvonalat ugyanahhoz az orosz Urals típusú kőolajhoz – az Adria (Janaf) vezetéken keresztül.

Az Európai Bizottság vészhelyzeti kivételt ad a magyar energiaellátás biztosítására a Barátság kőolajvezetéket ért támadások miatt. Brüsszel kiemelte, hogy a tagállamok energiaellátása minden körülmények között prioritás, és ezért engedélyezi az orosz olaj Horvátországon keresztül történő importját.

Szijjártó Péter külügyminiszter és Denisa Saková szlovák energetikai miniszter levélben fordult a horvát gazdasági miniszterhez, Ante Susnjarhoz, hogy Horvátország tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását.