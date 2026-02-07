Napi abszurd: élő adásban akarta feladni magát a Magyarországra szökött lengyel politikus, de az összes telefonvonal foglalt volt – videó

A Magyarországon menedékjogot kapott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügy-miniszter péntek este megpróbálta felhívni a lengyel rendőrséget, miután a nap folyamán elfogatóparancsot adtak ki ellene, ám a hatóságnál először nem vették fel a telefont, később az összes vonal foglalt volt – írja a Do rzeczy.

Napi abszurd: élő adásban akarta feladni magát a Magyarországra szökött lengyel politikus, de az összes telefonvonal foglalt volt / Fotó: SOPA Images / Getty Images Hungary

Csütörtökön a Varsó-Mokotówi Kerületi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte Zbigniew Ziobrót részben a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás elől való bujkálása miatt.

Pénteken az ügyészség elfogatóparancsot adott ki a volt igazságügy-miniszter ellen. A parancs tartalmazza Ziobro képmását és elérhetőségeit.

„Aki bármilyen információval rendelkezik a körözött személy hollétéről, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Varsói Rendőr-főkapitányság munkatársaival személyesen vagy telefonon a 47 72 37 657-es számon, a [email protected] e-mail címen, a 112-es segélyhívó számon vagy a legközelebbi rendőrkapitányságon” – áll a közleményben.

Péntek este fel is hívta a rendőrséget

Ziobro egy ideje Magyarországon tartózkodik, miután nemzetközi védelmet és politikai menedékjogot kapott. Péntek este a Jog és Igazságosság politikusa internetkapcsolaton keresztül szerepelt a Telewizja Republika tévécsatornán.

Az élő adásban a volt igazságügy-miniszter megpróbálta felhívni az elfogatóparancsban szereplő számot, de senki sem vette fel a telefont. Többszöri próbálkozás után sikerült elérnie a rendőrség központját. „Jó reggelt kívánok, egy rendőrségi egységet sikerült elérnie. Kérjük, tartsa a hívását” – hallatszott az üzenetrögzítő géphangja.

„Elnézést kérünk, a vonal jelenleg foglalt” – jelentette be egy pillanat múlva a géphang.

Ziobrót elsősorban hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással, összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják. Anna Adamiak szerint a volt főügyészt, ha bűnösnek találják, akár 25 évi szabadságvesztésre ítélhetik. A szóvivő szerint súlyos aggodalmak vetődtek fel azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki politikus megpróbálja elkerülni a részvételt az ellene folytatott eljárásban, elmenekülhet, és bizonyítékok meghamisítására törekszik. Az ügyészség szerint egy minisztériumi hivatalnokokból és köztisztviselőkből is álló szervezet a gyanú szerint több mint 150 millió zlotyt (13,8 milliárd forint) sikkaszthatott el.