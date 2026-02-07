Magyar Péter szombaton egy utolsó próbát tesz a választók becsapására – bemutatjuk a Tisza valódi terveit
Szombaton Magyar Péter bemutatja a Tisza hivatalosnak nevezett programját, amely azonban kizárólag a választási kampányra, az emberek megtévesztésére készült, miközben létezik egy másik, valódi kormányprogram, amit Brüsszelből kaptak – írja a Magyar Nemzet.
Az elmúlt hónapokban nyilvánosságra került valós terveikből, szakértőik és politikusaik nyilatkozataiból egyértelműen kiderül, mire készülnek: a háború támogatására, Ukrajna finanszírozására, brutális adóemelésekre, a családtámogatások megnyirbálására, az olcsó orosz energia kivezetésére és a rezsicsökkentés eltörlésére.
Magyar Péterék valójában két programot dolgoztak ki: egy valódit, amelyet Brüsszelből diktáltak, és egy kamuprogramot a nyilvánosság megtévesztésére.
Ezt támasztja alá Csercsa Balázs, a Tiszából kiugrott szakértő a napokban adott több nyilatkozata is. „Egy nagy szakadék tátong nemcsak a közönség és a párt között, hanem a valódi szándékok és a kommunikált kormányprogram között (…) létezik egy úgynevezett konvergenciaprogram, amely egészen 2035-ig tartalmazza a megvalósítandó célokat és az eszközöket, és emellett készül egy kampányprogram, amelyet január közepére, majd később január végére ígértek” – mondta az MTV-nek adott interjújában.
Magyar Péter volt szakértője így fogalmazott: „A Tisza Párttal az a baj, hogy úgy akarja megnyerni a választást, hogy mást mond a választóknak, mint amit valójában tervez.”
Tarr Zoltán a múlt év augusztusában Etyeken egy tiszás fórumon elszólta magát. A Tisza alelnöke azt mondta, hogy a valódi terveikről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak.
A Tisza jól ismert szakértők közreműködésével vérbeli baloldali megszorítócsomagot készít elő Brüsszel kedvéért.
Bokros Lajos, Bajnai Gordon és a többiek írták a Tisza programját
A valódi gazdasági programot nagyrészt ugyanazok a baloldali közgazdászok és bankárok alkotják, akik a Bokros- és Bajnai-féle megszorításokért is feleltek 2010 előtt. Pontosan úgy, ahogy arról korábban Orbán Viktor fogalmazott: a baloldal mindig adót emel, mindig beleavatkozik a gazdaságba, mindig szabályoz.
Az Index hozta nyilvánosságra ősszel a Tiszának készült 600 oldalas megszorítócsomagot, amiről idén januárban a Magyar Nemzet megírta, hogy a párt belső működésére rálátó informátoruk szerint majdnem egy tucat baloldali kötődésű közgazdász dolgozhatott tanácsadóként, illetve szakértőként a programon. Ebből a társaságból többen részt vettek azokon a szakmai tanácskozásokon, amelyeket Király Júlia egykori jegybankalelnök Kossuth téri lakásán tartottak. Az összejöveteleken például Petschnig Mária Zita is részt vett a férjével, Kéri Lászlóval együtt, ám a Pénzügykutató tudományos főmunkatársa kérdésünkre a totális tagadást választotta. Még azt sem ismerte el, hogy közreműködött a Tisza-csomag kidolgozásában. Ez azért különös, mert korábban maga Petschnig beszélt arról, hogy a Pénzügykutatónál különféle gazdasági programokat írnak Magyar Péteréknek.
Óriási megszorításokra készülhet a Tisza
A Tisza kiszivárgott valódi terveiből és a nyilatkozataikból is egyértelmű, hogy eltörölnék a jelenlegi egykulcsos, alacsony adózású (15 százalékos) rendszert, és helyette magasabb adókulcsokkal, 22 és 33 százalékos kulcsokkal progresszív adórendszert vezetnének be. Minél többet dolgozik és keres valaki, annál többet vennének el tőle.
Már a közepes, 400 ezer forint feletti jövedelműek is jelentős nettó bércsökkenést tapasztalnának, a magasabb keresetűek pedig éves szinten százezreket vagy milliókat buknának a Tisza-adóval.
Itt azonban nem állnának meg Magyar Péterék. A terveikből világosan látszik: megszüntetnék a családi adókedvezményeket is, miközben magasabb szja-kulcsokat vezetnének be. Ez egyszerre két oldalról terhelné a szülőket. A gyermekek után járó adókedvezményeket 30–50 százalékkal csökkentenék, eltörölnék a gyedet, így az édesanyák kevesebb támogatást kapnának, és akár a gyermek egyéves kora előtt vissza kellene menniük dolgozni. Ez havi tízezreket venne ki a családok zsebéből. Hallhattuk már a Tisza politikusaitól azt is, hogy felül kellene vizsgálni az anyák és fiatalok adómentességét. Maga Magyar Péter nevezte választási koncoknak a családi kedvezményeket.
Összességében 3700 milliárdos adóemelést készítettek elő a vállalkozásoknak:
- eltörölnék a 9 százalékos társasági adót, helyette progresszív magas adókkal terhelnék a magyar cégeket, a kis- és középvállalkozásokat 25 százalékos kulccsal adóztatnák meg,
- megszüntetnék a katát, az ekhót, kiüresítenék a kivát, eltörölnék a kkv-kedvezményeket, és plusz 14 százalék új munkáltatói terhet vezetnének be.
Ez csődhullámot, tömeges elbocsátásokat, bérbefagyasztást és áremeléseket indítana el, különösen a kis- és középvállalkozások körében.
Brutális adóterveik között szerepel a 6,5 százalékos vagyonadó bevezetése például nagyobb autókra, 40 százalékos adó minden ingatlaneladás után, és 30–40 százalékkal adóztatnák meg a tőkejövedelmeket is: állampapírokat, babakötvényt és a nyugdíj-megtakarítást is. Ez már a középosztályt is sújtaná, visszavetné a megtakarításokat, és bizonytalanná tenné a családok pénzügyi jövőjét.
A Tisza teljesítené Brüsszel követeléseit is, amely elvárja az orosz energiáról való leválást és a hatósági árak eltörlését. Az erről szóló rendeletet ki is hirdették, a kormány pedig bejelentette, hogy emiatt beperli az Európai Bizottságot. Magyarország energiaellátása ma jelentős részben az orosz gázra és kőolajra épül, ennek erőltetett kiváltása felborítaná az energiabiztonságot, és drága importra kényszerítené az országot.
Emellett brüsszeli elvárás a rezsicsökkentés megszüntetése is. Mindezzel családok rezsije legalább háromszorosára vagy akár többszörösére nőne, a benzin ára elszállna, az energiabiztonság felborulna.