Napi abszurd: élő adásban akarta feladni magát a Magyarországra szökött lengyel politikus, de az összes telefonvonal foglalt volt – videó
A Magyarországon menedékjogot kapott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügy-miniszter péntek este megpróbálta felhívni a lengyel rendőrséget, miután a nap folyamán elfogatóparancsot adtak ki ellene, ám a hatóságnál először nem vették fel a telefont, később az összes vonal foglalt volt – írja a Do rzeczy.
Csütörtökön a Varsó-Mokotówi Kerületi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte Zbigniew Ziobrót részben a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás elől való bujkálása miatt.
Pénteken az ügyészség elfogatóparancsot adott ki a volt igazságügy-miniszter ellen. A parancs tartalmazza Ziobro képmását és elérhetőségeit.
„Aki bármilyen információval rendelkezik a körözött személy hollétéről, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Varsói Rendőr-főkapitányság munkatársaival személyesen vagy telefonon a 47 72 37 657-es számon, a [email protected] e-mail címen, a 112-es segélyhívó számon vagy a legközelebbi rendőrkapitányságon” – áll a közleményben.
Péntek este fel is hívta a rendőrséget
Ziobro egy ideje Magyarországon tartózkodik, miután nemzetközi védelmet és politikai menedékjogot kapott. Péntek este a Jog és Igazságosság politikusa internetkapcsolaton keresztül szerepelt a Telewizja Republika tévécsatornán.
Az élő adásban a volt igazságügy-miniszter megpróbálta felhívni az elfogatóparancsban szereplő számot, de senki sem vette fel a telefont. Többszöri próbálkozás után sikerült elérnie a rendőrség központját. „Jó reggelt kívánok, egy rendőrségi egységet sikerült elérnie. Kérjük, tartsa a hívását” – hallatszott az üzenetrögzítő géphangja.
„Elnézést kérünk, a vonal jelenleg foglalt” – jelentette be egy pillanat múlva a géphang.
Ziobrót elsősorban hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással, összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják. Anna Adamiak szerint a volt főügyészt, ha bűnösnek találják, akár 25 évi szabadságvesztésre ítélhetik. A szóvivő szerint súlyos aggodalmak vetődtek fel azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki politikus megpróbálja elkerülni a részvételt az ellene folytatott eljárásban, elmenekülhet, és bizonyítékok meghamisítására törekszik. Az ügyészség szerint egy minisztériumi hivatalnokokból és köztisztviselőkből is álló szervezet a gyanú szerint több mint 150 millió zlotyt (13,8 milliárd forint) sikkaszthatott el.
Przemyslaw Nowak, az országos ügyészség szóvivője ugyanakkor pénteken elismerte, hogy a volt igazságügy-miniszter ellen kiadott elfogatóparancs valószínűleg hatástalan lesz. „Ez a módszer nem vezet a gyanúsított letartóztatásához, és bizonyos értelemben nem kényszeríti a jogi eljárásban való részvételre” – magyarázta.
Üldözik az ellenzéki lengyel politikusokat
Nem Ziobro az egyetlen lengyel politikus, aki Magyarországon kapott menedékjogot az elmúlt években. Marcin Romanowski korábbi lengyel igazságügyi miniszterhelyettes szintén hazánkban tartózkodik. Erősen megkérdőjelezhető és politikailag motivált eljárás alatt áll mindkét politikus. 2024 vége óta, azóta, hogy Donald Tusk a miniszterelnök, a Polgári Platform szisztematikusan rombolja a lengyel jogállamot. Amellett, hogy több bírót eltávolítottak, az alkotmánybíróság bizonyos döntéseit a kormány nem veszi figyelembe.