„Most kell venni!” – a legveszélyesebb mondat a tőzsdén, ami néha mégis igaz

A részvénypiacok esése mindig különleges helyzetet teremt. Miközben a hírek gyakran borúlátóak, a befektetők egy része ilyenkor éppen lehetőséget lát: ha az árfolyamok jelentősen visszaestek, sokan úgy gondolják, hogy olcsón lehet vásárolni, és a későbbi felpattanásból profitálni. A logika első ránézésre egyszerű: mélyponton venni, majd magasabban eladni. A gyakorlat azonban ennél jóval összetettebb. A legfontosabb kérdés nem az, hogy vonzó-e az alacsony ár, hanem az, hogy a piac valóban elérte-e a mélypontot, illetve milyen időtávon várható érdemi korrekció vagy emelkedés.

A tőzsde zuhan, a FOMO nő: de vajon ez vételi jel vagy pánikjelmez? / Fotó: Shutterstock

A „ma már olcsó” nem egyenlő a „holnap drága” ígéretével

A mélypont fogalma nem egyetlen konkrét árfolyamszintet jelent, hanem inkább egy viszonyítási pontot: azt a helyzetet,

amikor egy részvény, szektor vagy index jelentősen eltávolodik a korábbi átlagos értékeltségétől, vagyis az árfolyam látványosan a történelmi szintek alá kerül.

Sokan ilyenkor az úgynevezett átlaghoz való visszatérés elvére építenek:

ha valami túlzottan esett, akkor előbb-utóbb visszakapaszkodik egy stabilabb, hosszabb távon jellemző szintre. Ez valóban létező piaci jelenség, ugyanakkor nem automatikus törvényszerűség, és különösen nem rövid távon.

A statisztika nem mindig a mélyponton vásárlók oldalán áll

A piaci legendárium szerint a legnagyobb nyereség azoké, akik pánik idején mernek vásárolni.

A hosszabb idősoros vizsgálatok azonban óvatosságra intenek: rövid távon a nagy esések sok esetben nem fordulnak meg gyorsan, sőt, gyakran folytatódnak.

A tapasztalat inkább azt mutatja, hogy az átlaghoz való visszatérés évek alatt, nem pedig hetek alatt érvényesül – és még akkor sem mindig. Egy index esetében nagyobb az esély arra, hogy a gazdasági ciklusokkal együtt később újra emelkedés következik. Egy egyedi részvénynél viszont a helyzet jóval kockázatosabb: egy vállalat árfolyama nem csupán a piaci hangulat miatt eshet, hanem azért is, mert a cég üzleti kilátásai romlanak, és ez az egyik legnagyobb különbség, mert

míg a piac egésze hajlamos visszakapaszkodni, addig egy konkrét részvény akár tartósan is alulteljesíthet, vagy akár soha nem tér vissza a korábbi csúcsára.

Miért esett az árfolyam? Ez a legfontosabb kérdés

A mélyponton vásárlás akkor lehet indokolt, ha az árfolyam esése mögött elsősorban átmeneti tényezők állnak: például pánik, túlzott reakció, geopolitikai feszültség, kamatkörnyezet miatti általános eladási hullám vagy technikai jellegű piaci mozgás.

Ha azonban az esés oka fundamentális – például romló eredménytermelő képesség, csökkenő kereslet, adósságproblémák, versenyképességi gondok –, akkor a „minden esés után jön a felpattanás” logikája könnyen félrevezető lehet.

A befektetőknek ezért érdemes megkülönböztetni az olcsó részvényt a csapdától: nem minden alacsony ár jelent lehetőséget, néha egyszerűen csak a piac beárazza a romló kilátásokat.