Szombaton Magyar Péter bemutatja a Tisza hivatalosnak nevezett programját, amely azonban kizárólag a választási kampányra, az emberek megtévesztésére készült, miközben létezik egy másik, valódi kormányprogram, amit Brüsszelből kaptak – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter szombaton egy utolsó próbát tesz a választók becsapására / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Hazugságok hálójában: Magyar Péter szombaton egy utolsó próbát tesz a választók becsapására – bemutatjuk a Tisza valódi terveit

Az elmúlt hónapokban nyilvánosságra került valós terveikből, szakértőik és politikusaik nyilatkozataiból egyértelműen kiderül, mire készülnek: a háború támogatására, Ukrajna finanszírozására, brutális adóemelésekre, a családtámogatások megnyirbálására, az olcsó orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére.

Magyar Péterék valójában két programot dolgoztak ki: egy valódit, amelyet Brüsszelből diktáltak, és egy kamuprogramot a nyilvánosság megtévesztésére.

Ezt támasztja alá Csercsa Balázs, a Tiszából kiugrott szakértő a napokban adott több nyilatkozata is. „Egy nagy szakadék tátong nemcsak a közönség és a párt között, hanem a valódi szándékok és a kommunikált kormányprogram között (…) létezik egy úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és az eszközöket, és emellett készül egy kampányprogram, amelyet január közepére, majd később január végére ígértek” – mondta az MTV-nek adott interjújában.

Magyar Péter volt szakértője így fogalmazott: „A Tisza Párttal az a baj, hogy úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez.”

Tarr Zoltán a múlt év augusztusában Etyeken egy tiszás fórumon elszólta magát. A Tisza alelnöke azt mondta, hogy a valódi terveikről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak.

A Tisza jól ismert szakértők közreműködésével vérbeli baloldali megszorítócsomagot készít elő Brüsszel kedvéért.

Bokros Lajos, Bajnai Gordon és a többiek írták a Tisza programját

A valódi gazdasági programot nagyrészt ugyanazok a baloldali közgazdászok és bankárok alkotják, akik a Bokros- és Bajnai-féle megszorításokért is feleltek 2010 előtt. Pontosan úgy, ahogy arról korábban Orbán Viktor fogalmazott: a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz.