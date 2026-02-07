Deviza
Megszülethetett a sivatag csodafegyvere: Rijád és Ankara közös vadászgéppel sokkolja a világot

Törökország és Szaúd-Arábia védelmi együttműködése új szintre léphet: Rijád befektetőként csatlakozhat a török KAAN ötödik generációs vadászgép-programhoz, ami mindkét országnak stratégiai előnyöket hozhat.
VG
2026.02.07, 09:08
Frissítve: 2026.02.07, 09:11

Törökország és Szaúd-Arábia hadiipari együttműködése új fejezetéhez érkezhet a török fejlesztésű KAAN ötödik generációs vadászgép kapcsán.  A török sajtó szerint Rijád befektetőként csatlakozhatna a programhoz, ami jelentős pénzügyi és politikai támogatást jelenthetne Ankarának – írja a Neokohn.

Farnborough International Airshow kicks off in United Kingdom Török–szaúdi együttműködés a levegőben: Rijád befektethet a török KAAN ötödik generációs vadászgépbe
Megszülethetett a sivatag csodafegyvere: Rijád és Ankara közös vadászgéppel sokkolja a világot / Fotó: Anadolu via AFP

Megszülethetett a sivatag csodafegyvere: Rijád és Ankara közös vadászgéppel sokkolja a világot

Bár a konkrétumok, például a befektetés mértéke vagy az ipari munkamegosztás még nem ismert, de Recep Tayyip Erdogan török elnök nyilatkozatai szerint a megállapodás előkészítése már zajlik. A Turkish Aerospace Industries (TAI) által vezetett projekt keretében a KAAN-t lopakodó technológiával, fejlett szenzorfúzióval, hálózatalapú hadviselési képességekkel és magas fokú automatizáltsággal tervezik. 

Ugyan Törökország NATO-tag, de az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszer megvásárlása miatt évekkel ezelőtt kizárták az F-35 programból. Ennek következtében Ankara nem jut hozzá a nyugati ötödik generációs technológiához, és továbbra is F-16-osokra kénytelen támaszkodni. Bár időről időre felmerül a török-amerikai viszony rendezése, az F-35-ökhöz vezető út továbbra is bizonytalan. Ez erősítette fel a szintén ötödik generációs Kaan kifejlesztésének jelentőségét. 

A gép elsődleges célja a török légierő elöregedő F-16-os flottájának leváltása, miközben exportra is szánják. A program ütemterve szerint a KAAN első nyilvános bemutatójára 2023-ban került sor, a prototípusok első tesztrepülései 2024 elején történtek meg sikeresen. A sorozatgyártás 2028-ban indulhat.

Ezért fontos a szaúdiaknak a vadászgép

Emiatt Ankara jelentős erőforrásokat fordít saját fejlesztéseire, amihez külföldi finanszírozást és partnereket keres. Szaúd-Arábiának a KAAN alternatívát jelenthet az amerikai és európai fegyverek helyett. Rijád modernizálja légierejét, és bár F-35-ös beszerzést is szorgalmaz, igyekszik csökkenteni függéségét a nyugati beszállítóktól. 

A két ország közötti közeledés része a Közel-Kelet átalakuló erőviszonyainak, ahol a muszlim nagyhatalmak közötti pragmatikus partnerségek erősödnek a gazdasági, energetikai és katonai területeken egyaránt.

Bejelentették a svédek: jön a Gripen utódja, mérföldkőhöz ért az új csúcsvadászgép fejlesztése

Hamarosan érkezhet az újabb svéd haditechnika. A Saab jövőre megkezdené egy vadászgép méretű pilóta nélküli légi jármű (lényegében drón) tesztelését – jelentette be Per Nilsson, aki a Saab Aeronautics üzletágának fejlett programjain dolgozik. Hozzáette, hogy az még nem dőlt el, hogy a demonstrációs modell első változatán mely technológiákat fogják kipróbálni.

