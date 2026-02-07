Oroszország hatalmas támadást indított Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen a kora reggeli órákban, ami áramkimaradásokat okozott a legtöbb régióban – jelentette az Ukrenergo állami energiaszolgáltató szombat hajnalban.

Brutális támadást indított Oroszország Ukrajna ellen szombat reggel, miközben épp most durvul be igazán a tél / Fotó: X

Denisz Smihal energiaügyi miniszter is megerősítette, hogy Oroszország hatalmas támadást hajtott végre Ukrajna energiainfrastruktúrája ellen, rendkívüli áramkimaradásokat okozva a legtöbb régióban.

A támadás a téli fagyok visszatérésének pillanatában történt, a következő napokban Kijevben mínusz 19 Celsius-fokra várható a hőmérséklet csökkenése, ami további terhet ró az energiarendszerre

– írja a The Kyiv Independent.

Smihal elmondta, hogy az orosz erők nagyfeszültségű alállomásokat, valamint 750 és 330 kilovoltos távvezetékeket vettek célba, amelyek Ukrajna energiahálózatának gerincét alkotják. Termelő létesítményeket is érintettek, köztük a nyugat-ukrajnai burstini és dobrotviri hőerőműveket.

A DTEK, Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energiacége arról számolt be, hogy hőerőműveinek berendezései jelentős károkat szenvedtek. A vállalat a támadást Moszkva 220. támadásának nevezte létesítményei ellen a totális invázió kezdete óta.

Among the many Russian attacks on Ukraine's civilian infrastructure overnight, logistics warehouses in Kyiv region.



According to the State Emergency Service, the fire is still ongoing. The fire started due to a drone attack in the city of Yagotin in the Boryspil district.



The… pic.twitter.com/R38LQKcnVi — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) February 7, 2026

Áramszünet Ukrajna több régiójában is

A támadásokról országszerte, többek között a nyugati régiókban is jelentések érkeztek. Ukrán illetékesek szerint Hmelnickij, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivszk és Lviv megyéket sújtották a támadások.

Smihal elmondta, hogy február 7. óta az egész országban akár ötös fokozatú vészhelyzeti áramkimaradási ütemtervek vannak érvényben, a keleti és északi régiókban pedig további vészhelyzeti intézkedéseket vezettek be.

Az ukrán hálózatüzemeltető, az Ukrenergo szintén sürgősségi segítséget kért Lengyelországtól az áramellátásban, de erről egyelőre nincsenek további részletek. „Az energetikai szakemberek készen állnak a helyreállítás megkezdésére, amint a helyzet lehetővé teszi” – mondta Smihal.