Törökország és Szaúd-Arábia hadiipari együttműködése új fejezetéhez érkezhet a török fejlesztésű KAAN ötödik generációs vadászgép kapcsán. A török sajtó szerint Rijád befektetőként csatlakozhatna a programhoz, ami jelentős pénzügyi és politikai támogatást jelenthetne Ankarának – írja a Neokohn.

Megszülethetett a sivatag csodafegyvere: Rijád és Ankara közös vadászgéppel sokkolja a világot / Fotó: Anadolu via AFP

Megszülethetett a sivatag csodafegyvere: Rijád és Ankara közös vadászgéppel sokkolja a világot

Bár a konkrétumok, például a befektetés mértéke vagy az ipari munkamegosztás még nem ismert, de Recep Tayyip Erdogan török elnök nyilatkozatai szerint a megállapodás előkészítése már zajlik. A Turkish Aerospace Industries (TAI) által vezetett projekt keretében a KAAN-t lopakodó technológiával, fejlett szenzorfúzióval, hálózatalapú hadviselési képességekkel és magas fokú automatizáltsággal tervezik.

Ugyan Törökország NATO-tag, de az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszer megvásárlása miatt évekkel ezelőtt kizárták az F-35 programból. Ennek következtében Ankara nem jut hozzá a nyugati ötödik generációs technológiához, és továbbra is F-16-osokra kénytelen támaszkodni. Bár időről időre felmerül a török-amerikai viszony rendezése, az F-35-ökhöz vezető út továbbra is bizonytalan. Ez erősítette fel a szintén ötödik generációs Kaan kifejlesztésének jelentőségét.

A gép elsődleges célja a török légierő elöregedő F-16-os flottájának leváltása, miközben exportra is szánják. A program ütemterve szerint a KAAN első nyilvános bemutatójára 2023-ban került sor, a prototípusok első tesztrepülései 2024 elején történtek meg sikeresen. A sorozatgyártás 2028-ban indulhat.

Ezért fontos a szaúdiaknak a vadászgép

Emiatt Ankara jelentős erőforrásokat fordít saját fejlesztéseire, amihez külföldi finanszírozást és partnereket keres. Szaúd-Arábiának a KAAN alternatívát jelenthet az amerikai és európai fegyverek helyett. Rijád modernizálja légierejét, és bár F-35-ös beszerzést is szorgalmaz, igyekszik csökkenteni függéségét a nyugati beszállítóktól.

A két ország közötti közeledés része a Közel-Kelet átalakuló erőviszonyainak, ahol a muszlim nagyhatalmak közötti pragmatikus partnerségek erősödnek a gazdasági, energetikai és katonai területeken egyaránt.