Az Egyesült Királyság fontolgatja egy orosz kötődésű, az árnyékflottához tartozó tartályhajó lefoglalását. Brit védelmi források megerősítették, hogy a NATO-szövetségesekkel folytatott egyeztetéseken már azonosították a katonai lehetőségeket a meg nem nevezett hajó elkobzására, bár konkrét lépés nem történt. Az orosz árnyékflotta évente több tízmilliárd dollár bevételt hoz Moszkvának.

Újabb csapás készül Putyin pénztárcája ellen: London simán lenyúlná az orosz olajmilliárdokat

A The Guardiannek nyilatkozó elemzők szerint a brit haditengerészet a nemzetközi tengeri jog alapján több ilyen tankert megállíthatna és ellenőrizhetne, mivel ezek gyakran hamis zászló alatt közlekednek, így gyakorlatilag államtalan hajóknak minősülnek.

Azonban az eszkaláció kockázata miatt mindeddig nem történt ilyen lépés.

A múlt hónap végén az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és más balti-, valamint északi-tengeri NATO-országok közös nyilatkozatot adtak ki, amely szerint a régióban közlekedő hajóknak szigorúan be kell tartaniuk a nemzetközi jog előírásait. A nyilatkozat óta nem történt konkrét intézkedés.

Franciaország lefoglalt egy tankert, de elengedi

Egy hónappal korábban az Egyesült Államok üldözőbe vette a Marinera tartályhajót a Karib-tengertől az északi Atlanti-óceánig, majd brit segítséggel Skócia és Izland között elkobozta. A hajó kezdetben hamis zászló alatt haladt, de az üldözés során orosz zászló alá regisztráltatta magát, sikertelenül próbálva elkerülni az elfogást.

Január 22-én – a közös nyilatkozat aláírása előtt – Franciaország őrizetbe vette a Grinch nevű olajszállító tartályhajót Spanyolország partjainál. A Murmanszkból indult hajó a Comore-szigetek zászlaja alatt haladt, de Emmanuel Macron francia elnök a héten közölte, hogy a francia jog miatt szabadon kell engedni a hajót.

Az orosz reakciók mindkét eset után visszafogottak voltak, de egy brit vagy európai vezetésű művelet nagyobb feszültséget keltene, Moszkva várhatóan keményebben reagálna.

Zavartalanul folyik az orosz olajexport a tengeren

Oroszország naponta mintegy 10 millió hordó olajat termel – mondta a lapnak Craig Kennedy, a Harvard Egyetem Davis Központjának orosz és eurázsiai tanulmányokkal foglalkozó munkatársa.

A kivitel egy részét vezetéken keresztül juttatja el a célországokba, de napi 5-6 millió hordót tengeren keresztül szállít.

A tengeri szállítmányok 60 százaléka Kínába és Indiába kerül. Az elemzők szerint nem világos, hogy egy vagy két hajó elfoglalása mennyire befolyásolná az orosz olajexportot. A lefoglalások mellett november vége óta több, az árnyékflottához tartozó tartályhajót ért dróntámadás, és érdemben nem csökkent az orosz kivitel.