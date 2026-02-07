Deviza
EUR/HUF377,79 0% USD/HUF319,69 0% GBP/HUF435,35 +0,04% CHF/HUF412,2 +0,04% PLN/HUF89,56 0% RON/HUF74,17 0% CZK/HUF15,59 0% EUR/HUF377,79 0% USD/HUF319,69 0% GBP/HUF435,35 +0,04% CHF/HUF412,2 +0,04% PLN/HUF89,56 0% RON/HUF74,17 0% CZK/HUF15,59 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
tőzsde
árfolyam

„Most kell venni!” – a legveszélyesebb mondat a tőzsdén, ami néha mégis igaz

A részvénypiacok esésekor valami furcsa történik: hirtelen mindenki egyszerre lesz bátor, és egyszerre lesz halálra rémült. A tőzsde ilyenkor nemcsak grafikonokat rajzol, hanem idegeket tép, reflexeket tesztel és pénzt válogat ki a zsebekből. A kérdés csak az, hogy aki most olcsón venne, az valódi lehetőséget lát, vagy csak belesétál egy szépen kivilágított csapdába. És mire ezt biztosan tudni lehet, addigra a piac már rég továbblépett.
Ballagó Dániel
2026.02.07, 10:30

A részvénypiacok esése mindig különleges helyzetet teremt. Miközben a hírek gyakran borúlátóak, a befektetők egy része ilyenkor éppen lehetőséget lát: ha az árfolyamok jelentősen visszaestek, sokan úgy gondolják, hogy olcsón lehet vásárolni, és a későbbi felpattanásból profitálni. A logika első ránézésre egyszerű: mélyponton venni, majd magasabban eladni. A gyakorlat azonban ennél jóval összetettebb. A legfontosabb kérdés nem az, hogy vonzó-e az alacsony ár, hanem az, hogy a piac valóban elérte-e a mélypontot, illetve milyen időtávon várható érdemi korrekció vagy emelkedés.

Black,Monday.,Trade,For,Profit,In,The,Stock,Market.,The, tőzsde, részvény
A tőzsde zuhan, a FOMO nő: de vajon ez vételi jel vagy pánikjelmez? / Fotó: Shutterstock

A „ma már olcsó” nem egyenlő a „holnap drága” ígéretével

A mélypont fogalma nem egyetlen konkrét árfolyamszintet jelent, hanem inkább egy viszonyítási pontot: azt a helyzetet,

amikor egy részvény, szektor vagy index jelentősen eltávolodik a korábbi átlagos értékeltségétől, vagyis az árfolyam látványosan a történelmi szintek alá kerül.

Sokan ilyenkor az úgynevezett átlaghoz való visszatérés elvére építenek:

ha valami túlzottan esett, akkor előbb-utóbb visszakapaszkodik egy stabilabb, hosszabb távon jellemző szintre. Ez valóban létező piaci jelenség, ugyanakkor nem automatikus törvényszerűség, és különösen nem rövid távon.

A statisztika nem mindig a mélyponton vásárlók oldalán áll

A piaci legendárium szerint a legnagyobb nyereség azoké, akik pánik idején mernek vásárolni.

A hosszabb idősoros vizsgálatok azonban óvatosságra intenek: rövid távon a nagy esések sok esetben nem fordulnak meg gyorsan, sőt, gyakran folytatódnak.

A tapasztalat inkább azt mutatja, hogy az átlaghoz való visszatérés évek alatt, nem pedig hetek alatt érvényesül – és még akkor sem mindig. Egy index esetében nagyobb az esély arra, hogy a gazdasági ciklusokkal együtt később újra emelkedés következik. Egy egyedi részvénynél viszont a helyzet jóval kockázatosabb: egy vállalat árfolyama nem csupán a piaci hangulat miatt eshet, hanem azért is, mert a cég üzleti kilátásai romlanak, és ez az egyik legnagyobb különbség, mert

míg a piac egésze hajlamos visszakapaszkodni, addig egy konkrét részvény akár tartósan is alulteljesíthet, vagy akár soha nem tér vissza a korábbi csúcsára.

Miért esett az árfolyam? Ez a legfontosabb kérdés

A mélyponton vásárlás akkor lehet indokolt, ha az árfolyam esése mögött elsősorban átmeneti tényezők állnak: például pánik, túlzott reakció, geopolitikai feszültség, kamatkörnyezet miatti általános eladási hullám vagy technikai jellegű piaci mozgás.

Ha azonban az esés oka fundamentális – például romló eredménytermelő képesség, csökkenő kereslet, adósságproblémák, versenyképességi gondok –, akkor a „minden esés után jön a felpattanás” logikája könnyen félrevezető lehet.

A befektetőknek ezért érdemes megkülönböztetni az olcsó részvényt a csapdától: nem minden alacsony ár jelent lehetőséget, néha egyszerűen csak a piac beárazza a romló kilátásokat.

A tökéletes időzítés illúziója

A mélypont eltalálása a gyakorlatban rendkívül nehéz, még professzionális szereplők számára is.

Az árfolyamok esés közben gyakran olcsónak tűnnek, majd tovább esnek, így a befektető könnyen abba a helyzetbe kerülhet, hogy túl korán vásárolt.

Éppen ezért sok tapasztalt piaci szereplő nem egyetlen nagy vásárlással próbál belépni, hanem fokozatosan épít pozíciót: több részletben, időben elosztva, így csökkentve a rossz időzítésből fakadó kockázatot.

A fokozatosság előnye: nem mindent egy lapra

Az egyik legpraktikusabb megközelítés az, amikor a befektető nem próbálja megjósolni a mélypontot, hanem tudatosan elfogadja, hogy azt senki nem látja előre. Ilyenkor a stratégia a következő logikára épül:

  • a befektető hosszabb távon gondolkodik,
  • az esés során több lépcsőben vásárol,
  • és a kockázatot diverzifikációval mérsékli.

Ez különösen akkor lehet hasznos, ha a piac egésze esik, és a befektető nem egyetlen részvényt választ, hanem szélesebb kitettséget épít, például több szektorban vagy akár indexkövető eszközökön keresztül.

Mikor lehet valóban jó döntés a mélyponton vásárlás?

A mélyponton történő vásárlás hosszabb távon akkor működhet a legjobban, ha egyszerre teljesül néhány feltétel:

  • az esés mögött inkább piaci hangulat, mint vállalati összeomlás áll,
  • a befektetőnek van türelme kivárni a többéves helyreállást,
  • a portfólió megfelelően diverzifikált,
  • és a vásárlás nem egyetlen, kockázatos döntésre épül.

Fontos szempont az is, hogy a befektetőnek legyen világos kockázatkezelési terve: mekkora veszteséget tud elfogadni, mekkora időtávban gondolkodik, és milyen arányban vállal részvénykitettséget.

Jó stratégia lehet, de csak fegyelemmel

A mélyponton vásárlás gondolata érthetően vonzó, hiszen az alacsony árfolyamok nagyobb hozampotenciált ígérhetnek. A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a módszer csak akkor működik jól, ha a befektető nem a tökéletes pillanatot keresi, hanem a kockázatokat kezeli: fokozatosan vásárol, diverzifikál és hosszabb távon gondolkodik. A részvénypiacokon ugyanis nem az a legnehezebb, hogy valaki megvegye a papírt úgymond olcsón, hanem az, hogy felismerje: az alacsony ár valódi lehetőség vagy csupán egy tartósan romló helyzet tünete.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu