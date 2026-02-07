Brutális támadást indított Oroszország Ukrajna ellen szombat reggel, miközben épp most durvul be igazán a tél
Oroszország hatalmas támadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen a kora reggeli órákban, ami áramkimaradásokat okozott a legtöbb régióban – jelentette az Ukrenergo állami energiaszolgáltató szombat hajnalban.
Denisz Smihal energiaügyi miniszter is megerősítette, hogy Oroszország hatalmas támadást hajtott végre Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen, rendkívüli áramkimaradásokat okozva a legtöbb régióban.
A támadás a téli fagyok visszatérésének pillanatában történt, a következő napokban Kijevben mínusz 19 Celsius-fokra várható a hőmérséklet csökkenése, ami további terhet ró az energiarendszerre
– írja a The Kyiv Independent.
Smihal elmondta, hogy az orosz erők nagyfeszültségű alállomásokat, valamint 750 és 330 kilovoltos távvezetékeket vettek célba, amelyek Ukrajna energiahálózatának gerincét alkotják. Termelő létesítményeket is érintettek, köztük a nyugat-ukrajnai burstini és dobrotviri hőerőműveket.
A DTEK, Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energiacége arról számolt be, hogy hőerőműveinek berendezései jelentős károkat szenvedtek. A vállalat a támadást Moszkva 220. támadásának nevezte létesítményei ellen a totális invázió kezdete óta.
Áramszünet Ukrajna több régiójában is
A támadásokról országszerte, többek között a nyugati régiókban is jelentések érkeztek. Ukrán illetékesek szerint Hmelnickij, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivszk és Lviv megyéket sújtották a támadások.
Smihal elmondta, hogy február 7. óta az egész országban akár ötös fokozatú vészhelyzeti áramkimaradási ütemtervek vannak érvényben, a keleti és északi régiókban pedig további vészhelyzeti intézkedéseket vezettek be.
Az ukrán hálózatüzemeltető, az Ukrenergo szintén sürgősségi segítséget kért Lengyelországtól az áramellátásban, de erről egyelőre nincsenek további részletek. „Az energetikai szakemberek készen állnak a helyreállítás megkezdésére, amint a helyzet lehetővé teszi” – mondta Smihal.
A legutóbbi csapások az ukrán tisztségviselők és elemzők által az invázió kezdete óta legkeményebbnek és legnehezebbnek leírt tél idején érik az országot, miközben Moszkva visszatérően a csúcsterhelési időszakokban veszi célba az energetikai infrastruktúrát. Az orosz erők egyre gyakrabban alkalmazzák az úgynevezett kettős csapásokat, az energetikai létesítményeket akkor éri újabb találat, amikor a technikusok és mentőcsapatok a helyszínre érkeznek, ami jelentősen megnehezíti az azonnali javításokat, és a dolgozókat is veszélyezteti.
Nem először támadják az oroszok az ukrán energetikai rendszert. A február 3-i éjszakai támadásban Oroszország az év kezdete óta a legnagyobb csapást mérte Ukrajna energetikai rendszerére, súlyos károkat okozva a hőerőművekben és a nagyfeszültségű alállomásokban.
Trump szerint jól haladnak a béketárgyalásokkal
A támadás egy nappal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök tegnap kijelentette, hogy jó tárgyalások folynak az ukrajnai háborúról, és előrelépés lehetséges.
Ma nagyon-nagyon jó tárgyalások folytak Oroszországról és Ukrajnáról
– mondta az újságíróknak. „Történhet valami” – tette hozzá. A Kreml korábban azt közölte, hogy a béketárgyalások harmadik fordulójára „hamarosan” sor kerül, bár pontos dátumot még nem tűztek ki.
A héten lezajlott legutóbbi tárgyalási forduló eredményeként megállapodás született egy jelentős fogolycseréről, de a vitatott területek kérdésében nem történt előrelépés. „Két nap konstruktív és nagyon nehéz munka volt” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.