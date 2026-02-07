Lezárult az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti háromoldalú béketárgyalások legújabb fordulója pénteken, a tárgyalásokat mindkét fél produktívnak minősítette. Egyre közelebb van a budapesti békecsúcs.

Rendkívüli: Trump ultimátumot adott – megvan az időpont, mikor köthetik meg a békét Budapesten / Fotó: Evelyn Hockstein / Reuters

Az Egyesült Államok júniusig adott határidőt Ukrajnának és Oroszországnak, hogy megállapodásra jussanak Oroszország agresszív háborújának befejezéséről – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Ebben az időkeretben Donald Trump amerikai elnök kormánya valószínűleg nyomást fog gyakorolni mindkét félre. „Nyilatkozatainak nyilvánosságra hozatalát csak szombat reggel engedélyezték. Azt mondják, hogy mindent meg akarnak tenni júniusig – mondta Zelenszkij –, mindent meg fognak tenni az orosz–ukrán háború befejezése érdekében. És világos ütemtervet akarnak minden eseményre.”

A Reuters szerint az Egyesült Államok és Ukrajna egy Oroszországgal kötendő békemegállapodás ütemtervéről tárgyal, amely magában foglalhatja azt is, hogy tavasszal választást tartanak Ukrajnában.

A cél egy márciusi békemegállapodás, amelyet májusban népszavazás és választás követne – közölte több bennfentes forrás.

Az amerikai tárgyalócsoport, élén Steve Witkoff különmegbízottal és Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel, a gyorsaságra törekszik. Ennek oka az aggodalom, hogy az amerikai elnök hamarosan a belpolitikai kérdésekre fog összpontosítani a novemberi kongresszusi választás fényében.

Számtalan kérdés nyitott még, nem dőlt el a Donbasz sorsa

A javasolt terv szerint az ukrán lakosság népszavazáson szavaz a megállapodásról, és egyidejűleg új parlamentet és elnököt választ. Több bennfentes irreálisnak nevezte az ütemtervet. Először is, a jelenlegi hadiállapot tiltja a választást, és logisztikailag nehéz ilyen rövid idő alatt megszervezni. Másodszor, a kulcsfontosságú vitás pontokban még nem született megállapodás. Oroszország a teljes Donbász régió feletti ellenőrzést követeli, míg Kijev ezt elutasítja. A megszállt zaporizzsjai atomerőmű jövőjéről továbbra sincs döntés.