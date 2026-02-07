Deviza
S&P
hitelminősítő
Európa
Dánia
amerikai
Grönland

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő, Európa most elmondhat egy hálaimát: megjósolták, mi lesz Grönland sorsa

Ha nem tévednek, az nagyon jó hír. Az amerikai hitelminősítő beárazta a grönlandi konfliktust és ebből úgy tűnik, Európának nincs mitől félnie. A dán gazdaságról adott elemzés pedig kifejezetten pozitív jövőt jósol.
Hecker Flórián
2026.02.07, 07:17
Frissítve: 2026.02.07, 07:32

Megerősítette Dánia lehetséges legjobb osztályzatát az S&P, az amerikai hitelminősítő egyben diplomáciai megoldást valószínűsít Grönland ügyében.

Amerikai hitelminősítő, Grönland, Dánia
Amerikai hitelminősítő: itt az ítélet, Európa most elmondhat egy hálaimát / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Kertész Róbert, az MTI londoni tudósítója arról számolt be, hogy az S&P Global Ratings változatlan stabil kilátással megerősítette Dánia

  • hosszú és rövid lejáratú
  • hazai és külső szuverén kötelezettségeinek
  • lehetséges legjobb, "AAA/A-1 plusz" szintű besorolásait.

A nemzetközi hitelminősítő a Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte, hogy az Egyesült Államokkal Grönland ügyében kialakult viszály diplomáciai megoldását valószínűsíti.

Amerikai hitelminősítő: itt az ítélet, Európa most elmondhat egy hálaimát

A besorolások megerősítéséhez fűzött elemzésében az S&P közölte: alapeseti előrejelzése az, hogy az Egyesült Államok és Dánia kötött Grönland területi státusáról kialakult viták

nem okoznak fennakadást a két NATO-szövetséges ország közötti kétoldalú kereskedelemben.

A hitelminősítő várakozása szerint a Grönland területi hovatartozásáról folyó tárgyalások eredményeként az Egyesült Államok erősítheti majd katonai jelenlétét az autonóm területként Dániához tartozó szigeten, és Dánia is fokozhatja a Grönland biztonságának növelését célzó erőfeszítéseit.

Az S&P Global megjegyezi ugyanakkor, hogy ha a tárgyalási folyamat kisiklana, az Egyesült Államok ismét vámemelési fenyegetésekkel állhat elő, és ez kockázatokat jelentene a dán gazdaság növekedési kilátásaira.

Dánia gazdasága

A cég becslése szerint a dán export 18 százaléka irányul az amerikai piacra, így az Egyesült Államok Dánia legnagyobb kereskedelmi partnere.

A koronavírusjárvány előtti utolsó teljes évhez, 2019-hez képest a teljes dán exportérték a hazai össztermékhez (GDP) mérve 12 százalékponttal emelkedett, és ennek eredményeként Dánia GDP-arányos külső többlete a világ többi gazdaságával szemben immár meghaladja a 12 százalékot – áll az S&P elemzésében.

  1. A hitelminősítő az idén 2,25 százalékos,
  2. a 2027-2029-es időszakban évente átlagosan 2 százalékos reálnövekedést valószínűsít a dán gazdaságban.

Az S&P Global Ratings kiemeli, hogy a dán államháztartási egyenleg az utóbbi öt év mindegyikében jelentős többletekkel zárt. A cég becslése szerint a dán költségvetésben tavaly 2,9 százalékos GDP-arányos többlet keletkezhetett.

Ebben a környezetben a hazai össztermékhez mért nettó dán államadósságráta alig 9 százalék.

Nemrégiben egy másik globális hitelminősítő, a Moody's Ratings is megerősítette Dánia lehetséges legjobb – ennek a cégnek a módszertanában "Aaa"-val jelölt – besorolását.

A döntés indoklásában a Moody's szintén kiemelte, hogy az Egyesült Államokkal Grönland ügyében kialakult viszály diplomáciai megoldását valószínűsíti, és nem számol Dánia nemzetbiztonsági kockázatainak jelentős növekedésével.

A cég úgy fogalmazott elemzésében, hogy Grönland státusának hatása Dánia alapvető adósminőségi profiljára a sziget hatalmas kiterjedése ellenére elhanyagolható, tekintettel Dánia és Grönland korlátozott gazdasági kapcsolatrendszerére.

